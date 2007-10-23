Пожар в офисном здании во Владивостоке 16 января 2006 г.
Лишь гособвинитель удовлетворен приговором по делу о пожаре во Владивостоке
В Приморском крае завершилось оглашение приговора по уголовному делу о пожаре в здании "Промстойниипроект", расположенного по проспекту Красного Знамени, 59 в г.Владивостоке. Судом установлено, что 16 января 2006 года на верхних этажах офисного здания возник пожар. Лестницы вниз были перекрыты...
23 октября 2007
Адвокат: Вина осужденных в деле о пожаре в филиале Сбербанка не доказана (Приморье)
Адвокат осужденной по делу о пожаре в филиале Сбербанка России управляющей отделением банка № 8635 Людмилы Феофановой Александр Высоцкий считает, что вина осужденных в процессе судебного следствия была не доказана. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, такое заявление адвокат сделал...
23 октября 2007
Все виновные в пожаре во владивостокском филиале Сбербанка получили реальные сроки (Приморье)
Сегодня, 23 октября, Первореченский районный суд Владивостока вынес обвинительные приговоры пятерым обвиняемым по делу о пожаре в приморском филиале Сбербанка России, который произошел 16 января 2006 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября из Первореченского суда, все обвиняемые...
23 октября 2007
Заключительную часть приговора по делу о пожаре в Сбербанке огласят 22 октября (Приморье)
Суд Первореченского района Владивостока планирует в понедельник, 22 октября, огласить заключительную часть приговора по делу о пожаре в филиале Сбербанка, произошедшем 16 января 2006 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября из зала суда, на данный момент судья зачитывает резулятивную...
19 октября 2007
Суд продолжает оглашение приговора по делу о пожаре в филиале Сбербанка (Приморье)
Суд Первореченского района Владивостока продолжает оглашение приговора по делу о пожаре в филиале Сбербанка 16 января 2006 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября, судья зачитывает комментарии к показаниям свидетелей включенные в приговор. Всего приговор насчитывает 450 страниц и его...
18 октября 2007
Во Владивостоке суд оглашает приговор по делу о пожаре в филиале Сбербанка (Приморье)
Сегодня Первореченский районный суд Владивостока начал оглашение приговора по делу о пожаре в филиале Сбербанка 16 января 2006 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября из зала суда, в данный момент судья зачитывает мотивировочную часть приговора. Всего приговор насчитывает 450 страниц...
17 октября 2007
Определена дата вынесения приговора по делу о пожаре в филиале Сбербанка (Приморье)
Первореченский суд города Владивостока определил дату вынесения приговора обвиняемым по делу о пожаре в приморском филиале Сбербанка России. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 10 октября помощник судьи Наталья Дорощенко, вынесение приговора назначено на 17 октября на 9:00 по местному времени...
10 октября 2007
"Дело о пожаре в Сбербанке": все обвиняемые выпущены из-под стражи (Приморье)
Все 5 обвиняемых по делу о пожаре 16 января 2006 года в офисе Сбербанка во Владивостоке выпущены на подписку о невыезде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 7 августа в Первореченском суде Владивостока. Суд не продлил сроки содержания обвиняемым, выпустив их под залог в 100 тысяч рублей с...
7 августа 2006
Пожарный-мародер осужден на 3 года условно (Приморье)
На 3 года условно с испытательным сроком 2 года осужден Первореченским судом города Владивостока пожарный Денис Комисаров, укравший во время пожара в офисе Сбербанка 2 сотовых телефона. В ближайшее время суд рассмотрит дела еще двух пожарных-мародеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13...
13 апреля 2006
Дела пожарных, ограбивших Сбербанк, переданы в суд (Приморье)
Третий пожарный, обвиняемый в краже сотовых телефонов на пожаре 16 января в офисе Сбербанка, закончил ознакомление с делом, которое 6 апреля было передано для рассмотрения в суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 7 апреля пресс-секретарь краевой прокуратуры Ирина Номоконова. Напомним, во...
7 апреля 2006
Приморский правозащитник: Владивостокцы требуют продать джипы начальников МЧС
Во Владивостоке начался сбор подписей под письмом президенту, правительству и другим структурам о немедленном усилении служб спасения людей. А 16 апреля, спустя 3 месяца после пожара в офисе Сбербанка, жители Владивостока выйдут к месту трагедии, чтобы почтить память погибших и потребовать от...
3 апреля 2006
В Архангельске нет ни одного многоэтажного здания, не нарушающего требований пожарной безопасности
В Архангельске находится 21 здание выше 10 этажей, и ни одно из них не обошлось без замечаний со стороны пожарной инспекции, сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела координации Управления ГПС Ирина Будник. В Октябрьском округе таких зданий 9, в Ломоносовском - 12, в...
16 марта 2006
В Архангельске может возникнуть пожар по владивостокскому сценарию
Внутриквартальные коммуникации и проезды в Архангельске для подъезда пожарных машин разбиты, многие не отремонтированы, у них нет карманов для подъезда, а также они заставляются частными машинами. Об этом рассказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудница Управления государственной противопожарной...
16 марта 2006
У чувашских пожарных свой "черный список" зданий
"Черный список" пожароопасных зданий обнародован для того, чтобы и властные структуры, и общественность знали о возможной угрозе именно на этих объектах и могли усилить принимаемые меры", отметил в комментарии ИА REGNUM начальник ГУ МЧС России по Чувашской Республике Виталий Петьков. По словам...
15 марта 2006
В "черный список" МЧС попали три здания в Туле
Из 115 объектов, противопожарное состояние которых вызывает озабоченность МЧС, три находятся в Туле. Это ООО "Большой универмаг" на улице Советской, ООО "НИ и ПЦ ВНИПИМ-ТОС" по адресу проспект В. И. Ленина, 102 и некоммерческое партнерство "Собственник" на ул. Колетвинова, 6. Собственники этих...
15 марта 2006
Собственники калужского Дома быта не выполняют предписания пожарных
Проектный институт "ПИ-8" и Дом быта г. Калуги, попавшие в " черный список МЧС " за грубые нарушения пожарной безопасности, входят в число крупнейших офисных центров областного центра. Комментируя ситуацию корреспонденту ИА REGNUM, инспектор по пропаганде пожарной безопасности Управления МЧС по...
15 марта 2006
Здания Ненецкого АО, попавшие в "черный список", - в хорошем состоянии
В Ненецком АО два здания пошли в список самых пожароопасных зданий России из-за того что так организации, которым принадлежат здания, не соблюдали требования пожарной безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший дознаватель ТО ГПН ГУ МЧС по Ненецкому округу Светлана Мазченко...
15 марта 2006
Калининградская прокуратура начала проверку двух зданий из черного списка МЧС
Прокуратура Калининградской области совместно с Госпожнадзором и Энергонадзором приступила к проверки двух объектов в регионе - 5-этажного здания "Рембыттехники" в областной центре и средней школы № 1, расположенной в портовом городе Пионерском. Оба здания попали в "черный список МЧС", состоящий из...
15 марта 2006
Оренбургскому госуниверситету не хватило 100 тысяч рублей, чтобы не попасть в "черный список МЧС"
В "черный список МЧС", в который вошло более ста объектов по всей стране, где грубо нарушаются правила пожарной безопасности, попал и Оренбургский государственный университет (ОГУ). В отделе государственного пожарного надзора по городу Оренбургу говорят, что весной 2005 года в ОГУ была проверка...
15 марта 2006
Пожароопасные здания Курска: склады ГСМ с решетками на окнах
Госпожнадзор МЧС России назвал 115 наиболее пожароопасных объектов на территории страны. В этот список МЧС, по данным ИА REGNUM, попало и два здания в Курске многофункциональное офисное здание ФГУ "Курский центр научно-технической информации" и торговый комплекс материалов для стройки и ремонта...
15 марта 2006