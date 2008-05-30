Нападение на синагогу на Большой Бронной в Москве
Адвокат: Копцев жив и пишет письма
Александр Копцев постоянно поддерживает контакт с родственниками, пишет им письма. Об этом заявила адвокат Копцева Роза Сарибжанова, комментируя слухи о самоубийстве ее клиента. По ее словам, Копцев отбывает наказание в одной из колоний в Мордовии, а слух о его самоубийстве появился не впервые. На...
30 мая 2008
Федеральная служба исполнения наказаний не располагает данными о самоубийстве Копцева
В распоряжении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нет данных, подтверждающих информацию о гибели осужденного за нападение на московскую синагогу Александра Копцева, передает Лента.ру. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая появилась информация о том, что Копцев, отбывающий...
29 мая 2008
Нападавшего на московскую синагогу не нашли в мордовской колонии
Александр Копцев, который отбывает наказание в колонии за нападение на московскую синагогу на Большой Бронной улице в январе 2006 года, не числится в картотеке управления Федеральной службы исполнения наказаний ( ФСИН ) по Республике Мордовия. Об этом сегодня, 29 мая, сообщили корреспонденту ИА...
29 мая 2008
Нападавший на московскую синагогу не совершал самоубийства: адвокат
Адвокат Александра Копцева, который отбывает наказание в колонии за нападение на московскую синагогу на Большой Бронной улице в январе 2006 года, опровергла информацию о его самоубийстве. Как передает телеканал 02ТВ, адвокат Роза Сарибжанова сообщила, что общалась с отцом осужденного 28 мая, на тот...
29 мая 2008
Напавший на московскую синагогу покончил с собой в колонии
Александр Копцев, осужденный за нападение на московскую синагогу, скончался в тюрьме. Об этом сообщил сегодня, 28 мая, "Эху Москвы" адвокат Виталий Хавкин, представлявший интересы пострадавших в суде. По информации адвоката, Копцев покончил с собой. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2006...
29 мая 2008
Верховный суд: Копцев будет сидеть в колонии 16 лет
Верховный суд России оставил в силе приговор в отношении Александра Копцева, напавшего на синагогу в Москве. Ранее Мосгорсуд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Таким образом, Верховный суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы...
30 ноября 2006
Берл Лазар: Приговор Мосгорсуда Копцеву носит прорывный характер
"На мой взгляд, Московский городской суд принял абсолютно правильное решение. И главное, что меня в этом приговоре удовлетворяет - это признание обвиняемого виновным в разжигании межнациональной розни", - заявил 15 сентября 2006 года главный раввин России Берл Лазар, комментирую приговор...
15 сентября 2006
ФЕОР: Второй приговор Копцеву более адекватен
Федерация еврейских общин России ( ФЕОР ) заявила о том, что удовлетворена тем, что Московский городской суд признал Александра Копцева, 11 января 2006 года напавшего на прихожан московской синагоги на Большой Бронной, виновным в разжигании межнациональной розни. "Именно это, а не увеличение срока...
15 сентября 2006
Защита потерпевших и прокуратура одобряют приговор по делу Копцева
Сторона обвинения и защита потерпевших полностью удовлетворены приговором по делу Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан синагоги на ул. Большой Бронной в Москве. Об этом 15 сентября заявил журналистам адвокат, представляющий интересы потерпевших по данному делу, сообщает корреспондент...
15 сентября 2006
Копцев признан виновным в разжигании межнациональной розни
К 16 годам колонии строгого режима приговорил сегодня, 15 сентября, Московский городской суд Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан синагоги на ул. Большой Бронной в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Суд признал Копцева виновным в разжигании межнациональной розни (ст. 282 УК РФ)...
15 сентября 2006
Московский городской суд начал оглашение приговора Александру Копцеву
Сегодня, 15 сентября, в Московском городском суде началось оглашение приговора Александру Копцеву, обвиняемому в нападении на прихожан синагоги на улице Большая Бронная в январе этого года. 8 сентября в суде Копцев выступил с последним словом, в котором заявил, что "осознал свою ошибку". Ожидается...
15 сентября 2006
Сегодня суд вынесет приговор по делу Копцева
Мосгорсуд должен 15 сентября повторно вынести приговор по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на прихожан московской синагоги. В марте Копцев уже был приговорен к 13 годам тюрьмы по статье о покушении на убийство, но был оправдан по обвинению в разжигании межнациональной розни...
15 сентября 2006
Копцев "осознал свою ошибку"
15 сентября Мосгорсуд вынесет повторный приговор москвичу Александру Копцеву, обвиняемому в нападении на прихожан московской синагоги на улице Большая Бронная. 8 сентября в суде Копцев выступил с последним словом, в котором заявил, что "осознал свою ошибку". "Я искренне сожалею, что нанес ранения...
8 сентября 2006
Копцев не признает своей вины (Москва)
Сегодня, 15 июля, в Московском городском суде возобновилось слушание по существу уголовного дела Александра Копцева, обвиняемого в нападении на прихожан московской синагоги на Большой Бронной 11 января этого года. После оглашения обвинительного заключения прокурором, Копцев снова заявил суду, что...
15 августа 2006
Суд присяжных не будет рассматривать дело Копцева (Москва)
В понедельник, 31 июля, Московский городской суд отказал защите Александра Копцева, обвиняемого в нападении на прихожан в московской синагоге на Большой Бронной, в ходатайстве о рассмотрении его дела судом присяжных. В просьбе защиты отказано на основании норм УПК, согласно которым, подобное...
31 июля 2006
Злоумышленник пытался взломать дверь синагоги в Екатеринбурге гаечным ключом
Судьба злоумышленника, устроившего переполох в екатеринбургской синагоге, решится 22 июня. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областного ГУВД Валерий Горелых, 21 июня утром нетрезвый прохожий вступил в перепалку с охранником синагоги на улице Куйбышева. Охранник пытался скрыться...
22 июня 2006
Мужчина с ножом хотел ворваться в синагогу в Екатеринбурге
На следующий день после того, как Верховный суд отправил на пересмотр дело о поножовщине в московской синагоге, произошел инцидент в еврейском молельном доме города Екатеринбурга. В отличие от московского случая пострадавших людей нет. Неизвестный мужчина перелез 21 июня через забор...
21 июня 2006
Берл Лазар о приговоре Копцеву: "Главным для нас было признание действий подсудимого актом антисемитизма"
Как ранее сообщалось, сегодня, 20 июня, Верховный суд РФ отменил вынесенный 27 марта Мосгорсуд по делу о нападении на синагогу на Большой Бронной улице, совершенном 20-летним Александром Копцевым. Дело направлено на новое рассмотрение в ином составе суда. Таким образом, удовлетворена ходатайства...
20 июня 2006
Отмены приговора Копцеву добивалась и защита, и обвинение
Отмены приговора Александру Копцеву, совершившему нападение на прихожан московской синагоги, требовала как сторона обвинения, так и адвокаты обвиняемого. Решением Верховного суда России приговор отменен, дело будет пересмотрено. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20-летний москвич Александр Копцев 11...
20 июня 2006
Дело Копцева направлено на новое рассмотрение
Верховный суд России отменил приговор Александру Копцеву, совершившему нападение на прихожан московской синагоги. Таким образом, суд удовлетворил кассационную жалобу адвокатов обвиняемого и протест прокуратуры, сообщает НТВ. Дело направлено на новое рассмотрение. Не исключено, что теперь приговор...
20 июня 2006