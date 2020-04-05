Массовое убийство под Рязанью
Подозреваемый в убийстве пяти человек в Рязанской области арестован
Под стражу заключён подозреваемый в убийстве пяти человек 31-летний житель посёлка Елатьма (Касимовский район, Рязанская область), сообщили 5 апреля в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана подозреваемому судом по...
5 апреля 2020
Подозреваемый в убийстве под Рязанью находился в декретном отпуске
В декретном отпуске по уходу за ребёнком находился мужчина, подозреваемый в массовом убийстве в посёлке Елатьма Рязанской области. Его супруга работает в местной больнице. Мужчина взял декретный отпуск вместо жены, которая работает терапевтом. Сам он до этого времени был соцработником в...
5 апреля 2020
Подозреваемому в убийстве под Рязанью проведут психиатрическую экспертизу
Следователи назначат психиатрическую экспертизу подозреваемому в убийстве пяти человек под Рязанью, сообщили 5 апреля ТАСС в правоохранительных органах. «В рамках расследования уголовного дела ему планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу», — сообщил собеседник агентства. Как...
5 апреля 2020
Дело о стрельбе в Рязанской области взял на личный контроль губернатор
За ходом расследования дела об убийстве пятерых человек при стрельбе в посёлке Елатьма будет лично следить губернатор Николай Любимов. Об этом рассказал пресс-секретарь главы области Денис Арапов, передает ТАСС. «Губернатору доложили о трагедии в Елатьме. Николай Любимов следит за расследованием»...
5 апреля 2020
СКР опубликовал видео с места убийства в Рязанской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из поселка Елатьма Рязанской области, где были убиты пять человек. Соответствующий видеоролик опубликован на официальном канале ведомства в YouTube. На опубликованных кадрах видно, как работают следователи и криминалисты. Они обследуют подъезд, в котором...
5 апреля 2020
СКР возбудил уголовное дело по факту убийства пяти человек под Рязанью
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц» после гибели пятерых человек в поселке Елатьма в Рязанской области, сообщает пресс-служба областного управления СКР. По версии следствия, мужчина 1988 года рождения сделал устное замечание компании из молодых...
5 апреля 2020
В квартире подозреваемого в стрельбе под Рязанью обнаружено орудие убийства
Правоохранители нашли орудие убийства в доме мужчины, который подозревается в убийстве пятерых человек в Рязанской области. Об этом информирует областной главк МВД. «Орудие убийства найдено в квартире подозреваемого, а сам он был задержан недалеко от места преступления», — сообщили в ведомстве. В...
5 апреля 2020
Мужчина убил пятерых человек под Рязанью
Мужчина убил пятерых человек из огнестрельного оружия в Рязанской области, сообщили в пресс-службе областного главка МВД России. «Установлена личность подозреваемого в убийстве пяти человек», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС. По их данным, убийство произошло, вероятно, 4 апреля...
5 апреля 2020