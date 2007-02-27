Болезнь премьер-министра Израиля Ариэля Шарона
Шарону в коме выделяют деньги на офис
Как сообщает сообщает сайт isra.com - Израильские новости, министерство финансов Израиля готовится к беспрецедентному решению. Оно планирует выделить 1.5 млн шекелей на содержание офиса бывшего премьер-министра страны Ариэля Шарона, до сих пор пребывающего, мягко говоря, в далеком от продолжения...
27 февраля 2007
Состояние экс-премьер-министра Израиля стабилизировалось
Экс-премьер-министр Израиля Ариэль Шарон переведен из реанимации в реабилитационное отделение, сообщил источник в больнице "Шиба". По данным врачей, его состояние стабилизировалось, и он больше не нуждается в интенсивной терапии. 3 ноября состояние Шарона значительно ухудшилось, он был помещен в...
6 ноября 2006
Состояние Шарона резко ухудшилось
Медицинские показатели состояния здоровья находящегося в коме экс-премьер-министра Израиля Ариэля Шарона ухудшились. По данным врачей, в последние 2 дня у Шарона наблюдается ухудшение функционирования почек, а также изменения в мозговой ткани. 78-летний Шарон впал в кому после того, как пережил...
24 июля 2006
Врачи признали ошибки, допущенные в лечении Шарона
Лечащие врачи экс-премьера Израиля Ариэля Шарона признают свою ошибку. Как сообщает израильское телевидение, после первого легкого удара, случившегося у Шарона в конце декабря 2005 г., врачи прописали ему большие дозы препаратов, ограничивающих свертывание крови. Именно это вызвало второй инсульт...
21 апреля 2006
Эпоха Шарона закончилась (Израиль)
Сегодня, 11 апреля, глава правительства Израиля Ариэль Шарон официально перестал считаться премьер-министром. Он возглавлял правительство более 5 лет, с тех пор, как на прямых выборах 2001 года победил лидера "Аводы" Эхуда Барака. На специальном заседании министры единогласно поддержали назначение...
11 апреля 2006
100 дней комы прошло до признания Ариэля Шарона недееспособным
Израильское правительство объявило во вторник, 11 апреля, находящегося с 4 января в коме премьера Ариэля Шарона "постоянно недееспособным". Единогласным решением израильского правительства и.о. премьера Эхуд Ольмерт назначен главой правительства. Официальной причиной признания Шарона недееспособным...
11 апреля 2006
Шарон перенес восьмую операцию
Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон перенес 5 апреля очередную, уже восьмую с начала января операцию. В этот раз ему восстановили кости черепа, поврежденные в ходе предыдущих хирургических вмешательств. Если осложнений после последней операции не будет, Шарона переведут в центр реабилитации. Пока...
6 апреля 2006
Врачи обнаружили у Шарона инфекцию дыхательных путей
Запланированная на 4 апреля операция премьер-министра Израиля отложена на неопределенный срок. Врачи госпиталя "Хадасса Эйн-Керем", в котором находится Ариэль Шарон, приняли такое решение из-за обнаружения инфекции дыхательных путей, передает ИТАР-ТАСС. Сегодня 78-летнему политику, с 4 января...
4 апреля 2006
Шарону предстоит очередная операция
4 апреля премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону будет сделана очередная операция, сообщили в иерусалимском госпитале "Хадасса Эйн-Керем", где проходит лечение 78-летний политик. По словам специалистов, как передает ИТАР-ТАСС, операция необходима для перевода пациента в реабилитационный центр. Ее...
4 апреля 2006
Кабмин Израиля объявит Шарона нетрудоспособным
Кабинет министров Израиля 9 апреля объявит премьера Ариэля Шарона, который с начала года находится в коме после инсульта, "постоянно нетрудоспособным", пишет "Едиот Ахронот". После того, как Шарон попал в больницу, он был объявлен "временно нетрудоспособным", а его обязанности вот уже три месяца...
3 апреля 2006
Число желающих проститься с Милошевичем продолжает расти
На площади в центре Белграда перед зданием парламента началась церемония официального прощания с бывшим президентом Сербии и Югославии Слободаном Милошевичем. На траурной церемонии в полном составе присутствует руководство Социалистической партии Сербии, представители Сербской радикальной партии...
18 марта 2006
Срочная операция спасла жизнь Шарону
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона по-прежнему стабильно-тяжелое. Как уже сообщало ИА REGNUM, он перенес срочную операцию и переведен в отделение интенсивной терапии. В опубликованном после продолжавшейся 4 часа операции правительственном заявлении говорится, что удалив часть...
13 февраля 2006
Состояние премьер-министра Израиля "тяжелое, но стабильное"
Накануне, 11 февраля, глава израильского правительства Ариэль Шарон перенес срочную операцию в связи с проблемами в системе пищеварения. В настоящее время его состояние врачи оценивают как "тяжелое, но стабильное". Сейчас высокопоставленный пациент находится в палате интенсивной терапии. Эту...
12 февраля 2006
Угрозы для жизни премьер-министра Израиля Шарона нет
Непосредственной угрозы для жизни премьер-министра Ариэля Шарона сейчас нет. Его состояние тяжелое, но стабильное. Об этом заявил директор клиники Хадасса, где около 4 часов мск закончилась операция израильскому премьеру. По словам директора клиники, во время операции Шарону удалили часть кишечника...
11 февраля 2006
Ариэль Шарон после операции переведен в отделение интенсивной терапии
Израильский премьер Ариэль Шарон находится вне опасности. Об этом сообщили источники в госпитале Хаддаса, где недавно завершилась операция. Сейчас Шарон переведен в отделение интенсивной терапии. Решение о проведении срочной операции было принято после того, как у премьера выявили осложнения в...
11 февраля 2006
Шансы Шарона перенести операцию - минимальны: израильские медики
Шансы на то, что премьер-министр Израиля Ариэль Шарон перенесёт сегодняшнюю операцию, минимальны. Это признают медики. Как сообщил источник в клинике Хаддаса, персонал госпиталя уже готов к тому, что Шарону, возможно, осталось жить всего несколько часов. Родные премьер-министра Израиля Ариэля...
11 февраля 2006
Жизнь израильского премьер-министра Ариэля Шарона в опасности
В иерусалимской клинике Хадасса началась срочная операция, которую врачи проводят израильскому премьер-министру Ариэлю Шарону. Операция может продлиться от трех до шести часов. Медики обнаружили проблемы кровообращения у Шарона на уровне пищеварительного тракта. Жизнь 77-летнего премьер-министра в...
11 февраля 2006
Состояние Ариэля Шарона по-прежнему оценивается как тяжелое
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, перенесшего месяц назад обширный инсульт, по-прежнему оценивается как тяжелое, но стабильное, говорится в сообщении иерусалимской клиники "Хадасса". Прекратив применение седативных препаратов, удерживавших Шарона в состоянии медикаментозной комы...
8 февраля 2006
Ариэль Шарон не мог быть "практически здоров" после инсульта
После первого инсульта, который произошел 18 декабря 2005 года, врачи обнаружили у главы правительства Израиля Ариэля Шарона ряд серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, но эта информация была скрыта от общественности. Врачи и приближенные Шарона говорили только о врожденном пороке сердца...
25 января 2006
Ариэль Шарон дважды открыл глаза... рефлекторно (Израиль)
Сегодня, 16 января, глава правительства Израиля Ариэль Шарон дважды открывал глаза, правда, оба раза - на очень короткое время. Об этом сообщает сайт Nfc со ссылкой на врачей больницы "Адасса Эйн-Керем", уточнивших, что это случилось, когда Шарон услышал голоса своих сыновей. Вместе с тем...
16 января 2006