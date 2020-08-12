Обвал цен на нефть и курса рубля в марте 2020
Бюджет Тюменской области может недосчитаться 36 млрд рублей
Бюджет Тюменской области в 2020 году может недосчитаться 36 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции 12 августа губернатор региона Александр Моор. «У нас 70% доходной базы бюджета составляет налог на прибыль. Он существенно зависит от ценовой конъюнктуры на нефть и курса рубля по отношению...
12 августа 2020
Тарифы Транснефти против прибылей нефтяников – сказка о вершках и корешках
Впервые за много лет российские нефтяные компании, привыкшие к сверхприбылям, получили в первом квартале этого года низкую прибыль, а некоторые — и вовсе убыток. Это произошло на фоне аномального падения цен на нефть, вызванного краткосрочным снижением спроса из-за пандемии коронавируса. На...
29 июня 2020
Бюджет Тюменской области могут сократить в инвестиционной части
На бюджете Тюменской области отражаются не только последствия пандемии, но и цены на рынке нефти. Последние — в значительной степени. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямого эфира 17 июня в прямом эфире телекомпании «Регион-Тюмень». "Агропромышленный комплекс в...
17 июня 2020
«Сургутнефтегаз» в I квартале 2020 года получил «беспрецедентную» прибыль
В Югре «Сургутнефтегаз» в первом квартале 2020 года получил беспрецедентную прибыль в 716,937 млрд рублей против убытка в 82,7 млрд рублей, который был в аналогичном периоде в 2019 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчёт компании. Рост прибыли эксперты издания назвали...
17 июня 2020
На бумаге все шикарно, но рванёт: об ослаблении валютного контроля в РФ
Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что российское правительство планирует отказаться от сплошного контроля внешнеэкономических сделок и в ближайший год не взимать штрафы за невозврат валютной выручки, заявил его глава Михаил Мишустин 2 июня в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным...
3 июня 2020
Путин и саудовский принц договорились о координации действий на рынке нефти
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонные переговоры по ситуации на мировом рынке нефти, сообщает 27 мая пресс-служба Кремля. В ходе разговора президент России поздравил Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда с праздником...
27 мая 2020
Набиуллина предположила, что ускорение роста цен в России исчерпано
В России исчерпано ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и увеличением спроса на некоторые товары. Об этом заявила 22 мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. «По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на...
22 мая 2020
В Госдуме прокомментировали прогнозы Дворковича
В Госдуме согласны с прогнозом бывшего вице-премьера России, главы фонда «Сколково» Аркадия Дворковича о кризисе в стране на фоне коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, Дворкович прогнозирует начало кризиса в июне-июле. В интервью РБК он отметил, что ориентируется на прогноз Банка России, согласно...
5 мая 2020
Эксперт Forbes оценил шансы России справиться с нефтяным кризисом
Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Такой прогноз в своей публикации сделал обозреватель американского издания Forbes Кеннет Рапоза. Читайте также: Российским нефтяникам пройти кризис будет...
1 мая 2020
Путин о ценах на нефть: «Такого еще не было»
Масштабы колебания конъюнктуры мирового рынка нефти носят беспрецедентный характер. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики. По его словам, мировой энергетический рынок уже сталкивался с резкими колебаниями цен. «Видел некоторые ваши...
29 апреля 2020
Путин запланировал 29 апреля совещание по ТЭК
Ситуации в российском топливно-энергетическом комплексе в контексте мировых цен на нефть будет посвящено совещание, запланированное президентом Владимиром Путиным. Оно состоится 29 апреля, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент проведёт первое совещание по...
29 апреля 2020
Песков: Путин не планирует проводить переговоров с партнерами ОПЕК+
Президент России Владимир Путин не планирует проводить телефонные разговоры с партнерами по сделке ОПЕК+, заявил журналистам 27 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне, на 7,7 млн баррелей —...
27 апреля 2020
Июньские фьючерсы нефти Brent снизились до $20,76
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне снизилась с $21,64 до $20,76 за бочку в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Об этом свидетельствуют данные торгов от 27 апреля. Цена нефти WTI установилась на уровне $15,27 за баррель. Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля июльские фьючерсы нефти Brent...
27 апреля 2020
Новак призвал не относиться слишком серьёзно к отрицательным ценам на нефть
Ситуация с отрицательными ценами на нефтяные фьючерсы не имеет отношения к реальному рынку нефти. Об этом 26 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак. «Это не торговля живой нефтью, это так называемые фьючерсы. В последний момент они уже были никому не нужны, и поэтому продавались по...
26 апреля 2020
Министр нефти Ирана оценил деятельность ОПЕК
22 апреля министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что проблема нефтяного рынка не может быть решена исключительно Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), так как нуждается в глобальном сотрудничестве, принимая во внимание чрезмерное предложение и снижение спроса на нефть наряду с...
23 апреля 2020
Новак прогнозирует рост спроса на нефть после пандемии
Глава Минэнерго Александр Новак прогнозирует рост спроса на нефть после снятия ограничительных мероприятий из-за распространения коронавируса. «Это снижение (цен на нефть) на данный момент составляет порядка 20−30 млн баррелей в сутки», — отметил Новак в ходе онлайн встречи с депутатами Госдумы...
22 апреля 2020
Новак против временного отказа от демпфера для снижения цен на бензин
Глава Минэнерго Александр Новак выступил против отказа от демпфирующего механизма для снижения цены на бензин. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи депутатов с министром. «Новак сам начал говорить о формировании...
22 апреля 2020
Обвал нефтяного рынка: в Швеции рекордно снизились цены на бензин
После тотального падения цен на черное золото на этой неделе во многих странах наблюдается падение цен на нефтепродукты. Исключением не стала и Швеция, где 22 апреля цены на бензин сильно шокируют. Шведское издание SVT Nyheter со ссылкой на Expressen сообщило, что цена за литр бензина в Швеции не...
22 апреля 2020
Азербайджан призвал нефтедобывающие страны вне ОПЕК+ сократить добычу
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов призвал страны, не входящие в группу ОПЕК+, взять на себя обязательства по сокращению добычи нефти. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе минэнерго республики. По его словам, страны ОПЕК+ взяли на себя историческую миссию по сокращению объемов...
22 апреля 2020
Доклад: из-за пандемии экономика Туркмении резко замедлится
Экономику Туркмении в ближайшие месяцы ожидает резкое замедление, спровоцированное пандемией коронавирусной инфекции и обвалом мировых цен на нефть и газ. Об этом говорится в докладе, подготовленном аналитиками международного рейтингового агентства «Fitch Solutions». Падение цен на энергоносители...
21 апреля 2020