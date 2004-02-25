Теракт в военном госпитале Моздока
В Моздоке в охрану общественного включились народные дружины (Северная Осетия)
В городе Моздоке уже полгода создан и действует общественный штаб по содействию правоохранительным органам. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, он объединяет 23 отряда народных дружин. Создание отрядов добровольцев - это стремление общественности города внести свой вклад в охрану порядка и...
25 февраля 2004
В Нальчике состоялась встреча руководителей правоохранительных органов с представителями мусульманского духовенства
На встрече руководителей правоохранительных органов с мусульманским духовенством республики обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг мечетей Кабардино-Балкарии, когда произошли массовые задержания верующих мусульман КБР. (Массовые задержания имели место в республике после событий, связанных с...
4 октября 2003
В Ингушетии задержаны подозреваемые в причастности к захвату "Норд-Оста" и теракту в Моздоке
Сотрудники правоохранительных органов 27 сентября в городе Карабулаке задержали двоих подозреваемых в причастности к захвату заложников в "Норд-Осте", теракту в "Тушино", подрыву автобуса и госпиталя в городе Моздок. Как сообщает пресс-служба МВД РИ, ими оказались уроженцы села Новый Энгиной...
29 сентября 2003
Подходы к железнодорожному вокзалу Уфы блокированы бетонными плитами
Беспрецедентные меры безопасности предпринимаются на уфимском железнодорожном вокзале. Там установили железобетонные блоки, которые ликвидируют возможность подрыва здания вокзала при помощи начиненной взрывчаткой машины. Власти рапортуют о борьбе с терроризмом - уфимцы жалуются на неудобство...
15 сентября 2003
Президент Адыгеи выделил личные средства на оказание помощи семья погибших во время террористического акта в Моздоке
12 сентября по республиканскому телевидению прошла информация о том, что президент РА Хазрет Совмен, отозвавшись на обращение командования 58 армии Северо-Кавказского военного округа, выделил из личных средств 300 тыс. рублей на оказание помощи семья погибших во время террористического акта в...
12 сентября 2003
Прокуратура раскрыла дело о террористическом акте в госпитале Моздока
Три человека, причастные к двум терактам в Моздоке, уже арестованы, еще несколько объявлены в розыск. "Следствием установлены как организаторы, так и непосредственные исполнители данных терактов", - заявил "Интерфаксу" во вторник заместитель генпрокурора Сергей Фридинский. Фамилии арестованных и...
2 сентября 2003
Пострадавшим от теракта в военном госпитале в Моздоке оказана помощь на 645 тысяч рублей
По информации начальника управления социальной защиты населения администрации местного самоуправления Моздока Ирины Прониной, на сегодняшний день пострадавшим от теракта в военном госпитале выплачено 645 тысяч рублей. На основании распоряжения Правительства Северной Осетии 16 семьям погибших была...
28 августа 2003
Группа общественных деятелей и правозащитников выступила в защиту подполковника Аракеляна
Группа правозащитников и общественных деятелей направила открытое обращение к Генеральному прокурору РФ В Устинову по поводу изменения меры пресечения подполковнику Артуру Аракеляну - бывшему начальнику военного госпиталя в Моздоке (Северная Осетия), взорванного террористом-смертником. Приводим...
27 августа 2003
Президент Северной Осетии провел совещание с силовиками
Президент Северной Осетии Александр Дзасохов провел совещание с руководителями МВД, ФСБ, прокуратуры, других правоохранительных органов с участием командования дислоцирующихся на территории республики воинских подразделений. Как сообщает газета " Северная Осетия ", совещание продолжалось несколько...
27 августа 2003
Продолжают поступать средства в фонд помощи пострадавшим от теракта в Моздоке (Северная Осетия)
На специальный счет фонда социальной поддержки продолжают поступать пожертвования для оказания помощи пострадавшим от теракта в г. Моздоке, передает корреспондент ИА REGNUM. Как сообщили в Банке развития региона, Комитет государственной статистики республики Калмыкия на этот счет перечислил 13530...
15 августа 2003
"Беспечность и невыполнение приказа" открыли ворота в госпиталь Моздока "КамАЗу", груженому взрывчаткой
Расследование уголовного дела о теракте 1 августа в Моздоке в ближайшие месяцы будет завершено, заявил главный военный прокурор России Александр Савенков. "Нами установлены все лица, причастные к приобретению орудия преступления - автомашины "КамАЗ", - сказал Савенков после посещения вместе с...
12 августа 2003
Астрахань выделила материальную помощь Моздоку
Астраханская область выделила из областного бюджета 100 тыс. рублей на оказание медицинской, материальной и финансовой помощи пострадавшим в результате террористического акта, совершенного 1 августа в военном госпитале г.Моздока (Северная Осетия-Алания). Как сообщает ИА ПРАЙМ-ТАСС, материальный...
10 августа 2003
В Уральский ФО пришла просьба о помощи пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в Моздоке
В связи с террористическим актом, совершенным в г. Моздоке (Республика Северная Осетия-Алания) на территории военного госпиталя 1 августа, приведшем к большим человеческим жертвам, полпред Президента РФ в Южном федеральном округе Виктор Казанцев направил в адрес Петра Латышева обращение. В нем...
8 августа 2003
Губернатор Ставрополья выступил с обращением к ставропольцам в связи с событиями в Моздоке
Губернатор края выступил со специальным обращением ко всем ставропольцам в связи с трагическими событиями в Моздоке - терактом в госпитале. А.Черногоров призывает земляков сохранять высокую бдительность, не поддаваться панике и оказать посильную помощь попавшим в беду людям. "Уверен, - говорится в...
8 августа 2003
Моздоку необходимо придать особый статус, считает глава Совбеза Северной Осетии
Одна из причин самой возможности теракта на территории военного госпиталя в Моздоке - сложнейшая демографическая ситуация, считает секретарь Совета экономической и общественной безопасности Северной Осетии генерал-лейтенант Урузмаг Огоев. "При населении в 90 тыс. человек в Моздокском районе сегодня...
7 августа 2003
В Сургуте (Югра) состоялись похороны военных, погибших во время теракта в Моздоке
7 августа состоятся похороны рядового Валерия Лаба из поселка Федоровский, который погиб в результате теракта в Моздоке. Погребение пройдет в Донецкой области, где проживают родственники Валерия. Теракт, унесший жизни около пятидесяти человек, был совершен первого августа. В этот день Валерию Лабе...
7 августа 2003
Директор ФСБ побывал во Владикавказе
Директор ФСБ Николай Патрушев поздно вечером 5 августа прибыл во Владикавказ вместе с руководителем пограничной службы РФ Владимиром Проничевым, сообщает газета "Северная Осетия". О цели визита Н. Партрушев сказал: "Наш приезд во Владикавказ имеет плановый характер с точки зрения традиционного...
6 августа 2003
Итоги оперативно-служебной деятельности федеральных сил и правоохранительных органов в Чечне за июль
Совещание, посвященное итогам оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности Объединенной группировки войск и федеральных силовых структур в Чеченской Республике, а также Министерства внутренних дел ЧР в июле 2003 года, состоялось 5 августа в расположении Временной объединенной группировки...
6 августа 2003
На въездах в Адыгею выставлены усиленные посты
В связи с терактом, совершенным 1 августа в Моздоке, в Адыгее проводятся оперативно-профилактические мероприятия, выставлены усиленные посты на въездах в республику, в г. Майкоп. Особое внимание уделяется автобусам и грузовикам. Поиск оружия, наркотиков и взрывчатых веществ проводят с собакой. Как...
6 августа 2003
В фонд помощи пострадавшим от теракта в Моздоке поступили первые средства
По информации, полученной из Северо-Осетинского отделения "Банка развития региона", на счет фонда помощи пострадавшим от теракта в результате взрыва в военном госпитале Моздока поступило 200 тысяч рублей от Главного финансового управления Кемеровской области. Кроме того, работники...
6 августа 2003