ЧП в "Максидоме"
Официальная экспертиза: петербуржцы отравились меркаптаном
Согласно итогам официальной экспертизы, распыленное в двух магазинах сети "Максидом" в Санкт-Петербурге вещество является малотоксичным серосодержащим газом, относящимся к группе меркаптанов. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель токсикологического центра при...
29 декабря 2005
Эксперт: в петербургском магазине мог быть распылен мышьяковистый водород
Возможно, не меркаптан, а мышьяковистый водород содержался в ампулах, взорванных вчера, 26 декабря, в магазинах " Максидом " в Санкт-Петербурге. Об этом ИА REGNUM сообщил директор по науке группы компаний "Городской центр экспертиз" Алексей Исаков. "По классификации отравляющих веществ, ярко...
27 декабря 2005
Все пострадавшие от газа в "Максидоме" выписаны (Санкт-Петербург)
Все пострадавшие в результате распыления неизвестного газа в сети магазинов " Максидом " выписаны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 декабря, в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. По словам врачей, несмотря на то, что выписанные пациенты чувствуют себя удовлетворительно, за ними в...
27 декабря 2005
Все четыре магазина "Максидом" в Санкт-Петербурге работают в обычном режиме
Все четыре магазина торговой сети "Максидом" сегодня, 27 декабря, работают в обычном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации ООО "Максидом". Напомним, магазин на Московском проспекте, 131, откуда с отравлением газом 26 декабря были госпитализированы 69 человек, был закрыт...
27 декабря 2005
В петербургской больнице остаются 11 пострадавших от распыления газа
В Санкт-Петербурге в НИИ "Скорой помощи" им. Джанелидзе, по данным на 9:00 мск 27 декабря, остаются 11 человек. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информации Главного управления по делам ГО и ЧС Санкт-Петербурга. Напомним, как уже...
27 декабря 2005
Предположительный мотив "газовой атаки" в Санкт-Петербурге - конкуренция
4 магазина торговой сети " Максидом " в Санкт-Петербурге атакованы неизвестными хулиганами. Преступники заложили устройства, при задевании которых вскрываются ампулы с газом. 68 посетителей супермаркета госпитализированы. Еще 12 человек пришли в себя, когда их вынесли из помещения на свежий воздух...
27 декабря 2005
Большинство пострадавших от газа в Санкт-Петербурге выписано
Большинство пострадавших от распыления газа в двух магазинах сети " Максидом " в Санкт-Петербурге выписано. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в НИИ "Скорой помощи" им. Джанелидзе, больший процент от числа госпитализированных составляют женщины, детей среди пострадавших от распыления газа нет. В...
26 декабря 2005
Петербургские "Максидомы" закрыты, паники нет: репортаж с места событий
У магазина " Максидом " на Московском проспекте около 17:00 мск нет практически ни одного человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий. Люди подходят ко входу в магазин, но упираются в закрытые двери с табличкой "Закрыто". У входа нет ни охраны, ни поясняющих записок или вывесок...
26 декабря 2005
Петербургский губернатор: происшествия в "Максидоме" - хулиганская выходка или разборки конкурентов
"Что касается сегодняшнего происшествия в " Максидоме ", могу заявить - это не имеет никакого отношения к террористическому акту", - заявила сегодня, 26 декабря, петербургский губернатор Валентина Матвиенко журналистам после Олимпийского бала в Комитете по физической культуре и спорту городской...
26 декабря 2005
Хроника событий в петербургских "Максидомах". Версия ГУВД Санкт-Петербурга
Публикуем пресс-релиз, поступивший сегодня, 26 декабря, в ИА REGNUM из ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. "Сегодня в Санкт-Петербурге в помещениях сети магазинов " Максидом " произошла серия неприятных инцидентов. Первый сигнал поступил из магазина на Гражданском проспекте. Около 7:30...
26 декабря 2005
Недобросовестная конкуренция отравила десятки людей в Санкт-Петербурге
Основная версия отравления людей в магазинах сети "Максидом" в Санкт-Петербурге - недобросовестная конкуренция. Об этом заявил сегодня, 26 декабря, руководитель службы информации ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Вячеслав Степченко, сообщает ИА REGNUM. "В настоящее время установлено...
26 декабря 2005
Петербургское ГУВД: по ситуации в "Максидоме" может быть возбуждено уголовное дела по статье "Хулиганство"
"По ситуации с отравлением людей газом в магазине " Максидом " в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 312 Уголовного кодекса РФ "Хулиганство", - сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области. - Решение будет принято...
26 декабря 2005
Выписаны три человека из пострадавших от газа в петербургских магазинах
В Санкт-Петербурге из токсикологического центра НИИ "Скорой помощи" им. Дженелидзе на данный момент выписаны три человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в НИИ "Скорой помощи" им. Дженелидзе, в настоящее время выписавшиеся чувствуют себя удовлетворительно. На данный момент медики не...
26 декабря 2005
ЧП в "Максидоме" - не теракт (Санкт-Петербург)
Сегодня, 26 декабря, в Санкт-Петербурге сразу четыре магазина одной торговой сети подверглись газовой атаке неизвестных. Пострадали люди, находившиеся в магазине компании "Максидом" на Московском проспекте. Медики сообщили о 68 госпитализированных. Предварительный диагноз - отравление неизвестным...
26 декабря 2005
"Максидом" атакован газом с резким чесночным запахом (Санкт-Петербург)
ФСБ устанавливает тип газа, находящегося в ампулах. "По словам пострадавших, газ имеет резкий чесночный запах", - сообщили журналистам в управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, около 11:30 мск была получена информация о том, что в помещении...
26 декабря 2005
Пресс-служба петербургского губернатора: оперативного штаба при губернаторе пока нет
Как заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления информации пресс-службы администрации Санкт-Петербурга Андрей Кибитов, комментируя ситуацию в связи с распылением газа в магазинах " Максидом ", "пока в Смольном оперативный штаб при губернаторе не создан". "Губернатор в курсе ситуации, но...
26 декабря 2005
Тяжело пострадавших при распылении газа в петербургских магазинах нет
Тяжело пострадавших при распылении неизвестного газа в двух точках сети магазинов " Максидом " нет. В настоящее время в токсикологический центр НИИ "Скорой помощи" им. Дженилидзе госпитализированы 68 пострадавших. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в НИИ "Скорой помощи" им. Дженилидзе, все...
26 декабря 2005
Спецслужбы: В петербургском "Максидоме" - преднамеренная газовая атака
В настоящее время все четыре магазина " Максидом " в Санкт-Петербурге закрыты, служащие магазинов и покупатели эвакуированы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на территории магазинов присутствуют представители всех спецслужб - "Скорой помощи", МВД, ФСБ, МЧС, однако, в интересах следствия, до...
26 декабря 2005
Из-за распыления газа в петербургском "Максидоме" госпитализированы 78 человек
В результате распыления газа в магазине " Максидоме " на Московском проспекте госпитализированы 78 человек, помощь на месте оказана 12 человекам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации Главного управления по делам ГО и ЧС Санкт-Петербурга, согласно предварительному диагнозу...
26 декабря 2005