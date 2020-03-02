Отставка правительства РФ Дмитрия Медведева 15.01.2020
Экс-глава Минспорта РФ Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта РФ Павел Колобков стал членом правления и заместителем генерального директора «Газпром нефти» по работе с федеральными органами власти. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Газпром нефти». В новой должности Колобков займётся «координацией взаимодействия с министерствами...
2 марта 2020
Путин заявил, что Медведев знал о своей отставке
Отставка прежнего правительства РФ обсуждалась с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым заранее, заявил президент России Владимир Путин в интервью в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Российский лидер отметил, что с Медведевым у него очень открытые, дружеские и многолетние...
20 февраля 2020
Путин заявил, что его «тандем» с Медведевым не распался
Предположение о том, что «тандем» президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева распался, российский лидер опроверг в интервью в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». По словам главы государства, он и Медведев продолжают работать так, как работали...
20 февраля 2020
Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы
Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Он получит мандат депутата Госдумы Геннадия...
7 февраля 2020
Путин подписал закон о должности зампреда Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Кремля. Согласно закону, заместитель председателя входит в число постоянных членов Совета безопасности, назначается на должность и...
6 февраля 2020
Путин официально учредил должность замглавы Совбеза РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе указано, что назначать и увольнять с должности зампреда Совбеза РФ может глава...
6 февраля 2020
СМИ сообщили о переходе Голодец в Сбербанк
Бывший заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец начнет работу в Сбербанке. Об этом 4 февраля сообщает РБК, ссылаясь на свои источники. По данным источника, Голодец уже представили новому коллективу. Она будет отвечать за социальные и медицинские программы организации. В банке данную...
5 февраля 2020
Путин утвердил зарплату Медведеву на новом посту
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев будет получать на своем посту 618 тыс. рублей в месяц, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе также говорится, что зампред Совбеза РФ...
31 января 2020
Медведеву установили размер вознаграждения на новой должности
В должности заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц. Соответствующий указ 30 января подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Указ вступил в силу 16 января 2020 года...
31 января 2020
Путин назначил Медведеву зарплату на новом посту в 618 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заместителю председателя Совета безопасности России заработной платы в размере более 600 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить денежное вознаграждение заместителя председателя...
30 января 2020
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Экс-глава правительства РФ Дмитрий Медведев на посту заместителя председателя Совета безопасности РФ будет получать более полумиллиона рублей. Соответствующая зарплата установлена в тексте опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа. Точная сумма зарплаты бывшего...
30 января 2020
Песков пояснил, почему второе правительство Медведева ушло в отставку
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», сегодня, 26 января, на телеканале «Россия 1» объяснил причины отставки второго правительства Дмитрия Медведева. По словам Пескова, решение об отставке правительство Медведева принимало...
26 января 2020
Bloomberg: смена правительства сыграет на руку пяти российским компаниям
«Непредвиденное расходование» бюджетных средств, которые будут выделены новым правительством РФ на реализацию обозначенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию задач и в 2020 году могут достичь 2,1 трлн рублей ($34 млрд), сыграет на руку целому ряду российских компаний...
24 января 2020
Кабинет Медведева был неспособен управлять бюджетными деньгами — Хазин
Прежнее правительство России во главе с Дмитрием Медведевым сложило полномочия из-за неспособности управиться с бюджетными средствами. Такого мнения придерживается экономист Михаил Хазин, передает 23 января корреспондент ИА REGNUM. «То, что мы видим сегодня в экономике — и в российской, и в мировой...
23 января 2020
Володин: Медведев вывел диалог правительства и Госдумы на новый уровень
Эффективное взаимодействие Госдумы и правительства РФ — заслуга бывшего председателя правительства Дмитрия Медведева. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января. «Во многом то, что Госдума стала конструктивно работать с...
22 января 2020
СМИ: Дмитрий Козак может стать главой Верховного суда
Покидающий правительство РФ вице-премьер-министр Дмитрий Козак может возглавить Верховный суд РФ, пишет «Собеседник». Ряд телеграм-каналов поспешили сосватать Дмитрия Козака заместителем к руководителю администрации президента РФ Антону Вайно в ранге куратора стран СНГ и экономической интеграции в...
22 января 2020
Губернатор Сахалина позитивно оценил новое правительство РФ
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко очень позитивно оценил состав нового правительства России, в частности, тот факт, что позиции кураторов Дальнего Востока в нём сохранены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. Читайте также: РФ ждут досрочные выборы Госдумы и...
22 января 2020
РФ ждут досрочные выборы Госдумы и назначение нового правительства: мнение
Комментируя формирование нового правительства России, доктор политических наук Илдус Ярулин подчеркнул, что от новых министров ждут выполнения всех поставленных президентом Владимиром Путиным задач. Однако эксперт не исключил, что все вновь назначенные министры и вице-премьеры могут не сохранить...
22 января 2020
Путин перетасовал политическую «колоду», сюрпризы ещё впереди: эксперт
Президент РФ Владимир Путин перетряхнул, перетасовал политическую «колоду». Как и ожидалось, к дальневосточным чиновникам и министрам пока претензий нет — их оставили на местах. Интриги не случилось, и многие прогнозы не оправдались, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей...
22 января 2020
Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы
Заместитель Совета безопасности, бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 января поздравил с началом работы новый состав правительства России на своей странице в Facebook. «Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной», —...
22 января 2020