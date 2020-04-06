Атака США на военные объекты «Хезболлы» в Ираке и Сирии
Неизвестные нанесли ракетный удар по деревне в Ираке
Неизвестные лица осуществили ракетный обстрел в иракской провинции Басра. Об этом 6 апреля сообщает издание Baghdadtoday со ссылкой на источник. «Нанесли удар пятью ракетами по деревне Зубейр на западе Басры. Одна ракета упала неподалеку с крупнейшей нефтяной скважиной», — отмечает источник. Удар...
6 апреля 2020
Военные международной коалиции покинули еще одну базу в Ираке
Военнослужащие международной коалиции, возглавляемой США, покинули иракскую авиабазу «Аль-Такаддум». Об этом 4 апреля сообщил представитель коалиции на официальной странице в Twitter. По его словам, на военной базе прошла торжественная церемония передачи военным Ирака собственности на сумма в $3...
5 апреля 2020
В МИД РФ заявили о сокрытии Нидерландами гибели иракцев при авиаударе
Факт гибели 70 мирных жителей Ирака при авиаударе голландских ВВС по иракской территории в 2015 году власти Нидерландов скрыли от мировой общественности, сообщила 2 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Под давлением общественности министр обороны Нидерландов наконец...
2 апреля 2020
В Иране отреагировали на заявление Трампа насчёт Ирака
Агрессия против Ирана под предлогом того, что он якобы хочет напасть на военные базы США в Ираке, обернётся для Соединённых Штатов большими проблемами, сообщил 1 апреля журналистам глава центра стратегических исследований армии Ирана Ахмад Реза Пурдастан. Комментируя заявление американского...
1 апреля 2020
Трамп: Иран собирается напасть на наши базы в Ираке
Нападения на американские военные базы в Ираке готовит Иран, написал 1 апреля президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в Twitter. По его словам, нападения следует ожидать или со стороны Ирана, или от проиранских сил. Таковы дошедшие до него сведения. «Если это случится, Иран заплатит очень...
1 апреля 2020
Коалиция США не намерена прекращать операции в Ираке
Представитель международной коалиции, сражающейся с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полковник Майлс Каггинс заявил, что военные продолжат свою миссию в стране. Об этом 1 апреля сообщает Kurdistan24. «Коалиция продолжит свои действия в Ираке, продолжит поддерживать...
1 апреля 2020
США ведут себя подозрительно – представитель шиитских ополченцев Ирака
Шиитские ополчения в Ираке выразили озабоченность относительно мобилизации вооруженных сил США, об этом 31 марта сообщает Kurdistan.ru. Представитель группировки «Хашд аш-Шааби» Мухаммед Мухи заявил в комментарии журналистам издания, что у Вашингтона есть определенный план дальнейшей эскалации...
1 апреля 2020
Багдад пока не соглашался на развёртывание Patriots
Иракские власти ещё не давали официального согласия на размещение в Ираке американских зенитных ракетных комплексов Patriot, передаёт 31 марта Al Mayadeen. Американцы, отмечает телеканал, ещё только рассчитывают на согласие Багдада на размещение этих ПВО на своей территории. Как ранее сообщало ИА...
31 марта 2020
Военные США разместили на базах в Ираке системы ПВО Patriot
Военные США разместили системы ПВО Patriot на иракских базах для защиты своих вооруженных сил от возможных атак Ирана или шиитских ополченцев. Об этом 30 марта сообщает Associated Press. Переговоры о возможности установления указанных систем велись между Вашингтоном и Багдадом с января 2020 года...
31 марта 2020
Премьер-министр Ирака предостерег США от атак на шиитских ополченцев
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди предостерег США от нападений на шиитских ополченцев. Об этом 30 марта сообщает Kurdistan.ru. В заявлении, опубликованном канцелярией главы правительства, выражается обеспокоенность участившейся активностью американской авиации. По...
31 марта 2020
Госдеп раскритиковал Иран за поддержку «Хезболлы»
В атаке «Катаиб Хезболла» на базу проамериканской коалиции Эт-Таджи (Ирак) в первой половине марта виновен Иран, сообщил 20 марта журналистам госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, Иран виновен тем, что поддерживает «Хезболлу» — и финансово, и оружием, и подготовкой военных. И Вашингтон уже...
20 марта 2020
Помпео потребовал от властей Ирака лучше защищать военных США
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с премьер-министром Ирака Адилем Абдулом-Махди по поводу нападений на американские базы. Об этом 16 марта говорится в заявлении госдепартамента США. Дипломат подчеркнул, что власти Ирака должны более внимательно относиться к вопросам защиты...
17 марта 2020
Ирак пожалуется в СБ ООН на США
Жалоба в связи с американскими авиаударами по территории Ирака будет подана Багдадом в Совет Безопасности ООН, сообщает 13 марта Reuters. Информация об этом поступила из иракского министерства иностранных дел. Напомним, американская авиация 12 марта нанесла удары по пяти объектам «Катаиб Хезболла»...
13 марта 2020
В Ирак начали перебрасывать американские Patriots
О переброске в Ирак ЗРК Patriots сообщил 13 марта журналистам возглавляющий американское центральное командование Кеннет Маккензи. «Мы сейчас перебрасываем системы Patriot в Ирак». Маккензи По словам американского генерала, Пентагон уже разместил в Ираке «подготовительные материалы» для создания...
13 марта 2020
Пентагон посоветовал Ирану не отвечать на атаку США по «Хезболле»
Ирану не следует ввязываться в ситуацию с атакой США на объекты «Катаиб Хезболла» в Ираке, сообщил 13 марта журналистам возглавляющий центральное американское командование Кеннет Маккензи. Комментируя ответный удар США на объекты «Хезболлы» в Ираке, американский генерал сказал, что предостерегает...
13 марта 2020
Послы США и Британии вызваны в МИД Ирака после удара коалиции по «Хезболле»
Американский и британский послы вызваны в МИД Ирака из-за агрессии в отношении объектов на иракской территории, сообщает 13 марта Reuters. Комментируя авиаудары США по объектам «Катаиб Хезболла» на территории Ирака, иракский министр иностранных дел Мухаммед Али аль-Хаким отметил, что в министерстве...
13 марта 2020
Названо число силовиков в Ираке, погибших после атаки ВВС США
При ударе самолетов ВВС США в Ираке погибли шестеро местных силовиков. Об этом 13 марта сообщает Reuters со ссылкой на представителей вооруженных сил Ирака. По данным источников, число пострадавших составило 12 человек, всем им в настоящее время оказывается необходимая помощь. Среди убитых четверо...
13 марта 2020
В Ираке обвинили США в ударе по гражданскому аэропорту Кербелы
Руководство храма имама Хусейна в священном иракском городе Кербела обвинило ВВС США в ударе по гражданскому аэропорту в городе, об этом 13 марта говорится в заявлении духовенства. В результате атаки погиб один сотрудник аэропорта. Ранее власти США объявили, что удар был нанесен по шиитским...
13 марта 2020
Трамп обвинил Иран в ракетной атаке на военную базу Эт-Таджи в Ираке
Иранские власти причастны к ракетной атаке на военную базу Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак), сообщил 12 марта журналистам американский президент Дональд Трамп. «Это был Иран. Это была повстанческая группировка, но, скорее всего, наиболее вероятно, что её мог поддерживать Иран». Трамп Как...
12 марта 2020
Пентагон получил от Трампа полномочия на «ответный» удар по Ирану
Нанесение «ответного» удара США по Ирану не исключено после атаки на военную базу коалиции Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак), сообщает 12 марта Reuters. Соответствующее заявление сделал американский министр обороны Марк Эспер, комментируя ракетную атаку 11 марта на Эт-Таджи, в результате...
12 марта 2020