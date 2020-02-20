Крушение самолёта Bek Air в аэропорту Алма-Аты
Незаконная выдача участка близ аэропорта Алма-Аты: задержан подозреваемый
Правоохранительные органы Казахстана задержали заместителя акима (главы) Енбекшиказахского района Алма-Атинской области. Об этом 20 февраля заявил журналистам старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров. По версии следствия, чиновник незаконно...
20 февраля 2020
Эксперты обнаружили схожесть аварий Fokker-100 во Франции и Казахстане
Схожесть параметров полета самолетов Fokker-100, потерпевших крушение во Франции в 2007 году и в Казахстане в 2019 году, отметил генеральный директор Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Виктор Сороченко на пресс-конференции. «Есть большая схожесть. Параметры взлета, показания скорости...
19 февраля 2020
Судебный иск против Bek Air в Казахстане планируют расширить
77 требований пассажиров авиакомпании Bek Air планируют включить в иск комитета по защите прав потребителей Казахстана, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что после подачи иска в суд против авиакомпании на «горячую линию» комитета обратились 100 человек, поступило 32 заявления для...
11 февраля 2020
Компания Bek Air отменила авиарейсы до середины февраля
Казахстанская авиакомпания Bek Air отменила все авиарейсы до 16 февраля, сообщили 16 февраля на официальной странице авиаперевозчика в Instagram. В настоящее время компания не может вернуть деньги за билеты «по техническим причинам», говорится в сообщении. Однако в Bek Air пообещали вернуть все...
7 февраля 2020
На авиакомпанию Bek Air подали в суд в Казахстане
Иск против авиакомпании Bek Air подал комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции Казахстана, сообщили в пресс-службе ведомства. В комитете уточнили, что иск был подан 31 января в суд города Нур-Султана в связи с нарушением прав пассажиров компании Bek Air. Отмечается...
4 февраля 2020
Компания Bek Air пообещала вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы
Авиакомпания Bek Air обещала выполнить все свои обязательства по возврату денег за билеты авиарейсов, которые были отменены после падения самолета 27 декабря. Об этом 29 января сообщили на официальной странице компании в социальных сетях. В компании пояснили, что для возврата средств необходимо...
29 января 2020
В Казахстане предложили инициировать иск против компании Bek Air
Виновными в авиакатастрофе самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате могут сделать погибших пилотов. Об этом говорится в депутатском запросе на имя премьер-министр Казахстана Аскара Мамин а и генпрокурора Гизата Нурдаулетова, сообщает 29 января zakon.kz. Депутаты от партии «Ак жол» обратились в...
29 января 2020
Умер второй пилот разбившегося в Алма-Ате самолёта авиакомпании Bek Air
В Казахстане скончался второй пилот самолёта авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение в конце декабря в Алма-Ате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление здравоохранения. 21 января второй пилот самолёта был выписан из больницы в стабильном состоянии и переведён на...
28 января 2020
В Казахстане дали рекомендации Bek Air по возврату денег за билеты
Авиакомпания Bek Air в Казахстане должна вернуть деньги своим клиентам за 15 тыс. билетов. Об этом 24 января заявил журналистам заместитель председателя правительства республики Роман Скляр после расширенного заседания правительства. По состоянию на 6 января 2020 года авиакомпания вернула деньги за...
24 января 2020
Токаев поручил ускорить выплаты пострадавшим после крушения самолета
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить выдачу помощи пассажирам, пострадавшим в результате крушения самолета авиакомпании Bek Air. Об этом глава государства заявил 24 января на расширенном заседании правительства. «Ко мне поступают письма от пострадавших. Люди лежат в больницах»...
24 января 2020
Крушение самолета Bek Air в Алма-Ате: следователи допросили 300 человек
Около 300 человек приняли участие в следственном допросе в рамках дела о крушении самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате. Об этом 22 января заявил журналистам заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов. По его словам, в настоящее время проводится следствие, в рамках которого...
22 января 2020
Авиакомпания Bek Air заявила о невозможности возврата денег пассажирам
Авиакомпания Bek Air отменила все авиарейсы, запланированные до 24 января 2020 года. Об этом 20 января сообщили на официальной странице казахстанской компании в Facebook. Для возврата стоимости авиабилетов пассажирам предложили обратиться по месту покупки. Вместе с тем в настоящее время компания не...
20 января 2020
Авиационные власти Казахстана: вопросы к Bek Air возникали с 2016 года
Отказ авиакомпании Bek Air подать прошение на получение международного сертификата IOSA в 2016 году вызвал озабоченность авиационных властей Казахстана. Об этом 16 января заявил гендиректор АО «Авиационная администрация Казахстана» (ААК) Питер Гриффитс в эфире телеканала 24.kz. По его словам...
16 января 2020
Дом в Казахстане, в который врезался самолет, построен незаконно — СМИ
Дом, в который врезался самолет авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, был построен с нарушением действующего законодательства, предает «Первый канал «Евразия» со ссылкой на администрацию Талгарского района Алма-Атинской области. Отмечается, что дом находится в черте населенного пункта, но земельный...
16 января 2020
Крушение самолета в Алма-Ате: компания признала выводы комиссии
Авиакомпания Bek Air признала выводы государственной комиссии о причине крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, передает телеканал «Информбюро». В телепередаче принял участие глава компании Нурлан Жумасултанов. Он отметил, что согласен с заключением о падении воздушного судна в результате...
14 января 2020
В МАК приступили к моделированию полета самолета, рухнувшего в Алма-Ате
Анализ расшифрованных данных бортовых самописцев самолета Fokker-100, потерпевшего крушение в Алма-Ате, позволил восстановить хронологию событий и определить приоритетную версию причин авиапроисшествия. Об этом сообщили в пресс-службе межгосударственного авиационного комитета (МАК). Отмечается, что...
13 января 2020
В Казахстане проверят чиновников, выдавших землю возле аэропорта Алма-Аты
Антикоррупционная служба по Алма-Атинской области проводит досудебное расследование по фактам выдачи земельных участков вблизи аэропорта Алма-Аты. Об этом 10 января заявил заместитель председателя правительства республики Роман Скляр, сообщает агентство «Казинформ». По его словам, в 2015—2019 годах...
10 января 2020
В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате
Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна. Об этом 10 января заявил заместитель председателя правительства республики Роман Скляр, сообщает агентство «Казинформ». По его словам, самолет авиакомпании Bek Air простоял на стоянке перед взлетом двое суток...
10 января 2020
Компания Bek Air назвала незаконным лишение лицензии после авиакатастрофы
Авиакомпания Bek Air выразила несогласие с приостановкой действия сертификата эксплуатанта после авиакатастрофы в Алма-Ате. Об этом сообщается 10 декабря на официальной странице Bek Air в социальных сетях. В компании считают, что со стороны авиационной администрации Казахстана не предоставлены...
10 января 2020
В Казахстане опровергли предположение Bek Air о причине крушения самолета
Временные интервалы при взлете самолетов на полосе в международном аэропорту Алма-Аты перед крушением авиалайнера компании Bek Air не были нарушены. Об этом сообщили 30 декабря в пресс-службе республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация». Предприятие отреагировало на заявление...
30 декабря 2019