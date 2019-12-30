Кончина худрука театра «Современник» Галины Волчек
Стало известно имя нового художественного руководителя «Современника»
Театральный режиссер Виктор Рыжаков назначен новым художественным руководителем театра «Современник», сообщили 30 декабря в пресс-службе департамента культуры Москвы. «Новым руководителем театра «Современник» с 4 января назначен Виктор Рыжаков», — сообщили в театре. Как сообщало ИА REGNUM, ранее...
30 декабря 2019
В Москве простились с Галиной Волчек — фоторепортаж
В Москве 29 декабря прошла церемония прощания с известным режиссёром, художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Гражданская панихида прошла в театре «Современник», который Галина Волчек возглавляла с 1989 года. С Галиной Волчек пришли...
29 декабря 2019
Прощание с Галиной Волчек пройдет в «Современнике» 29 декабря
Желающих проститься с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек ждут 29 декабря в здании театра с 09:00, сообщает пресс-служба «Современника». Гражданская панихида запланирована до 12:30. Актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище в 14:00. Как сообщало ИА REGNUM, ранее...
29 декабря 2019
Театр «Современник» отменил новогодний спектакль из-за смерти Галины Волчек
Московский театр «Современник» отменил запланированный на 30 декабря новогодний спектакль «С наступающим» в связи со смертью художественного руководителя театра Галины Волчек. «Спектакль «С наступающим» мы отменяем. Считаем, что играть весёлую новогоднюю комедию в такой ситуации невозможно...
27 декабря 2019
Галина Волчек была уникально талантливым и душевно щедрым человеком – Путин
Художественный руководитель театра «Современник» и народная артистка СССР Галина Волчек, ранее скончавшаяся на 87-м году жизни, была уникально талантливым и душевно щедрым человеком. Такое мнение высказал 27 декабря президент России Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями, направленной...
27 декабря 2019
Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище
Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронят на московском Новодевичьем кладбище на участке №5 у могилы режиссера Марка Захарова. Об этом 27 декабря сообщил источник в мэрии Москвы. «Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с...
27 декабря 2019
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Галины Волчек
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Галины Волчек в связи с её кончиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин хорошо знал Волчек и неоднократно встречался с...
26 декабря 2019
Спикер Госдумы выразил соболезнования в связи со смертью Галины Волчек
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Галины Волчек. «Приношу соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам Галины Борисовны Волчек. Галина Борисовна была талантливым режиссером и замечательным педагогом. Она пользовалась заслуженным авторитетом...
26 декабря 2019
Прощание с Волчек состоится в «Современнике» 29 декабря
Прощание с худруком «Современника» Галиной Волчек состоится 29 декабря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря, об этом сообщил актер Сергей Гармаш со сцены театра «Современник». По окончании спектакля «Анархия» (постановка Гарика Сукачева) Гармаш сообщил зрителям о кончине Галины Волчек...
26 декабря 2019
В «Современнике» назвали дату прощания с Волчек
Прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек состоится 29 декабря в здании театра. Об этом со сцены заявил актёр Сергей Гармаш. Галины Волчек не стало вечером 26 декабря. Как сообщили СМИ со ссылкой на врачей, предварительной причиной смерти артистки стали отёк мозга...
26 декабря 2019
Власти Москвы поддержат открытие памятника Галине Волчек
Московские власти готовы поддержать инициативу об увековечении в столице памяти народной артистки СССР Галины Волчек в случае, если такая поступит. Об этом заявил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Е вгений Герасимов. «Она великий творческий человек, гражданин, она...
26 декабря 2019
Собянин выразил соболезнования семье Волчек
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ему «ужасно жаль» в связи со смертью художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек. Соответствующую запись глава столицы сделал в своём аккаунте в Twitter. «Невосполнимая утрата для нас, для театрального мира. Соболезную родным, близким», —...
26 декабря 2019
Названа предварительная причина смерти Волчек
По предварительной версии, актриса театра «Современник» Галина Волчек скончалась от отёка головного мозга и отёка легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на врачей. Авторы канала сообщают, что ещё утром 26 декабря у Волчек начали отказывать органы. Актриса скончалась около 18 часов...
26 декабря 2019