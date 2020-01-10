Нападение на полицейских у здания ФСБ в Москве
Пятерых сотрудников аппарата ФСБ уволили после стрельбы на Лубянке
Из Центрального аппарата Федеральной службы безопасности России уволили пять сотрудников после стрельбы на Лубянской площади в Москве 19 декабря. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на источник. Читайте также: Что известно об атаке на ФСБ в Москве: все подробности По данным издания...
10 января 2020
Снимавших стрельбу на Лубянке силовиков уволили из ФСБ — СМИ
Целый ряд сотрудников Федеральной службы безопасности поплатились своими должностями. Известно, что из центрального аппарата ФСБ уволили тех силовиков, кто снимал на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке. Данные о количестве лишившихся должностей сотрудников ведомства разнятся. Читайте также...
10 января 2020
Стрельба на Лубянке: в Кремле отреагировали на избиение журналистки
Российский президент Владимир Путин, вероятно, не знает о нападении на журналистку, которая брала интервью у матери стрелка с Лубянки. Об этом сообщил 24 декабря журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Пескову задали вопрос, известно ли Путину об инциденте с сотрудницей...
24 декабря 2019
Песков: Стрельба на Лубянке — безумие с трагическими последствиями
Безумием с трагическими последствиями назвал нападение на сотрудников ФСБ в Москве 23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя перестрелку, которая произошла вечером 19 декабря на Большой Лубянке (Москва), Песков отметил, что не только в РФ происходят подобные проявления...
23 декабря 2019
У стрелка с Лубянки нашли связи с украинскими националистами
Уроженец Подмосковья Евгений Манюров, который подозревается в стрельбе возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Об этом сообщает «Фонтанка». Читайте также: Устроивший стрельбу на Лубянке может быть...
23 декабря 2019
В СПЧ попросили проверить задержания журналистов после стрельбы на Лубянке
Постоянная комиссия по свободе информации и правам Совета по правам человека (СПЧ) обратилась в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с просьбой расследовать задержания журналистов во время освещения событий, связанных с нападением на здание ФСБ на Лубянке. Соответствующее заявление...
22 декабря 2019
Устроивший стрельбу на Лубянке может быть причастен к взрыву в Подольске
Евгений Манюров, устроивший стрельбу воле здания ФСБ на Лубянке в Москве, подозревается в причастности ещё к одному преступлению. Об этом 21 декабря сообщает «Московский комсомолец». По данным издания, в настоящее время проводится проверка следователями причастности Манюрова к взрыву овощного...
21 декабря 2019
Радикал призвал назвать сквер в Киеве именем стрелка у здания ФСБ в Москве
Украинский неонацист Дмитрий Корчинский призвал переименовать сквер в украинской столице, названный в честь убитого журналиста Павла Шеремета, именем Евгения Манюрова, который ранее открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве. Об этом Корчинский написал 20 декабря на своей странице в социальной сети...
21 декабря 2019
Восстановлена хронология стрельбы на Лубянке
Следствию удалось восстановить хронологию атаки жителя Московской области Евгения Манюрова на сотрудников Федеральной службы безопасности на Лубянке в Москве. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Сперва Манюров безуспешно пытался проникнуть в приемную Федеральной службы безопасности на Кузнецком...
21 декабря 2019
Стрельба на Лубянке. Умер второй сотрудник правоохранительных органов
Второй сотрудник правоохранительных органов, раненый во время стрельбы на Большой Лубянке (Москва), скончался в больнице, сообщили 20 декабря в пресс-службе Следственного комитета РФ. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, два человека погибли (один — на месте) и пять...
20 декабря 2019
Отец стрелка с Лубянки редко общался с сыном
О своих отношениях с сыном рассказал отец Евгения Манюрова, открывшего стрельбу на Лубянке (Москва), передаёт 20 декабря РЕН-ТВ. Собеседник телеканала пояснил, что развёлся с женой в 1981 году и с сыном общался мало. В основном они беседовали по телефону, но не часто. «Очень негативно отношусь к...
20 декабря 2019
Лебедев: стрельба у ФСБ не повод запрещать огнестрельное оружие
Стрельба у здания ФСБ не повод вводить запрет для граждан на владение оружием, считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР). «После стрельбы в центре Москвы появились призывы ужесточить законодательство об оружии — вплоть до полного запрета гражданам владеть огнестрелом. Это, конечно, бред», —...
20 декабря 2019
Глава СКР пообещал детальное расследование стрельбы на Лубянке
Следственные органы примут все необходимые меры для установления причин и расследования вооружённого нападения, совершённого на сотрудников ФСБ у здания ведомства в центре Москвы. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Читайте также: После нападения на Лубянке...
20 декабря 2019
Манюров был начинающим стрелком — адвокат Почуев
Подозреваемый в нападении на сотрудников ФСБ России житель Подольска Евгений Манюров был начинающим спортсменом с весьма скромными достижениями и не может считаться опытным стрелком. Об этом заявил глава Международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и партнеры» адвокат Александр Почуев...
20 декабря 2019
После нападения на Лубянке следователи проверяют стрелковый клуб ДОСААФ
Представители следственных органов нагрянули в московский стрелковый клуб ДОСААФ, в котором занимался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров, подозреваемый в вооружённом нападении на сотрудников ФСБ у здания ведомства на Лубянке. Об этом 20 декабря сообщил начальник управления...
20 декабря 2019
В Екатеринбурге усилили меры безопасности у здания ФСБ
В Екатеринбурге усилены меры безопасности у здания свердловского управления ФСБ. Об этом пишут местные СМИ. Наряды ГИБДД запрещают автомобилистам парковаться напротив входа внутрь. Кроме того, инспекторы проверяют некоторые автомобили. Как сообщало ИА REGNUM, вечером 19 декабря в Москве произошло...
20 декабря 2019
После стрельбы на Лубянке усилены меры безопасности в Ростовской области
В Ростовской области полиция усилила меры безопасности после вооружённого нападения на здание ФСБ России в Москве. Сегодня, 20 декабря, правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы, введён особый пропускной режим в отделения полиции. «Двери в подразделения закрыть, вход осуществлять...
20 декабря 2019
Отец подозреваемого в стрельбе на Лубянке рассказал об отношениях с сыном
Отец Евгения Манюрова, который подозревается в нападении на сотрудников ФСБ в центре Москвы, рассказал телеканалу РЕН ТВ, что практически не принимал участия в воспитании сына. По его словам, он развелся с супругой в 1981 году и изредка созванивался с сыном. «Очень негативно отношусь к его поступку...
20 декабря 2019
Собянин выразил соболезнования семье погибшего на Лубянке сотрудника ФСБ
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои соболезнования родным и близким погибшего при стрельбе на Лубянке сотрудника ФСБ. Соответствующую запись 20 декабря он разместил на своей официальной странице в социальной сети Twitter. «Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его...
20 декабря 2019
Нелюдимый, но безобидный — соседи о стрелке с Лубянки
В поведении предполагаемого нападавшего на сотрудников ФСБ в центре Москвы наблюдались некоторые странности, однако он не представлял никакой опасности для людей. Об этом рассказали соседи жителя Подмосковья Евгения Манюрова, которого подозревают в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке. Читайте также...
20 декабря 2019