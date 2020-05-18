Стрельба на базе ВМС США во Флориде 6 декабря 2019 года
Власти США подтвердили связь ЧП на авиабазе ВМС во Флориде с «Аль-Каидой"*
О связи виновника ЧП на авиабазе ВМС США «Пенсакола» (штат Флорида) Мухаммеда аш-Шамрани с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил 18 мая журналистам американский генпрокурор Уильям Барр. «Мы обнаружили доказательства тесной связи его с «Аль-Каидой» (организация...
18 мая 2020
Американцы готовы снова тренировать саудовских курсантов
О планах Пентагона возобновить подготовку курсантов Саудовской Аравии сообщил 16 января журналистам официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман. По словам представителя Пентагона, подготовку американцы возобновят «в ближайшие дни». Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная подготовка...
16 января 2020
Трамп обвинил Apple в отказе помогать правоохранительным органам
Американская компания Apple отказывается предоставлять доступ к смартфонам, которые использовали преступники, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. «Мы постоянно помогаем Apple по торговым и многим другим вопросам, а они до сих пор отказываются разблокировать телефоны...
15 января 2020
Apple не признала обвинений властей США по делу о стрельбе во Флориде
Американская компания Apple возразила на обвинения генпрокурора США Уильяма Барра в недостаточном расследовании инцидента со стрельбой на военно-морской базе «Пенсакола» в штате Флорида, сообщает пресс-служба компании. «Мы отвергаем утверждения, будто Apple не предоставила существенной помощи в...
14 января 2020
Генпрокурор США назвал стрельбу на авиабазе в Пенсаколе актом терроризма
Актом терроризма назвал стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола во Флориде министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр. Об этом 13 января он заявил журналистам на пресс-конференции в Вашингтоне. Как объявил прокурор, произошедшее в декабре 2019 года на авиабазе во Флориде было актом...
13 января 2020
США вскоре объявят о мерах в отношении саудовских курсантов
Правительство США объявит о результатах расследования стрельбы на базе американских ВМС «Пенсакола» во Флориде 13 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. По его данным, генпрокурор США Уильям Барр и директор ФБР Дэвид Боудич сделают соответствующее заявление на...
13 января 2020
Саудовских курсантов вышлют из США из-за стрельбы во Флориде — CNN
Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, проходящих обучение на военных базах США, будут высланы с территории Соединенных Штатов после инцидента со стрельбой на базе ВМС «Пенсакола», передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Отмечается, что курсантов, подлежащих высылке...
12 января 2020
Пентагон проверил саудовских курсантов после инцидента во Флориде
Министерство обороны США провело проверку всех курсантов из Саудовской Аравии после стрельбы на военной базе во Флориде, заявил директор по контрразведке и безопасности Гарри Рид, сообщает пресс-служба Пентагона. «Мы уже можем сообщить, что не было обнаружено никакой информации, свидетельствующей о...
20 декабря 2019
Пентагон приостановил подготовку всех саудовских курсантов
Военное ведомство США приняло решение о приостановке оперативной подготовки всех учащихся из Саудовской Аравии после инцидента на авиабазе ВМС США во Флориде, когда жертвами саудовского стрелка стали три человека, сообщило 10 декабря агентство Reuters. Как сообщил представитель Пентагона, участие в...
11 декабря 2019
Соцслужбы США подверглись кибератаке после инцидента на авиабазе во Флориде
Нарушения в работе телефонной связи и электронной почты ряда социальных служб города Пенсакола во Флориде стали следствием кибератаки. Об этом 9 декабря сообщает телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя мэра города Кейси Лагард. Сбои в работе начались 6 декабря после происшествия...
10 декабря 2019
CNN: снимавший стрельбу на военной базе саудовец не причастен к ней
Гражданин Саудовской Аравии, который вел видеосъемку стрельбы на авиабазе ВМС США во Флориде, не причастен к преступлению. Об этом 8 декабря сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в ФБР. Сообщается, что следователи допросили снимавшего. Его имя не раскрывается. Как сообщало ИА REGNUM, 6...
9 декабря 2019
В США рассказали, откуда взялось оружие у виновника инцидента в Пенсаколе
Саудовский офицер, открывший огонь на авиабазе ВМС США во Флориде, стрелял из легально приобретенного пистолета, 8 декабря заявила специальный агент ФБР Рейчел Рохас, сообщает газета New York Post. По данным следственных органов, преступник применил 9-миллиметровый пистолет Glock 45, который он...
9 декабря 2019
ФБР озвучило версию инцидента на авиабазе во Флориде
Стрельба, которую устроил саудовский военный на авиабазе ВМС США, рассматривается ФБР как террористический акт, 8 декабря заявила специальный агент ведомства Рейчел Рохас, сообщает газета The New York Times. Свое заявление Рохас сделала на пресс-конференции. Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в...
9 декабря 2019
США усилили меры безопасности на военных объектах после стрельбы во Флориде
Пентагон усилил обеспечение безопасности на военных объектах США после убийства саудовцем трёх человек на авиабазе ВМС в штате Флорида, заявил 7 декабря министр обороны США Марк Эспер на выступлении в Калифорнии, трансляцию которого вел телеканал Fox News. Эспер сообщил о том, что в 6 декабря на...
8 декабря 2019
Власти США пока не готовы назвать стрельбу на базе ВМС во Флориде терактом
Власти США пока что не могут уверенно сказать, можно ли считать убийство саудовцем трех человек на авиабазе ВМС США в штате Флорида террористическим актом, заявил 7 декабря министр обороны США Марк Эспер в своём выступлении в Калифорнии, трансляция велась в Facebook. Эспер заявил, что на данный...
8 декабря 2019
Президент США Трамп принёс соболезнования семьям жертв стрельбы в Пенсаколе
Свои соболезнования выразил президент США Дональд Трамп жертвам стрельбы на авиабазе ВМС США в городе Пенсаколе. Об этом 6 декабря глава США сообщил в своём Twitter. Президент США пояснил, что получил отчёт о трагедии на авиабазе Пенсакола во Флориде и провёл переговоры с губернатором штата Роном...
6 декабря 2019
Власти США подтвердили — на авиабазе во Флориде стрелял саудовский военный
Расстрелявший людей на авиабазе во Флориде человек действительно был служащим ВВС Саудовской Аравии, заявил 6 декабря журналистам губернатор штата Рон Десантис в эфире телеканала ABC News. По его словам, сотрудник саудовских ВВС проходил обучение на авиабазе ВМС США. Ранее СМИ сообщили о том, что...
6 декабря 2019
СМИ: расстрел на авиабазе во Флориде устроил военный из Саудовской Аравии
Стрельбу на базе ВМС США «Пенсакола», в результате которой были убиты и ранены 12 человек, устроил военнослужащий Вооружённых сил Саудовской Аравии, сообщает 6 декабря The Associated Press со ссылкой на неназванные источники. По утверждению агентства, на территорию военной базы США во Флориде этот...
6 декабря 2019
Президент США Трамп следит за ситуацией на авиабазе ВМС во Флориде
Президент США Дональд Трамп следит за развитием ситуации со стрельбой на авиабазе ВМС США во Флориде. Об этом 6 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь Белого дома Джадд Рид. «Президента проинформировали о стрельбе на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, он следит за ситуацией», — заявил Рид...
6 декабря 2019
СМИ: число погибших на авиабазе США во Флориде достигло четырёх человек
В результате стрельбы, произошедшей на территории военной базы США «Пенсакола» во Флориде, погибли четыре человека, сообщает 6 декабря телеканал АВС. С огнестрельными ранениями различной степени тяжести госпитализированы восемь человек. Ранее военные и СМИ сообщали о двоих убитых и 11 раненых. Как...
6 декабря 2019