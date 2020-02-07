Стрельба в колледже Благовещенска 14 ноября 2019 года
Следком отверг версию травли стрелявшего в колледже Приамурья студента
Версия о травле студента Амурского колледжа, который 14 ноября 2019 года устроил стрельбу в учебном заведении, следствием не подтверждается. Читайте также: В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже — все подробности Об этом журналистам рассказали на итоговой пресс-конференции...
7 февраля 2020
После стрельбы в Амурском колледже оштрафован ЧОП
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие «Сириус-А», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске Данное предприятие охраняло Амурский строительный колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, в...
10 декабря 2019
В Амурском колледже студент с оружием устроил переполох
В Амурский колледж, где 14 ноября студент расстрелял своих сокурсников, другой учащийся пришёл с оружием, охрана вызвала полицию, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Стрелявший по сокурсникам студент Амурского колледжа был склонен к суициду Студент третьего курса Амурского колледжа...
5 декабря 2019
Следствие отрабатывает новую версию стрельбы в колледже в Приамурье
Следователи приступили к проверке версии о возможной травле и насилии над студентом, который 14 ноября устроил стрельбу в колледже Благовещенска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приамурью. Читайте также: Стрелявший по сокурсникам студент Амурского колледжа был...
26 ноября 2019
Стрелявший по сокурсникам студент Амурского колледжа был склонен к суициду
Следователи узнали о наличии склонности к суициду у студента Амурского колледжа, расстрелявшего своих сокурсников, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Генеральной прокуратуре РФ. Читайте также: Список пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска увеличился Как выяснили следователи...
22 ноября 2019
Прокуратура Приамурья проверит защищённость школ области
Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв поручил прокуратуре Амурской области провести комплексное обследование защищенности школ и колледжей после ЧП со стрельбой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. Читайте также: Одного пострадавшего при...
20 ноября 2019
В Приамурье проверяют студентов, имеющих разрешение на оружие
После трагедии, произошедшей в Амурском колледже, в Приамурье проверяют всех владельцев гражданского оружия, обучающихся в средних и высших учебных заведения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Одного пострадавшего при стрельбе в Амурском колледже выписали из больницы Участковые...
20 ноября 2019
Одного пострадавшего при стрельбе в Амурском колледже выписали из больницы
Одного из студентов, из числа пострадавших при стрельбе в Амурском колледже, выписали из больницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Список пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска увеличился 17-летний юноша находится в удовлетворительном состоянии, ему прописано...
20 ноября 2019
Из-за стрельбы в колледже уволен замминистра образования Приамурья
Заместитель министра образования правительства Амурской области уволен с занимаемой должности, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Суд принял решение об аресте охранника после стрельбы в Амурском колледже Своего поста Олег Якутов лишился после того, как в Амурском колледже...
20 ноября 2019
В Приамурье уволился директор колледжа, где произошла стрельба
Директор Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Виктор Петухов написал заявление на увольнение, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске Известно, что Следственный комитет в отношении руководства учебного...
20 ноября 2019
Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба
Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал на два месяца охранника Амурского колледжа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске, арестован Сотрудник частной охранной организации «Сириус-А», охранявшей Амурский...
19 ноября 2019
Суд принял решение об аресте охранника после стрельбы в Амурском колледже
Охранник ЧОП «Сириус-А» Олег Ермолов, который работал в колледже строительства и ЖКХ Благовещенска, арестован. Такое решение принял Благовещенский городской суд. Благовещенский городской суд постановил заключить под стражу до 14 января 2020 года Олега Ермолова. Ермолову вменяют в вину выполнение...
19 ноября 2019
Амурский колледж, переживший стрельбу, работает по расписанию
В колледже строительства и ЖКХ Благовещенска, после случившейся трагедии, возобновлены занятия по расписанию. Об этом рассказал представитель колледжа в беседе РИА Новости. «Занятия возобновились в штатном режиме, в главном корпусе все учатся», — рассказал собеседник агентства. Ранее сообщалось...
19 ноября 2019
Возобновлены занятия в колледже, где студент стрелял по сокурсникам
В Благовещенске возобновлены занятия в Амурском строительном колледже, где 14 ноября произошла стрельба и погибло два человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Из-за стрельбы занятия в колледже Благовещенска отложили до 18 ноября Занятия для студентов проводят во втором корпусе...
19 ноября 2019
Раненые при стрельбе в Амурском колледже студенты идут на поправку
Жизни троих студентов Амурского колледжа, раненым во время стрельбы 14 ноября, ничего не угрожает, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве. Читайте также: Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске Как рассказали в областном министерстве здравоохранения, у...
18 ноября 2019
После трагедии в благовещенском колледже пройдут занятия с психологами
Вместо учебных занятий в благовещенском колледже, где произошла стрельба, пройдут групповые консультации с психологами. Об этом сообщается на сайте Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. «18 ноября 2019 года с обучающимися будут проводиться групповые консультации...
18 ноября 2019
Гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске, арестован
Благовещенский городской суд арестовал до 14 января генерального директора частного охранного предприятия «Сириус-А», которое занималось охраной строительного колледжа в Благовещенске, Сергея Андрюшенко. Мера пресечения для Андрюшенко была избрана сегодня, 16 ноября. Как ранее сообщало ИА REGNUM...
16 ноября 2019
Арестован гендиректор ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске
Генеральный директор частного охранного предприятия, охранявшего колледж в Благовещенске, в котором студент устроил стрельбу, арестован на два месяца. Такое решение 16 ноября вынес Благовещенский городской суд. Арест продлится до 14 января 2020 года. Решение вынесено на основании ходатайства...
16 ноября 2019
В Благовещенске суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа
Избрание меры пресечения охраннику ЧОПа, охранявшему благовещенский колледж, в котором студент устроил стрельбу, перенесено на 19 ноября. Соответствующее решение в субботу принял Благовещенский городской суд. В ходе заседания судья пояснил, что ходатайство прокурора подлежит удовлетворению, однако...
16 ноября 2019
В Благовещенске попросили арестовать руководителя ЧОПа, охранявшего колледж
Следствие попросило Благовещенский городской суд арестовать руководителя частного охранного предприятия охранявшего колледж, в котором двумя днями ранее студент устроил стрельбу. Соответствующее ходатайство заявлено 16 ноября в ходе судебного заседания. «Учитывая способ совершения преступления...
16 ноября 2019