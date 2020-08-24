Убийство школьницы в Саратове и расследование
В Саратове огласили приговор убийце 9-летней школьницы
Суд вынес приговор в отношении 35-летнего жителя Саратова, который был признан виновным в убийстве 9-летней школьницы в октябре 2019 года. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области. Злоумышленнику назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии...
24 августа 2020
В Саратове по резонансному убийству школьницы выдвинули новое обвинение
Следственные органы Саратовской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного после убийства в октябре 2019 года 9-летней девочки в Саратове. Подозреваемому 35-летнему мужчине предъявлено новое обвинение по пунктам «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица, заведомо...
19 июня 2020
Обвиняемому в убийстве саратовской школьницы продлили арест
В отношении обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), который ранее сознался в убийстве 9-летней школьницы, срок ареста продлен. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области. Он проведет в СИЗО еще два месяца — до 9 февраля 2020 года. В...
7 декабря 2019
Полиция Саратова проверила письма в защиту обвиняемого в убийстве школьницы
По факту направления в администрацию Саратова письма с требованием отпустить из-под стражи обвиняемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. «Главным следственным управлением ГУ МВД России по Саратовской области...
25 октября 2019
После ЧП в Саратове в Ульяновской области создадут карту школьных маршрутов
В Ульяновской области планируют создать карту безопасных маршрутов школьников. Эта инициатива прозвучала на совещании по вопросам реализации проекта «Безопасный город» при обсуждении трагической гибели школьницы в Саратове. Первые карты стали внедрять в Димитровграде, сообщили ИА REGNUM в...
22 октября 2019
Обвиняемый в убийстве школьницы в Саратове признал свою вину
Обвиняемый в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаил Туватин полностью признал свою вину, сообщили 21 октября в региональном главном следственном управлении Следственного комитета России. «Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью. В ходе проведения проверки показаний на месте он...
21 октября 2019
В регионах РФ маршруты до школ проверят на безопасность
Маршруты, по которым дети в российских регионах ходят в школу, проверят на безопасность активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Проверка начнется в ближайшее время и продлится около месяца, сообщает 16 октября пресс-служба движения. По словам сопредседателя подмосковного штаба ОНФ...
16 октября 2019
ОНФ предоставит результаты мониторингов школьных маршрутов
На площадке ОНФ прошел круглый стол, посвященный предотвращению преступлений против несовершеннолетних. Участники мероприятия призвали создать реестр с адресами проживания осужденных за такие преступления, вести профилактический учет освобожденных граждан с использованием электронных браслетов...
15 октября 2019
В Саратове благоустраивают путь к школе, до которой не дошла убитая девочка
В Саратове уже приступили к благоустройству территории и подходов к школе №73, в которую после выхода из дома не дошла убитая на прошлой неделе девятилетняя девочка. Ответственные лица опиливают лишнюю растительность и вывозят ветки, устанавливается дополнительное освещение. Причем гаражный массив...
15 октября 2019
Депутат Госдумы предложил снести бесхозные гаражи после убийства с Саратове
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов («Единая Россия»), комментируя на своей странице Instagram зверское убийство школьницы в Саратове, выступил за снос бесхозных гаражей у школ. «Множество безхозных, заброшенных построек, гаражей, погребов вокруг учебных заведений — это угроза...
15 октября 2019
Власти Саратова после трагедии хотят оборудовать путь в школы видеокамерами
В администрации Саратова состоялось совещание, посвященное взаимодействию в вопросах обеспечения безопасности несовершеннолетних на территории города. которое провел мэр Михаил Исаев. Об этом ИА REGNUM сообщили в муниципалитете. «Родители должны знать, где находится ребенок в течение 24 часов. В...
14 октября 2019
Станут ли известны соседям адреса осужденных за преступления против детей?
Общероссийский народный фронт предлагает сделать реестр адресов осужденных за преступления против детей открытым для соседей. Эта тема будет обсуждаться во вторник, 15 октября, в ходе работы круглого стола на площадке Центрального исполнительного комитета ОНФ. Сопредседатель регионального штаба...
14 октября 2019
Мать погибшей в Саратове школьницы выпустила видеообращение
Мать погибшей в Саратове девятилетней школьницы Елена Киселева опубликовала видеообращение на видеохостинге YouTube с призывом к властям города сделать дороги к школам безопаснее. Напомним, что в Саратове 9 октября пропала школьница, которая отправилась в учебное заведение, но домой не вернулась...
14 октября 2019
Возврат к смертной казни не должен обсуждаться «по горячим следам» — мнение
Вопрос отмены моратория на смертную казнь не должен решаться «по горячим следам», на эмоциях. Прежде, чем рассматривать возможность возврата к этой мере наказания, необходимо навести порядок в «карательных органах». Об этом заявила «Безусловно, преступление страшное. Я искренне соболезную родителям...
14 октября 2019
Епифанова: до смертной казни следует навести порядок в карательных органах
В Госдуме предостерегают от поспешных решений в вопросе возвращения такой меры наказания, как смертная казнь, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября. «Не следует, на мой взгляд, решать вопрос возврата в уголовное законодательство санкции в виде исключительной меры наказания, как говорят, «по...
14 октября 2019
Убийство девочки в Саратове: расследование и реакция — трансляция
В Саратове расследуют убийство девятилетней девочки. Она пропала без вести 9 октября, а 10-го её нашли убитой. Подозреваемый задержан. Жители города устроили возле здания полиции стихийный сход, а политики и общественные деятели в очередной раз требуют вернуть смертную казнь. 11:54 11.10.2019...
14 октября 2019
Убитую в Саратове девятилетнюю девочку похоронили
На Сторожевском кладбище в Саратове похоронили убитую 9 октября девятилетнюю девочку, на церемонию прощания пришли тысячи людей. Во время похорон на кладбище дежурили полицейские, следившие за порядком, и медики. Церемония прощания, на которую пришли более трех тысяч человек, прошла в храме Петра и...
13 октября 2019
Тысячи жителей Саратова простились с убитой девятилетней девочкой
В Саратове тысячи людей пришли проститься с убитой девятилетней девочкой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные полиции. По сведениям агентства, на прощание пришли уже более трёх тысяч человек. Люди шли целыми семьями с игрушками и цветами. К месту прощания — храму Петра и Павла — горожан...
13 октября 2019
В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове 13 октября хоронят убитую девятилетнюю девочку. Проститься с ней пришли сотни человек. Желающих побывать на панихиде отвезли бесплатными автобусами к храму Петра и Павла. Но все приехавшие не смогли вместиться внутрь. Часть граждан остались на улице. Как сообщало ИА REGNUM, девочка...
13 октября 2019
Горбачев высказался о смертной казни
О своем отношении к возможной отмене смертной казни заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Отставного политика цитирует на своем Telegram-канале главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Я против смертной казни, — заявил Горбачев. — Много ошибок. Неэффективно. И бессмысленно». Напомним...
13 октября 2019