Обрушение кровли в бассейне (Пермский край)
В городе Чусовом Прикамья разрушен мемориал погибшим в бассейне «Дельфин»
В городе Чусовой Пермского края в ночь на 13 мая произошло обрушение части мемориала погибшим в бассейне «Дельфин». Фотографии и комментарии по этому поводу появились на сайте «Подслушано Пермь», сообщает корреспондент ИА REGNUM. На снимках видно, что верхние облицовочные плиты центральной стелы...
13 мая 2016
Обвиненного в обрушении бассейна в Чусовом (Пермский край) приговорили к четырем годам колонии-поселения
Главный инженер фирмы "УралПромЭксперт" Алексей Швецов, обвиняемый по делу об обрушении бассейна "Дельфин" (Пермский край), приговорен к четырем годам колонии-поселении. Такой вердикт сегодня, 9 февраля, вынесен судом города Чусовой Пермского края, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, что...
9 февраля 2007
Виновников трагедии в бассейне "Дельфин" ищет Интерпол (Пермский край)
Сегодня, 16 августа, прокуратура Пермского края объявила результаты следствия по факту обрушения кровли в бассейне "Дельфин" г. Чусовой и направила в Чусовской городской суд Пермского края уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила помощник прокурора края по правовому обеспечению...
16 августа 2006
Обвиняемую по делу об обрушении "Дельфина" будет искать Интерпол (Пермский край)
Специалиста компании ООО "УралПромЭксперт" Анну Акулову, которая проходит обвиняемой по уголовному делу по факту обрушения чусовского бассейна "Дельфин", будут задерживать при помощи Интерпола, написала 7 июня " Российская газета ". С конца марта она находится в федеральном и международном розыске...
8 июня 2006
В Нижегородской области прокуратура запретила эксплуатацию 8 бассейнов
В Нижегородской области судебным решением запрещена эксплуатация 8 бассейнов, говорится в сообщении прокуратуры. В ходе прокурорской проверки исполнения законодательства о безопасной эксплуатации плавательных бассейнов в области было направлено 22 заявления в суды общей юрисдикции с требованием...
5 мая 2006
Неполадки в калининградском бассейне "Альбатрос" устранены
Нарушения при строительстве бассейна в спорткомплексе "Альбатрос" в Калининграде устранены. Об этом сегодня, 17 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в государственной инспекции архитектурно-строительного надзора по Калининградской области. Напомним, 31 марта Госархнадзор приостановил...
17 апреля 2006
Суд решит судьбу обвиняемых по делу обрушения бассейна "Дельфин" (Пермский край)
4 декабря 2005 года произошло обрушение крыши в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса "Дельфин" в г.Чусовой, в результате чего 14 человек погибло (из них 10 детей) и 18 человек получили травмы различной степени тяжести. Спустя 5 дней, по подозрению в причинении смерти по неосторожности (ст...
13 апреля 2006
Госархнадзор закрыл в Калининграде только что построенный бассейн
Государственная инспекция архитектурно-строительного надзора по Калининградской области выявила серьезные нарушения в недавно построенном бассейне спорткомплекса "Альбатрос", расположенного в Калининграде на улице Горького. Как сообщил сегодня, 31 марта, корреспонденту ИА REGNUM директор...
31 марта 2006
Прокуроры Чувашии приостановили эксплуатацию шести бассейнов
Прокуратура Чувашии обнародовала итоги проверки соблюдения безопасности при эксплуатации плавательных бассейнов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, в адрес собственников плавательных бассейнов внесено 18 представлений об устранении нарушений...
23 марта 2006
В Пензенской области приостановлена работа 20 бассейнов
Генеральная прокуратура России опубликовала итоги проверки плавательных бассейнов. Согласно этим данным, из всех регионов Приволжского федерального округа, в Пензенской области наибольшее количество бассейнов, состояние которых вызывает опасения, передает ГТРК "Пенза". Как известно, проверка была...
12 марта 2006
В 69 крытых бассейнах Свердловской области выявлены нарушения
На Среднем Урале проверено 130 из 150 крытых бассейнов. В результате руководство 69 из них получило предписания, 4 здания - екатеринбургские "Урал", "Изумруд" и два бассейна в Нижнем Тагиле - закрыты на капремонт. Как заявил начальник областного управления МЧС РФ Василий Лахтюк, основные нарушения...
6 марта 2006
В Свердловской области проверят все места массового скопления людей
Свердловская областная прокуратура начала проверку бассейнов, торговых и развлекательных центров. В надзорном ведомств корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что инспекция связана с трагедией в городе Чусовом, где в декабре 2005 года рухнула крыша детского бассейна "Дельфин" и погибли 14 человек...
17 февраля 2006
В Удмуртии приостановлена деятельность крупнейшего в регионе плавательного бассейна
В Удмуртской Республике приостановлена деятельность крупнейшего в регионе плавательного бассейна спортивного комплекса "Динамо". Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Удмуртии. Специалисты прокуратуры и контролирующих органов провели проверку исполнения законодательства, регулирующего вопросы...
9 февраля 2006
В Нижегородской области откроют для посетителей бассейн, закрытый из-за выявленных трещин
В Дзержинске (Нижегородская область) бассейн, входящий в спорткомплекс "Капролактамовец", будет открыт в ближайшее время, сообщил ИА REGNUM директор спорткомплекса Николай Гыбин 9 февраля. Бассейн был закрыт после визуальной проверки несущих конструкций, в ходе которой были выявлены трещины. Гыбин...
9 февраля 2006
В Красновишерске закрыли два бассейна (Пермский край)
Прокуратура Красновишерского района запретила эксплуатацию двух муниципальных бассейнов - при Центре дополнительного образования детей и при детском садике №15. Соответствующее представление начальнику управления образования Константину Остальцеву вынес 27 января прокурор района Виталий Павлович...
7 февраля 2006
Ужасы солдатской жизни и детский суицид: башкирская пресса за неделю
Обзор башкирской прессы с 31 января по 4 февраля 2006 года. Как и вся российская пресса, в Уфе журналисты не могли оставить без внимания трагедию, произошедшую в Челябинском высшем военном командном училище, тем более, что на этой неделе умер от пневмонии и уфимец, призванный служить в Челябинск...
5 февраля 2006
Отдел Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе приостановил эксплуатацию 41 бассейна
Отдел Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) приостановил эксплуатацию 41 бассейна, расположенного в девяти регионах округа в связи с нарушениями в их эксплуатации. Об этом на брифинге сообщил заместитель генпрокурора РФ в ПФО Сергей Герасимов. По его словам, в результате...
1 февраля 2006
В Нижегородской области закрыт бассейн после выявления трещин в несущих конструкциях
В Дзержинске (Нижегородская область) в здании бассейна, входящего в спорткомплекс "Капролактамовец", обнаружены трещины в несущих конструкциях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. По данным пресс-службы, трещины в трех железобетонных несущих конструкциях...
1 февраля 2006
В Соликамске проверили все бассейны (Пермский край)
Эксплутационную надежность бассейнов в Соликамске рассмотрела городская комиссия под руководством заместителя главы администрации Светланы Ванеевой. В течение двух дней комиссия объехала все 10 бассейнов - и ведомственные, и муниципальные, функционирующих на территории города. Кроме визуальной...
25 января 2006
Комиссия назвала причины обрушения бассейна "Дельфин" (Пермский край)
Технической комиссией, назначенной распоряжением губернатора Пермского края 5 декабря 2005, проведено расследование причин аварии здания плавательного бассейна "Дельфин" в г.Чусовой, произошедшей 4 декабря 2005 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Пермского края...
12 января 2006