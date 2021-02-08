Обрушение стены насосной станции в Новосибирске
Дело о гибели новосибирцев при обрушении насосной станции дошло до суда
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об обрушении стены насосной станции в Новосибирске. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Напомним, что 28 августа 2019 года стена здания насосной станции рухнула на рабочих. Погибли трое мужчин. Читайте также: Мэр...
8 февраля 2021
В Новосибирске рабочего придавило трубой там же, где ранее погибли трое
Очередной несчастный случай произошёл в Новосибирске на строительной площадке, где проходит реконструкция насосной станции. Как сообщают местные СМИ, 21 сентября на рабочего упала тяжелая металлическая труба. Напомним, ранее здесь при обрушении стены насосной станции погибли трое рабочих. Читайте...
23 сентября 2019
Мэр Новосибирска просит пустить рабочих к рухнувшей насосной станции
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил возобновить работы по реконструкции насосной станции, стена которой ранее рухнула на рабочих. Градоначальник напомнил о «стратегическом значении» подстанции в отопительной системе муниципалитета. Как пишут «Все новости Новосибирской области», в ходе...
3 сентября 2019
В МЧС рассказали о состоянии пострадавшего при обрушении в Новосибирске
Состояние рабочего, который пострадал при обрушении стены здания насосной станции в Новосибирске, врачи оценивают как «средней степени тяжести». Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 3 сентября, сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, пишет...
3 сентября 2019
В Новосибирске трое фигурантов дела об обрушении здания отпущены под залог
Новосибирский суд освободил из-под стражи под залог исполнительного директора, главного инженера и начальника Кемеровского СМУ АО «Сибирьэнергомонтаж». Все трое являются фигурантами дела об обрушении стены здания насосной станции в Новосибирске. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из...
2 сентября 2019
Новосибирские власти решают вопрос оказания помощи пострадавшим во время ЧП
По линии правительства Новосибирской области будут рассмотрены вопросы об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим во время обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске. Об этом шла речь сегодня, 30 августа, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций...
30 августа 2019
Новосибирские власти оценили организацию работ служб на месте ЧП
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Новосибирской области сегодня, 30 августа, рассмотрела вопрос о ликвидации последствий обрушения стены здания насосной станции в Ленинском районе Новосибирска, сообщает корреспондент ИА...
30 августа 2019
Обрушение стены здания на рабочих в Новосибирске — трансляция
В Ленинском районе Новосибирска 28 августа обрушилась стена административного здания. Под завалами оказались более десятка рабочих. Есть погибшие. Причиной обрушения могли стать нарушения при строительстве. 10:06 28.08.2019 В Новосибирске после обрушения стены здания возбуждено уголовное дело о...
29 августа 2019
Спасатели завершили разбор завалов на месте ЧП в Новосибирске
Спасатели завершили работы на месте обрушения здания перекачивающей насосной станции в Новосибирске, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области. Окончен как разбор завалов, так и аварийно-спасательные работы. На месте ЧП работали 328 человек и 50 единиц техники, из них от МЧС России...
29 августа 2019
Рухнувшее в Новосибирске здание насосной станции используется с 1968 года
Обрушение здания в Новосибирске, в результате которого погибли трое рабочих, произошло во время строительных работ по реконструкции перекачивающей насосной станции на улице Ударная (ПНС-2). Рухнула стена старого здания, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании. По данным СГК, здание...
29 августа 2019
СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь
На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании. «Компания выражает соболезнование родным, близким и коллегам погибших. Семьям будет оказана материальная поддержка», —...
29 августа 2019
Задержаны три человека, причастных к обрушению здания в Новосибирске
В ходе расследования обрушения стены в Новосибирске задержаны три человека, сообщает 28 августа пресс-служба Следственного комитета России. Задержаны руководители подрядной организации, проводившей реконструкцию рухнувшего здания. Следователи задержали исполнительного директора, главного инженера и...
28 августа 2019
Обрушение здания в Новосибирске будет расследовать центральный аппарат СК
Уголовное дело об обрушения стены здания в Новосибирске, от которого погибли люди, будет расследовать Центральный аппарат Следственного комитета России, сообщает 28 августа пресс-служба СК. Отмечается, что такое решение принято по поручению председателя Следственного комитета РФ А лександра...
28 августа 2019
СГК поможет семьям пострадавших при обрушении стройки в Новосибирске
Сибирская генерирующая компания (СГК) поможет семьям пострадавших при обрушении стройки в Новосибирске, об этом заявил ТАСС директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 августа на улице Ударной в Новосибирске рухнули стены водонасосной...
28 августа 2019
Спасатели разобрали большую часть завалов в Новосибирске
Операция по ликвидации последствий обрушения стены насосной станции будет продолжатьсядо полного разбора завалов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, специалисты собрали более 80 процентов обломков. В ведомстве отмечают, что быстрое наращивание сил позволило разобрать...
28 августа 2019
Власти Новосибирска выразили соболезнования семьям погибших при обрушении
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования семьям погибших при обрушении на улице Ударной 28 августа. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска, ссылаясь на информацию единой дежурно-диспетчерской службы, всего в котловане на ул. Ударной, где произошло обрушение, работали 13 человек...
28 августа 2019
Новосибирские власти выразили соболезнования по поводу смерти рабочих
Власти Новосибирской области выразили соболезнования родным и близким людей, погибших в результате обрушения стены здания на улице Ударной в Ленинском районе областного центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По данным регионального сайта, вопрос координации мер, связанных с ликвидацией...
28 августа 2019
Из-под завалов на месте ЧП в Новосибирске извлекли тело третьего погибшего
Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов в Новосибирске, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании. «Спасательная операция завершена. Руководство СГК выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших», — отметили в компании. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28...
28 августа 2019
Очевидцы рассказали о первых минутах ЧП в Новосибирске
Очевидцы обрушения здания насосной станции в Новосибирске сообщили подробности ЧП. Как рассказала изданию «Ваш город.ру» жительница одного из домов, кран стал поднимать бур, который оторвался и упал «Они (строители) сначала сами пытались разобрать, первого человека в первую же минуту достали со...
28 августа 2019
Обрушение здания в Новосибирске: из-под завалов извлекли третьего погибшего
Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске тело третьего погибшего рабочего, сообщает 28 августа «Интерфакс» со ссылкой на компанию — владельца здания. «Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб», — сообщили в компании. Ранее...
28 августа 2019