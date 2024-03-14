Воссоединение Крыма с Россией
ВЦИОМ: 86% россиян положительно оценивают вхождение Крыма в состав РФ
Подавляющее большинство россиян — 86% — положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией. Об этом свидетельствует опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Результаты новой волны мониторингового опроса ВЦИОМ показали: в течение всего периода наблюдений (с...
14 марта 2024
Крым вернулся в состав России демократическим путём — Карлсон
Полуостров Крым стал российским регионом по результатам демократического референдума, заявил американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с ведущим телеканала NewsNation Крисом Куомо. Карлсон напомнил, как в 2014 году абсолютное большинство русскоязычного Крыма проголосовало за воссоединение...
12 марта 2024
В Германии испугались, что Трамп признает Крым и новые регионы российскими
План бывшего президента США Дональда Трампа по Украине в случае его возвращения в Белый дом может включать в себя признание Вашингтоном воссоединения России с Крымом и новыми территориями, говорится в статье, опубликованной 9 марта немецкой газетой Bild. В издании напомнили, как экс-президент...
9 марта 2024
В Крыму назвали виновников энергетической блокады полуострова
Решение об энергоблокаде Крымского полуострова принималось бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Инструкции власти по технической части получали из США, заявил «РИА Новости» глава крымского парламента Владимир Константинов. Как пояснил Константинов, организация энергоблокады не была...
29 февраля 2024
В Госдуме предложили отменить акт о передаче Крыма УССР
Принятый в 1954 году акт о передаче Крыма из состава РСФСР в Украинскую ССР необходимо пересмотреть и отменить, признав незаконным, заявил Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин 19 февраля «РИА Новости». Депутат указал на то, что киевский режим обманывает...
19 февраля 2024
В Совфеде призвали Киев исправить ошибку Хрущёва по Крымскому полуострову
Сенатор от Крыма, член Международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков призвал киевский режим исправить историческую ошибку советского руководителя Никиты Хрущёва и признать российский статус полуострова. В 1954 году вышел указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Затем...
19 февраля 2024
В Крыму посчитали передачу полуострова УССР преступным актом
Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году является преступным актом, никакой целесообразности у этого решения не было, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. «Иногда кажется, что этот акт, как по мне, — преступный, но окончательное слово в его оценке должно быть за судом, был...
19 февраля 2024
В Совфеде назвали трагическим событием передачу Крыма с состав УССР
Принятое в феврале 1954 года решение о передаче Крыма из РСФСР в состав Украинской ССР стало трагическим событием прежде всего для самой Украины, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков. «Это событие стало одним из важнейших факторов разрушения Украины, уже после того, как она обрела независимость...
19 февраля 2024
Аксёнов рассказал о переломном моменте в судьбе Крыма
Прощание с крымскими правоохранителями, убитыми в феврале 2014 года на майдане в Киеве, стало переломным моментом в судьбе Крыма. Об этом глава республики Сергей Аксёнов заявил 18 февраля в Telegram-канале. Он напомнил, что ровно десять лет назад на киевском майдане погибли старшие лейтенанты...
18 февраля 2024
Журналиста из США Рогана* внесли в список террористов и экстремистов в РФ
Журналиста американского интернет-издания Washington Examiner Тома Рогана (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) включили в России в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к...
5 февраля 2024
В Крыму заявили о смелом сигнале Киеву со стороны Дуды
Президент Польши Анджей Дуда дал понять киевскому режиму, что жителей Крыма пора оставить в покое. Об этом депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил 4 февраля, комментируя слова Дуды о принадлежности полуострова России. Он подчеркнул, что Западу пора смириться с тем, что Крым...
4 февраля 2024
В Британии назвали главный трофей по завершении конфликта на Украине
В русско-украинском конфликте победителем выйдет та страна, у которой будет Крым. Об этом заявил журналист британской газеты Daily Express Стюарт Кроуфорд. Обозреватель считает, что на этом этапе главной стратегической территорией является Крым. «Тот, у кого Крым, по сути, контролирует Чёрное море...
новость часа
4 февраля 2024
Аксёнов назвал цели Запада на Украине в 2014 году
Соединённые Штаты Америки, устроившие государственный переворот на Украине в 2014 году, намеревались искоренить по всей территории страны пророссийские настроения, которые были очень сильны. Об этом 28 января в интервью «Вести. Крым» заявил глава республики Сергей Аксёнов. Он напомнил, что в стране...
28 января 2024
В Крыму напомнили США о наличии у России ядерного оружия
США в своих угрозах не стоит забывать, что Республика Крым является частью ядерной державы, заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Таким образом он прокомментировал высказывание бывшего командующего Сухопутными...
17 января 2024
В Крыму заявили о готовности принять Лукашенко и Си Цзиньпина
Крым будет рад принять у себя лидеров дружественных России государств, в том числе — в рамках празднования десятой годовщины воссоединения региона с РФ. Об этом заявил 6 января глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, в Крыму очень бы хотели видеть президента Белоруссии...
6 января 2024
Аксёнов призвал Украину забыть о Крыме
Киевскому режиму стоит забыть о претензиях на Крым. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава региона Сергей Аксёнов. Он напомнил, что одна из целей специальной военной операции, по сути, — это признание российского статуса полуострова на международной арене. «Про Крым им надо забыть, и...
25 декабря 2023
В Крыму выявили рекордный объём нарушений при передаче полуострова УССР
При передаче Крыма в состав УССР в 1954 году были допущены рекордные объёмы «правового нигилизма». О казусах крымского вопроса рассказал «РИА Новости» председатель Госсовета республики, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов. Глава парламента пояснил, что рабочая группа...
новость часа
23 декабря 2023
В Крыму назвали дурманом для украинцев план Киева по захвату полуострова
Заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о якобы наличии «наработок», которые вынудят Россию уйти из Крыма, являются дурманом и опиумом для украинцев. Об этом заявил зампредседателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. «Эти высказывания...
10 декабря 2023
Министр обороны Украины заявил о наработках для захвата Крыма
Киев готовит определённые «наработки», которые в следующем году якобы помогут ВСУ захватить Крым. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил 9 декабря в эфире украинского телемарафона. По его словам, наработки, которые Украина готовит на 2024 год, дадут ВСУ «очень хорошие возможности» для...
новость часа
9 декабря 2023
Крымские татары высмеяли идею Киева переименовать города на полуострове
Идея киевских властей переименовать города в российском Крыму не что иное, как профанация и популизм. Такое мнение высказал представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов. «Любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешёвый популизм и...
29 ноября 2023