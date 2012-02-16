Отравление Виктора Ющенко
Ющенко рассказал, как "победил смерть"
"Уже давно пора объяснить обществу и мне, кто виноват по делу о моем отравлении в 2004 г.", - заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко 16 февраля в интервью "Weekly.ua". "Я с сомнением отношусь к необходимости повторной экспертизы. В свое время была проведена похожая экспертиза - на предмет...
16 февраля 2012
Экс-следователь генпрокуратуры Украины: Отравление Ющенко - факт, не требующий доказательств
Экс-следователь генпрокуратуры Украины Галина Климович заявляет, что отравление кандидата на пост президента Виктора Ющенко в 2004 году - это факт, который не требует доказательств. Об этом она заявила в ходе допроса по делу экс-главы МВД Юрия Луценко 24 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в...
24 января 2012
Генпрокуратура Украины может привлечь Ющенко к ответственности за историю с отравлением в 2004 г.
"На сегодняшний день нет достоверно установленного факта отравления в 2004 году на тот момент кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко диоксином", - заявил 7 декабря первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью "Комсомольской правде". "Для того чтобы в этом деле...
7 декабря 2011
Генпрокурор Украины: Ющенко так и не сдал кровь, чтобы ответить на вопрос: был он отравлен или нет
"Дело об отравлении экс-президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году вскоре может быть закрыто", - заявил 28 ноября генпрокурор Украины Виктор Пшонка в эфире телеканала "1+1". "Ющенко должен сдать кровь для того, чтобы ответить на вопрос: был он отравлен или нет. Но он предложил сначала свои...
29 ноября 2011
Генпрокуратуру Украины просят завести дело на Ющенко "за ложь об отравлении"
Народный депутат Верховной рады Украины от фракции "НУ-НС" Геннадий Москаль просит Генпрокуратуру возбудить против экс-президента Виктора Ющенко уголовное дело за ложную информацию об отравлении в 2004 году. Об этом он заявил прессе сегодня, 1 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве...
1 ноября 2011
Ющенко согласился сдать дополнительные анализы по делу о его отравлении (Украина)
Экс-президент Украины Виктор Ющенко согласился сдать дополнительные анализы по делу о его отравлении в 2004 году. Об этом заявил прессе сегодня, 9 июня, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка, передает корреспондент ИА REGNUM. "Ющенко несколько дней назад написал обращение, в котором указал...
9 июня 2011
Генпрокурор Украины грозит прекратить дело по отравлению Ющенко
Уголовное дело об отравлении Виктора Ющенко в 2004 может быть прекращено из-за нежелания экс-президента Украины сотрудничать со следствием. Об этом 27 мая заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка в эфире одного из украинских телеканалов. "Самая большая проблема, что Ющенко не идет на...
28 мая 2011
Ющенко: Группа людей хотят закрыть уголовное дело о моем отравлении
Бывший президент Украины Виктор Ющенко готов к сотрудничеству со следствием по делу о его отравлении в 2004 году. Об этом он заявил прессе сегодня, 18 мая, передает корреспондент ИА REGNUM. "С новым следователем по делу достигнута договоренность о том, что Генеральная прокуратура... нарабатывает...
18 мая 2011
Генпрокурор Украины: Ющенко является недобросовестным потерпевшим
Экс-президент Украины Виктор Ющенко уклоняется от следственных действий, которые ему предлагаются, включая экспертизы, по делу о его отравлении. Об этом 17 апреля заявил генпрокурор Украины Виктор Пшонка в эфире телеканала "Интер". "Я бы сказал, что на сегодня недобросовестным потерпевшим является...
18 апреля 2011
Генпрокуратура Украины сомневается в подлинности крови Ющенко
Генеральная прокуратура Украины сомневается в подлинности крови экс-президента Виктора Ющенко, сданной на анализы в рамках расследования дела о его отравлении в 2004 году. Об этом 15 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин. "Ни...
16 апреля 2011
Генпрокуратура: Ющенко не заинтересован в расследование дела о его отравлении
Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявляет, что бывший президент страны Виктор Ющенко не заинтересован в расследовании дела об отравлении в 2004 году. Об этом он сообщили прессе сегодня, 15 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве. "Несколько раз мы приглашали на следственные...
15 апреля 2011
Ющенко не боится закрытия дела о его отравлении (Украина)
Экс-президента Украины Виктор Ющенко не пугает перспектива закрытия дела о его отравлении в 2004 году. Соответствующее заявление он сделал прессе сегодня, 14 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве. "Хотят закрывать дело - пусть. Это не самая большая угроза", - заявил, в частности...
14 апреля 2011
Генпрокуратура Украины: Дело об отравлении Ющенко могут закрыть
Уголовное дело об отравлении Виктора Ющенко в 2004 году закроют, если бывший президент Украины не сдаст кровь на анализ. Об этом на пресс-конференции сегодня, 11 апреля, заявил первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве. "В уголовном...
11 апреля 2011
Генпрокуратура Украины: Доказательств умышленного отравления Ющенко - нет
Заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин утверждает, что у следствия нет доказательств отравления экс-президента страны Виктора Ющенко в 2004 году. Об этом он сказал 8 апреля в интервью журналу "Фокус". "Могу категорически утверждать, что в деле нет достаточных данных, подтверждающих факт...
8 апреля 2011
Ющенко: В моем деле об отравлении есть "много нюансов"
Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявляет, что в деле есть очень много нюансов и ему сейчас не хватает публичности. Такое мнение он выразил прессе сегодня, 7 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве. "Хочу откровенно сказать, что в моем деле об отравлении есть много нюансов, которые я...
7 февраля 2011
Ющенко провел на допросе в генпрокуратуре Украины более 5 часов
Экс-президент Украины Виктор Ющенко сегодня, 1 февраля, находился на допросе в следственном управлении генеральной прокуратуры в рамках расследования дела об его отравлении в 2004 году. Как сообщают украинские СМИ, допрос бывшего главы государства длился более 5 часов. Визит Ющенко в генпрокуратуру...
1 февраля 2011
Ющенко готов сделать новый анализ крови - в международной лаборатории
Бывший президент Украины Виктор Ющенко готов сделать новый анализ крови по делу о его отравлении, но только в международной лаборатории. Ющенко, в частности, заявил прессе, что через шесть лет после отравления к нему обратились с просьбой сделать повторный анализ крови, но это сделать невозможно...
21 января 2011
Ющенко вызывают на допрос в генпрокуратуру Украины
Лидер партии "Наша Украина", экс-президент страны Виктор Ющенко получил повестку в генпрокуратуру по делу о его отравлении. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба "Нашей Украины", передает корреспондент ИА REGNUM. "После смены руководства генпрокуратуры это первый вызов Ющенко на допрос...
20 января 2011
Отравление Ющенко назвали "John Kennedi history number two"
Профессор Николай Корпан, который в Вене лечил бывшего президента Украины Виктора Ющенко после его отравления, считает, что с самого начала следы преступления заметались. Об этом он сказал в интервью "Зеркалу недели". По его мнению, "у диоксинового дела с самого начала была ахиллесова пята...
29 декабря 2010
Экс-главу МВД Украины обвинили по делу об отравлении Ющенко
Против экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко выдвинуто обвинение по ч. 3 ст. 364 УК Украины ("злоупотребление властью или служебным положением, совершенное работником правоохранительных органов"). Об этом 26 декабря заявила пресс-секретарь Луценко Инна Кисиль. Соратник экс-министра по...
27 декабря 2010