«Дело Иванниковой»
Елена Багдасарян: "Мне становится стыдно за нашу нацию"
"Главе Союза армян России Ара Абраамяну легче спасать российских моряков, нежели заниматься проблемами своих соотечественников", - заявила Елена Багдасарян - сестра убитого 8 декабря 2003 года Сергея Багдасаряна - на пресс-конференции в Ереване. По ее словам, они неоднократно обращалась за помощью...
20 января 2006
Елена Багдасарян: "Иванникова - Жанна Д`Арк российского розлива"
"Пресса, политические структуры, а также профашистские организации России виновны в изменении приговора по делу моего брата, в результате которого Александра Иванникова получила вместо 12 лет заключения всего 2 года условно, а затем и вовсе была оправдана, поскольку прокурор отказался от обвинения...
20 января 2006
Мосгорсуд оставил в силе приговор по делу Александры Иванниковой
Сегодня, 18 января, Московский городской суд рассмотрел кассационную жалобу защитников Сергея Багдасаряна на оправдательный приговор, вынесенный Александре Иванниковой. Как передает корреспондент ИА REGNUM, выслушав возражения адвокатов Багдасаряна и доводы, изложенные в ксассационной жалобе (как...
18 января 2006
Дело Иванниковой "контролировалось экстремистскими группировками", считает юрист
Адвокатам потерпевшей стороны в деле об убийстве Александрой Иванниковой Сергея Багдасаряна на днях был представлен для ознакомления протокол судебных заседаний второго судебного процесса по делу, который завершился его автоматическим закрытием в связи с отказом прокуратуры от обвинения. Адвокаты...
6 декабря 2005
Суд прекратил уголовное дело в отношении Александры Иванниковой
Несколько минут назад Люблинским районным судом Москвы вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении Александры Иванниковой в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения и отсутствием в действиях Иванниковой состава преступления, сообщает корреспондент ИА REGNUM...
25 ноября 2005
Дело Иванниковой: отец убитого отказался от участия "в фарсе"
25 ноября в Люблинском суде г. Москвы продолжаются прения сторон по делу Александры Иванниковой, результатом которых станет вынесение приговора. Это всего лишь формальность, поскольку стороны уже знают, что никакого приговора не будет, из-за отказа прокурора от выдвигаемых ранее обвинений, судье...
25 ноября 2005
Адвокат: Обвинитель Иванниковой сама стеснялась своих слов
На слушаниях по делу Александры Иванниковой прокурор отказалась от обвинений в адрес подсудимой. Гособвинитель Ольга Попова сказала судье Ольге Захаровой, что Иванникова действовала в пределах необходимой самообороны и на этом основании просила прекратить дело. Представители сторон сошлись во...
18 ноября 2005
Действия Иванниковой признаны самообороной
Гособвинитель по делу Александры Иванниковой отказался от обвинения. По мнению прокурора, женщина действовала в пределах необходимой обороны. Заседание Люблинского суда перенесено на 25 ноября. Напомним, Иванникову обвиняли в убийстве водителя-армянина, который пытался ее изнасиловать. Ранее...
18 ноября 2005
Прокуратура отказалась от обвинения Александры Иванниковой
Сегодня, 18 ноября, в Люблинском районном суде Москвы, продолжились прения по делу Александры Иванниковой. Гособвинитель Ольга Попова заявила, что прокуратура отказывается от обвинения Александре Иванниковой. Действия подсудимой признаны необходимой обороной, в связи с чем, в соответствии со ст. 37...
18 ноября 2005
Дело Иванниковой: появилась справка об утере самого важного вещдока
17 ноября, в то время как представители потерпевшей стороны в деле Александры Иванниковой отвечали на вопросы журналистов, в Люблинском суде шло очередное судебное заседание. Государственный обвинитель, задача которого состояла в том, чтобы обвинять Иванникову, неожиданно отказался от этой миссии...
18 ноября 2005
Потерпевшая сторона по делу Иванниковой заявила, что подвергается угрозам и оскорблениями
Представители потерпевшей стороны в деле Александры Иванниковой дали сегодня, 17 ноября, пресс-конференцию в Москве. Как передает корреспондент ИА REGNUM, выступавший на пресс-конференции отец убитого Сергея Багдасаряна Андрей Багдасарян, заявил, что подвергается угрозам. По его словам, на его...
17 ноября 2005
Депутатский мандат защитит Иванникову от уголовного преследования?
На прошлой неделе СМИ сообщили о том, что несколько "патриотических движений" выступили с инициативой выдвижения Александры Иванниковой кандидатом в депутаты Госдумы по 201 (Университетскому) избирательному округу г. Москвы - там же, где собирается выдвигать свою кандидатуру Михаил Ходорковский...
21 сентября 2005
Не - убийца, и не - насильник... (Комментарий адвоката к делу Иванниковой)
Недавно стало известно, что Александра Иванникова получила от Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) премию "за храбрый поступок" - 50 тыс. руб. Мы созвонились с Алексеем Паршиным - адвокатом Иванниковой. Алексей Паршин сообщил корреспонденту ИА REGNUM: "Моя подзащитная не хочет...
28 июля 2005
Армянский юрист: "В деле Иванниковой остается много вопросов"
По просьбе Закавказской редакции ИА REGNUM своей оценкой дела Александры Иванниковой поделилась член Ассоциациации международного права, известный армянский юрист Мэри Карапетян. ИА REGNUM: Вы знакомы с делом Иванниковой в деталях. Можно ли считать ее закрытым, расставлены ли все точки над "i"...
28 июля 2005
Мосгорсуд передал дело Иванниковой новому составу судей
Мосгорсуд отправил дело 30-летней москвички Александры Иванниковой на новое рассмотрение. Напомним, она зарезала водителя-частника почти два года назад. В июне ее приговорили к двум годам лишения свободы (условно) по обвинению в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Суд в полном объеме...
5 июля 2005
Адвокат Иванниковой: "Районный суд может вынести оправдательный приговор"
Адвокат Александры Иванниковой Алексей Паршин прокомментировал для журналистов решение Московского городского суда, который сегодня, 4 июля отменил приговор по делу его подзащитной и отправил его на новое рассмотрение в суд первой инстанции. "Тем самым Мосгорсуд подтвердил что приговор Люблинского...
4 июля 2005
Александру Иванникову будут судить повторно
Мосгорсуд, рассмотрев кассационную жалобу адвоката москвички Александры Иванниковой и кассационный протест прокуратуры города Москвы на решение Люблинского суда, который признал ее виновной в убийстве в состоянии аффекта и приговорил к двум годам лишения свободы условно и выплате штрафа в пользу...
4 июля 2005
Прокуратура просит оправдать убийцу насильника из-за "шумихи в прессе"?
7 июня прокуратура Москвы опротестовала обвинительный приговор в отношении москвички Александры Иванниковой, которая убила человека, пытавшегося ее изнасиловать. Как уже сообщало ИА REGNUM, столичная прокуратура внесла в Мосгорсуд кассационное представление об отмене обвинительного приговора в...
7 июня 2005
Мосгорпрокуратура выступила на стороне Александры Иванниковой
Московская городская прокуратура подала кассационную жалобу на приговор Александре Иванниковой, осужденной за убийство насильника. Как стало известно сегодня, 7 июня, прокуратура просит отменить приговор и прекратить в отношении Иванниковой уголовное преследование. Как заявил корреспонденту ИА...
7 июня 2005
Александра Иванникова признана виновной (Москва)
Люблинский районный суд Москвы признал Александру Иванникову виновной по части 1 ст. 107 УК РФ "Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными...
2 июня 2005