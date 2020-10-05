Дело сестёр Хачатурян
Мосгорсуд вновь не смог отобрать присяжных по делу сестёр Хачатурян
Московский городской суд не смог отобрать присяжных по делу сестёр Хачатурян, сообщили 5 октября в пресс-службе суда, передаёт РИА Новости. Причина — заболевание коронавирусной инфекцией родственников убитого Михаила Хачатуряна. Заседание отложили до 5 ноября. Отметим, что отбор присяжных...
5 октября 2020
Мосгорсуд не смог выбрать присяжных по делу старших сестер Хачатурян
Московский городской суд не смог с первого раза провести отбор присяжных по уголовному делу двух старших сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Об этом 31 августа сообщил один из адвокатов обвиняемых Алексей Липцер. «Отбор не состоялся, так как потерпевшие (родственники...
31 августа 2020
Суд приступил к рассмотрению дела младшей из сестер Хачатурян
Бутырский суд Москвы приступил к закрытому рассмотрению дела в отношении Марии — младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщила 10 августа пресс-служба суда. Процесс пройдет в закрытом от слушателей и СМИ режиме. Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Хачатурян был убит 27 июля 2018 года...
10 августа 2020
Суд запретил двум сёстрам Хачатурян участвовать в публичных мероприятиях
Московский городской суд продлил двум старшим сёстрам Хачатурян запрет определённых действий, а также запретил им участие в публичных массовых мероприятиях. Об этом 3 августа сообщил адвокат Алексей Липцер. «Меру пресечения в виде запрета определённых действий девушкам продлили. Кроме того, суд...
3 августа 2020
Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных
Московский городской суд рассмотрит дело двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, с участием коллегии присяжных, сообщила 3 августа пресс-служба. «Суд удовлетворил ходатайство подсудимых о рассмотрении дела с участием присяжных», — сказали в суде. Напомним, двум старшим дочерям...
3 августа 2020
Иск родственников Хачатуряна к его вдове отклонён судом
Родственникам убитого дочерьми Михаила Хачатуряна не удалось взыскать с его бывшей супруги Аурелии Дундук 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда. Соответствующий гражданский иск о защите чести и достоинства сегодня, 28 июля, был отклонён Солнцевским судом Москвы. Об этом заявила...
28 июля 2020
Дела сестёр Хачатурян поступили в суды
Уголовные дела сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, переданы в суды. Об этом сообщили в пресс-службе Бутырского суда Москвы. «Уголовное дело (младшей из сестер) зарегистрировано в суде», — сообщили ТАСС в суде. Кроме того, на сайте Московского городского суда появилась...
14 июля 2020
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд. Об этом 13 июля сообщил адвокат одной из сестер Алексей Липцер, его слова приводит ТАСС. «Генеральная прокуратура утвердила обвинение по уголовным делам...
13 июля 2020
Дело сестёр Хачатурян могут рассмотреть в закрытом режиме
В случае утверждения обвинительного заключения в отношении сестёр Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, уголовное дело будет рассмотрено в закрытом от СМИ и слушателей режиме. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Читайте также: Сестры Хачатурян...
2 июля 2020
Сёстры Хачатурян ознакомились с материалами дела об убийстве отца
Российский Следственный комитет завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве в Москве безработного Михаила Хачатуряна. Три его дочери, обвиняемые в убийстве, завершили ознакомление с материалами дела, пишет 29 июня «Коммерсантъ». На днях материалы дела направят в Генпрокуратуру...
29 июня 2020
Сестры Хачатурян настаивают, что действовали в рамках самообороны
Обвиняемые в убийстве отца сёстры Хачатурян настаивают на совместном рассмотрении уголовного дела. С просьбой потребовать у российских властей рассматривать это дело совместно они обратились к спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравке Симонович. Об этом сообщила адвокат...
20 мая 2020
СКР завершил расследование дела сестёр Хачатурян
Следователи завершили дополнительное расследование уголовного дела сестёр Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Об этом заявил адвокат одной из сестер Алексей Паршин. «Обвинение нам не перепредъявляли — какое оно было год назад, такое и осталось», — цитирует его ТАСС. Таким образом...
13 мая 2020
СК отказался переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет (СК) РФ отказался переквалифицировать обвинение против сестер Хачатурян по делу об убийстве отца с убийства на самооборону, сообщает 13 апреля РИА Новости со ссылкой на адвоката сестер Алексея Липцера. Ранее Генеральная прокуратура в лице заместителя генпрокурора Виктора Гриня...
13 мая 2020
Дело сестер Хачатурян продлили до мая
Следствие по делу сестер Хачатурян, подозреваемых в убийстве своего отца, продлено до середины мая 2020 года. Об этом 7 апреля заявил адвокат Алексей Липцер, сообщает ТАСС. По его словам, если Следственный комитет России не успеет ознакомить потерпевших и подсудимых с материалами дела, то срок...
7 апреля 2020
Сёстрам Хачатурян могут переквалифицировать обвинение
Генеральная прокуратура обязала следователей переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону, сообщил адвокат одной из девушек А лексей Паршин. По его словам, заместитель генпрокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, поскольку выводы следствия...
31 января 2020
Генпрокуратура требует переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с «убийства» на «самооборону». Об этом сегодня, 30 января, сообщил журналистам адвокат сестер Алексей Липцер. «С постановлением мы ознакомились на этой неделе, сестры отреагировали с...
30 января 2020
Со всех сестёр Хачатурян сняты электронные браслеты слежения
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян — Ангелины и Кристины. Накануне, 27 декабря, электронный браслет был снят с младшей сестры — Марии. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил адвокат сестер Алексей Паршин...
28 декабря 2019
Генпрокуратура вернула дело сестёр Хачатурян в СК — СМИ
Генеральная прокуратура России отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу сестер Хачатурян — Крестины, Ангелины и Марии, которые обвиняются в убийстве собственного отца. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Сообщается, что заместитель генерального...
26 декабря 2019
СК завершил расследование дела сестёр Хачатурян
Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Об этом 3 декабря сообщается на сайте ведомства. По данным следствия, две сестры в момент совершения убийства были вменяемы и могли осознавать...
3 декабря 2019
Дело сестёр Хачатурян могут рассмотреть в суде присяжных
О рассмотрении дела сестёр Хачатурян попросила суд их защита, передаёт 19 ноября РБК. По словам Алексея Липцера, адвоката Кристины Хачатурян, в суде присяжных это дело было бы рассмотрено «более объективно», чем при единоличном рассмотрении судьёй. Адвокаты добиваются, отметил Липцер, чтобы...
20 ноября 2019