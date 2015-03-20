"Дело Формузала"
На главу Гагаузии завели уголовное дело
Михаил Формузал уверен, что это месть «братков» Демпартии Молдавии В отношении башкана (главы) Гагаузии Михаила Формузала заведено уголовное дело за якобы выявленные нарушения при подаче налоговой декларации. Как сообщили 20 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Формузала, глава Гагаузии...
20 марта 2015
Глава Гагаузии намерен лишить молдавскую прокуратуру "политической дубинки"
Исполнительный комитет (правительство) Гагаузии разработает законопроект, предполагающий изменение уголовного законодательства в части, позволяющей привлекать мэров к уголовной ответственности по статье за превышение служебных полномочий. Как сообщили 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM в...
5 февраля 2013
Неформальный тандем "Тирасполь-Комрат" против Кишинева: Гагаузия за неделю
Власть: "Политическое противостояние в Гагаузии ослабляет автономию, делая ее "беззащитной" перед Кишиневом". Выборы: "Помимо традиционно участвующих в выборах в НСГ коммунистов, на этот раз попробуют свои силы несколько партий АЕИ". Гагаузия - Приднестровье: "Слово "федерализация" пока громко не...
24 марта 2012
Проголосуют ли гагаузы за тех, кто "устраивал им геноцид"?: Гагаузия за неделю
Выборы: "Разбирательства по вопросу, кого же толкать в башканы от Партии коммунистов, едва не привели к рукоприкладству. Гагаузы народ горячий..." Языковой вопрос: "Два государственных языка удержат горячие головы в стране от пагубной румынизации, которая всегда ставила страну на край пропасти"...
22 октября 2010
"Гагаузы категорически не согласны сливаться с "морем румын": Гагаузия за неделю
Политика: "Всякий раз, когда их власти будет что-то угрожать, коммунисты будут доставать из пыльного шкафа скелет Гимпу и трясти им, пугая доверчивый народ". Визит: "Упрощение поездок в Турцию остановило бы размывание тюркской идентичности народа, находящегося под сильным давлением окружающих...
16 октября 2010
Гагаузию посетил самозваный "Голос России": Гагаузия за неделю
Комрат - Кишинев: "Прорумынский прыщ вскочил на теле Молдавии как раз при коммунистах". Политика: Попавшись на удочку коммунистов, "профессиональных русских" социалистов, аграриев, "повзрослевшая, возмужавшая Гагаузия ищет других предложений". Комрат - Кишинев: "Прорумынский прыщ вскочил на теле...
17 июля 2010
Гагаузия "балансирует на грани политического переворота": Гагаузия за неделю
Власть: "Закулисные попытки осуществить смену власти в Народном собрании балансируют на грани политического переворота". Комрат - Кишинев: "Любая сила, придя к власти в РМ, захочет накинуть узду на Гагаузию, чтобы она "не выпрыгивала из штанов". Телерадио: "Я, башкан Гагаузии, говорю в эфире уже 3...
16 января 2010
Апелляционная палата Кишинёва оправдала главу Гагаузии по делам о превышении им полномочий на посту мэра Чадыр-Лунги
Сегодня, 22 октября, Апелляционная палата Кишинёва вынесла оправдательный приговор в отношении башкана (главы) Гагаузии Михаила Формузала по делам о превышении им должностных полномочий и нанесении ущерба бюджету города Чадыр-Лунга в период работы Формузала в должности мэра этого населенного пункта...
22 октября 2009
"Привет, папуасы!": Гагаузия за неделю
Выборы-2009: "К черту такие выборы!" Народное собрание: "Коалиция народных патриотов в парламенте близка к "разводу". Политика: "В Молдавии лишь члены правящей ПКРМ и святые не имеют уголовных дел". Выборы-2009: "К черту такие выборы!" Глава Народного собрания Гагаузии Анна Харламенко выступила с...
14 марта 2009
"Всякая идея о правах гагаузского народа вызывает крайнее раздражение в Кишиневе": Гагаузия за неделю
Комрат - Кишинев: "Коммунисты-воронинцы доживают в Гагаузии последний год". "Дело Бургуджи": "Всякая идея о правах гагаузского народа вызывает крайнее раздражение в Кишиневе". Экономика: "Предыдущая власть оставила Гагаузии долгов больше, чем у всех районов Молдавии вместе взятых". Инвестиции...
28 декабря 2007
"Кишиневу нужен только повод, чтобы начать "мочить в сортирах" гагаузских "сепаратистов": Гагаузия за неделю
Политика: "Кишиневу нужен только повод, чтобы начать "мочить в сортирах" гагаузских "сепаратистов". Комрат - Кишинев: "Может ли гагауз быть хорошим молдаванином?" Межцерковное противостояние: "В Гагаузии нет ни одной православной общины, желающей оказаться под покровительством Румынского...
21 декабря 2007
Правозащитника обвинят в задержании террориста?: Гагаузия за неделю
Инвестиции: Гагаузия "поворачивается лицом к экономике". Комрат - Кишинев: "Президент Воронин сегодня - далеко не "гагауз номер один". Партийная жизнь: Коммунисты в Гагаузии "не унывают". "Дело Бургуджи": Гагаузского правозащитника Бургуджи обвинят в задержании террориста Илашку? Образование...
8 ноября 2007
"Молдавия на пороге нового межэтнического конфликта?": Гагаузия за неделю
Комрат - Кишинев: "Молдавия на пороге еще одного межэтнического конфликта?" Комрат - Кишинев: "В отместку за поражение на выборах коммунисты готовы посадить всех гагаузов за решетку". Столица: Комрату исполнилось 218 лет. Экспорт: виноград из Гагаузии в дальнейшем будет экспортироваться без...
6 сентября 2007
В Комрате с размахом отметили "сепаратистский праздник": Гагаузия за неделю
Дата: в Комрате с размахом отметили "сепаратистский праздник". Политика: границы Гагаузской автономии будут пересмотрены? "Дело Бургуджи": "Молдавские власти желают смерти политзаключенного Бургуджи". Проблемы экспорта: "Кишинев создает препятствия экспорту из Гагаузии?" Финансы: Счетная палата...
30 августа 2007
В Кишиневе соберется "правительство Гагаузии в изгнании"? Гагаузия за неделю
Михаил Формузал: Гагаузия будет стремиться занять лидирующие позиции в Молдавии. Комрат - Кишинев: в Кишиневе соберется "правительство Гагаузии в изгнании"? "Дело Формузала": "Формузал празднует победу, не первую и не последнюю". Новая Гагаузия: руководство автономии подвело итоги первых 100 дней...
26 апреля 2007
Ключи к решению приднестровской проблемы находятся в Гагаузии? Гагаузия за неделю
Комрат - Кишинев: "Ключи к решению проблемы Приднестровья находятся в Гагаузии". "Дело Формузала": "Коммунисты не могут простить Формузалу победы над их кандидатом". Комрат - Бухарест: "Эра подозрительности и вражды - позади". Комрат - Кишинев: "Гагаузские депутаты услышали от молдавского спикера...
18 апреля 2007
Глава Гагаузии отменил свой визит в Турцию из-за переноса судебного заседания по его делу (Молдавия)
Башкан (глава) Гагаузии (автономия в составе Молдавии) Михаил Формузал отменил свой визит в Турцию, который должен был состояться в период 9 - 11 апреля, в связи с тем, что судебная инстанция, рассматривающая уголовное дело в отношении него, перенесла очередное судебное заседание на 11 апреля, то...
6 апреля 2007
"Благими намерениями молдавского президента вымощена дорога в ад": Гагаузия за неделю
Новая власть: "пустые кресла на инаугурации нового башкана". Инаугурация: "гагаузский вопрос" возвращается в молдавскую политику. Комрат-Кишинев: "благими намерениями молдавского президента вымощена дорога в ад". Комрат-Кишинев: участь "гагаузника" совести Бургуджи - зеркало для Формузала. СМИ...
1 февраля 2007
Станет ли Гагаузия субъектом конфедеративной Молдавии? Гагаузия за неделю
Комрат-Кишинев: станет ли Гагаузия субъектом конфедеративной Молдавии? Комрат-Кишинев: пять шагов к молдавско-гагаузской конфедерации. Итоги выборов: в молдавскую большую политику приходят новые люди. "Дело Бургуджи". Глава Конгресса русских общин Молдавии: "Мы поможем Формузалу наладить отношения...
17 января 2007
Полку политзаключенных прибыло: Гагаузия за неделю
Итоги выборов в Гагаузии: "Новое начало или дежавю?" Михаил Формузал: "Гагаузия созрела". После выбора: возможности и риски. "Дело Бургуджи": полку политзаключенных в Молдавии прибыло. Демография: гагаузы теряют генофонд нации. Итоги выборов в Гагаузии: "Новое начало или дежавю?" 22 декабря 2006...
12 января 2007