Теракт в Страсбурге
Скончалась пятая жертва нападения в Страсбурге
В Страсбурге скончался еще один человек, пострадавший в результате стрельбы на рождественской ярмарке. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти. «Пятая жертва нападения скончалась в Страсбурге», — передает вещатель. По последним данным, в результате теракта погибли...
16 декабря 2018
Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до четырёх человек
Ещё один из пострадавших в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге скончался в больнице, передаёт 14 декабря Associated Press. Как сообщается, по последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, ещё 12 человек получили ранения. Около половины пострадавших находятся...
14 декабря 2018
Макрон поблагодарил спецслужбы за «охоту» на стрелка в Страсбурге
Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил «все мобилизованные службы, полицию и жандармерию» в твиттере, после смерти автора атаки на рождественский рынок в Страсбурге, сообщает Le Figaro. «Благодарю все мобилизованные службы, полицию, жандармов и солдат. Наша приверженность борьбе с...
14 декабря 2018
Полиция ликвидировала подозреваемого в стрельбе в Страсбурге
Подозреваемый в стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на источники. Ранее сегодня сообщалось, что полиция не смогла задержать подозреваемого в ходе масштабной спецоперации в квартале...
13 декабря 2018
Во Франции задержаны пятеро членов семьи страсбургского стрелка
Правоохранительные органы Франции в рамках расследование дела о стрельбе на ярмарке в Страсбурге задержали пятерых близких подозреваемого в совершении нападения, передаёт радиостанция France Info. Как сообщили в прокуратуре Парижа, под стражу заключены, в том числе мать и отец, а также двое братьев...
13 декабря 2018
Число погибших при стрельбе в Страсбурге увеличилось до трёх человек
Число жертв стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге увеличилось до трёх человек. Об этом сообщает 13 декабря Tagesspiegel. Как уточнили в местной полиции, один из пострадавших скончался в больнице. В настоящее время медики борются за жизнь ещё пятерых пациентов с тяжёлыми ранениями, ещё у...
13 декабря 2018
Рождественская ярмарка вновь откроется в Страсбурге — СМИ
Рождественская ярмарка в Страсбурге вновь откроется после нападения, в результате которого погибли трое человек и еще 16 остаются раненными, сообщает Euronews. Известно, что меры безопасности в Страсбурге будут усилены, как и в других французских городах, где проводятся подобные мероприятия...
13 декабря 2018
Нацассамблея Франции почтила минутой молчания погибших в Страсбурге
Национальная Ассамблея Франции почтила минутой молчания память о жертвах нападения в Страсбурге, сообщает Le Figaro. Президент Ассамблеи Ричард Ферран заявил, что национальное представительство поддерживает «раненых», а также «семей и родственников погибших». «Я проинформировал мэра Страсбурга...
13 декабря 2018
Глава партии Меланшон призвал «не разносить слухи» о нападении в Страсбурге
Глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон попросил «не разносить слухи» о нападении на Страсбург, похоже, обращаясь к тем «желтым жилетам», которые видят в этом заговор правительства, которое хочет «задушить» движение, сообщает Le Figaro. «Наше сердце наполнено...
13 декабря 2018
Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Страсбурге
Освещение на Эйфелевой башне в Париже отключат в ночь на 13 декабря в память о жертвах теракта в Страсбурге. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго в своём микроблоге в Twitter. «В среду в полночь мы погасим огни Эйфелевой башни в память о жертвах нападения в Страсбурге и в поддержку...
12 декабря 2018
Полиция Франции опубликовала фото подозреваемого в стрельбе в Страсбурге
Правоохранительные органы Франции обратились к гражданам с просьбой о помощи в розыске подозреваемого в стрельбе на ярмарке в Страсбурге. Соответствующее сообщение размещено 12 декабря в микроблоге национальной полиции в Twitter. «Уголовная полиция ищет человека, подозреваемого в стрельбе на...
12 декабря 2018
МИД России отреагировал на теракт в Страсбурге
Министерство иностранных дел России выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в Страсбурге. Соответствующее сообщение распространила 12 декабря пресс-служба ведомства. «Скорбим вместе с близкими погибших и выражаем сочувствие пострадавшим в результате ужасающего теракта...
12 декабря 2018