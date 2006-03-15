Арест российских моряков в Нигерии
Против работодателя, бросившего архангельских моряков в Африке, возбуждено дело
Возбуждено уголовное дело против работодателей архангельских моряков членов судна "Сардинелла". Расследование поручено транспортной прокуратуре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Северной региональной организации Российского профсоюза моряков Александр Красноштан. По его мнению...
15 марта 2006
Греческое пароходство в долгу у экипажа танкера "Африкэн прайд"
Бывший экипаж танкера "Африкэн прайд", в состав которого входили восемь новороссийских моряков, вернувшись на Родину после заключения в Нигерии по подозрению в контрабанде нефти, хочет получить полный денежный расчет от греческой компании "Азора-сервис". Именно ей принадлежит ходивший под панамским...
11 января 2006
Новороссийские моряки вернулись в родной город (Кубань)
28 декабря в Краснодаре, куда прибыли новороссийские моряки из Нигерии после долгих лет разлуки с родными, состоялась, наконец, их долгожданная встреча. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Новороссийска, городские власти выделила для жен и матерей автобус, на котором...
29 декабря 2005
Освобожденные в Нигерии моряки прилетели в Краснодар
28 декабря из Москвы в Краснодар прилетели восемь новороссийских моряков, освобожденных из тюрьмы в Нигерии. Первым по трапу сошел на родную землю третий механик Алексей Красиков. "Руки, ноги трясутся от радости, - говорит он, - А когда стали заходить на посадку и увидели огоньки домов, улицы...
29 декабря 2005
В Астрахани ждут механика Ивана Мартемьянова, возвращающегося из нигерийской тюрьмы
Астраханец Иван Мартемьянов был в числе 12 моряков, которые по стечению обстоятельств два года провели в нигерийской тюрьме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM родственники астраханца, 28 декабря в 18.00 мск он должен прибыть самолетом домой. На борту танкера Иван Мартемьянов работал механиком и...
28 декабря 2005
"Роль СМИ в нашем освобождении огромна": капитан Валерий Пахомов
"Роль СМИ в нашем освобождении огромна. СМИ всколыхнули всю Россию, буквально на всех каналах многократно проходила информация о нашем пребывании. Это способствовало привлечению к нашему освобождению главных действующих лиц", - об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил капитан судна...
28 декабря 2005
Российские моряки предъявят претензии Нигерии
Российские моряки предъявят претензии правительству Нигерии. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня на пресс-конференции заявил посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамян. "Конечно, там они подписали документ о том, что претензий не имеют. Но в нигерийской тюрьме можно подписать всё что...
28 декабря 2005
Греческий судовладелец задолжал российским морякам 120 тыс. долларов
Российские моряки потребуют у греческой компании зарплату за два года, которые они провели в тюрьме в Нигерии. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил капитан судна African Pride Валерий Пахомов, передает корреспондент ИА REGNUM. "Мы попытаемся решить все полюбовно, но если не получится, то...
28 декабря 2005
Российские моряки готовят финансовые претензии к греческой компании
Освобожденные в Нигерии российские моряки собираются предъявить финансовые претензии к владельцу судна "Африкан прайд" - греческой компании, передает НТВ. Россияне 2 года и 2 месяца не получали зарплату, их материальное положение не позволяет им просто отказаться от нее. Надо, чтобы греческая...
28 декабря 2005
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возвращение моряков - победа российского народа
12 российских моряков, 2 года отсидевших в нигерийской тюрьме по обвинению в контрабанде нефти, после прилета в Москву из Лондона утром 28 декабря встретились с родственниками в зале ожидания VIP аэропорта "Шереметьево-2". По данным РСН, моряки не стали общаться с журналистами. В октябре 2003 года...
28 декабря 2005
В Москву из Нигерии вернулись российские моряки
28 декабря в 5:15 мск в Шереметьево-2 приземлился самолет с российскими моряками, освобожденными из нигерийской тюрьмы. На утро 28 декабря запланирована пресс-конференция с их участием, отмечает "Лента.ру". Напомним, 12 российских моряков входили в состав экипажа танкера "Африкан прайд", который...
28 декабря 2005
Освобожденные из нигерийской тюрьмы российские моряки вылетели в Москву
28 декабря около 1:30 мск из Лондона в Москву вылетел самолет, на борту которого находятся освобожденные из нигерийской тюрьмы российские моряки. Моряки следуют рейсом "Аэрофлота" SU248, который должен прибыть в Шереметьево-2 около 5:45. В аэропорту россиян будут встречать родственники и дипломаты...
28 декабря 2005
Российские моряки покинули Нигерию
Российские моряки, освобожденные из тюрьмы, покинули Нигерию. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил представитель российского посольства в Лагосе Владимир Федотов. Из нигерийской столицы Абуджи россияне прилетают в лондонский аэропорт "Хитроу". Там они сделают пересадку и отправятся в Москву. Двенадцать...
27 декабря 2005
Новороссийские моряки не смогли улететь из Нигерии на Родину
Российские моряки, более двух лет пробывшие под арестом в Нигерии, были освобождены 14 декабря решением нигерийского суда и собирались отбыть на Родину 21 декабря. Однако сделать это им не удалось Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM из сообщения третьего помощника капитана танкера "Африкан...
22 декабря 2005
Российские моряки отправятся из Нигерии на родину 21 декабря
Российские моряки, освобожденные 14 декабря решением суда Нигерии, должны отправиться на родину 21 декабря, сообщает "YТРО.ru". "Ситуация такова, что мы были должны вылетать рейсом на Лондон завтра, 20 декабря, в 10 утра, но произошли какие-то проблемы с прилетом самолета из Лондона. Ориентировочно...
19 декабря 2005
В МИД РФ удовлетворены решением нигерийского суда
В МИД РФ удовлетворены решением суда Нигерии по делу российских моряков. "В МИД России удовлетворены решением нигерийского суда по делу российских моряков", - сообщил 14 декабря по телефону официальный представитель МИД РФ Михаил Камынин. Он также отметил, что "важную роль в освобождении россиян...
14 декабря 2005
11 моряков освобождены в Нигерии и собираются в Москву
Одиннадцать российских моряков, обвиняемых в контрабанде нефти, освободили в среду, 14 декабря, в зале суда в Нигерии. Их признали виновными и приговорили к шести месяцам тюрьмы, но в предварительном заключении они пробыли гораздо больше - свыше двух лет. Об этом сообщил по мобильному телефону из...
14 декабря 2005
Россия не будет обменивать своих моряков на нигерийских наркоторговцев
Министерство юстиции РФ будет добиваться выдачи 12 российских моряков, находящихся под судом в Нигерии. Об этом на пресс-конференции 14 декабря сообщил директор Департамента международного права и сотрудничества Минюста РФ Саак Карапетян, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам Карапетяна...
14 декабря 2005
Нигерия: российских моряков могут освободить уже сегодня
Большинство российских моряков, обвиняемых в контрабанде нефти в Нигерии, 29 ноября могут освободить. 10 моряков, кроме капитана и его первого помощника, могут получить разрешение уехать из Нигерии, сообщил "Эху Москвы" Ара Абрамян - посол доброй воли ЮНЕСКО. Оставшимся в Нигерии россиянам юристы...
29 ноября 2005
10 из 12 россиян в Нигерии могут быть освобождены 29 ноября
10 из 12 российских моряков, задержанных в Нигерии, возможно, будут освобождены уже во вторник, 29 ноября. Посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамяна заявил, что договорённость об этом была достигнута в ходе встреч с различными официальными лицами Нигерии, включая президента страны. Двоих российских...
28 ноября 2005