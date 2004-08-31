Теракты в Тушино и на Тверской-Ямской в Москве
З.Мужахоева: "Я не хотела бы быть первой и последней из сдавшихся властям"
Как уже сообщалось, сегодня Верховный суд оставил в силе приговор 24-летней террористке Зареме Мужахоевой, 5 апреля осужденной Мосгорсудом с участием присяжных на 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за попытку совершения теракта в московском ресторане "Имбирь" 10...
31 августа 2004
Приговор террористке З.Мужахоевой оставлен в силе (Москва)
Верховный Суд России оставил в силе приговор Зареме Мужахоевой, осужденной на 20 лет лишения свободы за попытку совершения теракта на Тверской улице Москвы в июле 2003 года, передает РСН. Мужахоева, выступая в суде, указала, что она - первая шахидка, которая сдалась властям. Мосгорсуд 8 апреля...
31 августа 2004
Без снисхождения: 20 лет колонии общего режима для шахидки, сдавшей бомбу (Москва)
Мосгорсуд приговорил Зарему Мужахоеву, которая 9 июля 2003 года у ресторана "Имбирь" на 1-й Тверской-Ямской подошла к охраннику и сообщила о том, что у нее в сумке находится взрывное устройство, к 20 годам лишения свободы. Мужахоеву признали виновной в попытке совершения теракта 10 июля 2003 года...
8 апреля 2004
Вердикт присяжных: Мужахоева виновна и не заслуживает снисхождения
Коллегия из 12 присяжных единогласно признала уроженку Чечни Зарему Мужахоеву виновной в терроризме, убийстве и незаконной перевозке и хранении взрывчатки. Согласно вердикту, она не заслуживает снисхождения, сообщила РИА "Новости" адвокат Мужахоевой Наталья Евлапова. Подсудимая пыталась совершить...
5 апреля 2004
Дело террористки передано в Московский городской суд
Генпрокуратура России завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении Заремы Мужахоевой, которая обвиняется в совершении акта терроризма у кафе на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. "Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.205 (терроризм), ч.3 ст.30...
19 февраля 2004
ФСБ знает имена смертниц, совершивших взрыв в Тушино (Москва)
Директор ФСБ Николай Патрушев сообщил сегодня, что в рамках "оперативного сопровождения уголовного дела" по фактам взрывов у входа на аэродром Северное Тушино, установлено, что террористками-смертницами, совершившими взрывы, являются жительницы Чечни Залимхан Элихаджиева и Мариам Шарипова, сообщает...
19 декабря 2003
В Ингушетии задержаны подозреваемые в причастности к взрывам в Тушино и на Тверской в Москве
Сотрудники УФСБ РФ по Ингушетии совместно с мобильным отрядом МВД России днем 9 октября в селе Яндаре Назрановского района РИ в одном из домов по улице Хашагульгова провели спецоперацию по задержанию особо опасных преступников. Сыщики задержали 26-летних жителей Ленинского района города Грозного...
10 октября 2003
"САН Интербрю" отменило фестиваль "Клинское Продвижение-2003" в Москве
Компания "САН Интербрю", производитель торговой марки "Клинское", официально объявила об отмене запланированного на 20 сентября на ВВЦ в Москве заключительного концерта общероссийского фестиваля "Продвижение". Как сообщили ИА REGNUM в "САН Интербрю Лимитед", компания приняла такое решение после...
19 сентября 2003
Глава МВД Б.Грызлов заявляет о раскрытии терактов в Тушино и на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве
"Все кто находится вокруг этих терактов нам практически известны, часть из них задержаны", - заявил министр в 7 сентября, выступая на канале НТВ. В результате теракта в Тушино 5 июля погибли 14 человек, у кафе на 1-й Тверской-Ямской у лице столицы в ночь на 10 июля при разминировании взрывного...
7 сентября 2003
На брифинге в МВД Кабардино-Балкарии говорили о феминизации терроризма
Брифинг для журналистов, состоявшийся в МВД Кабардино-Балкарии, был посвящен ситуации, которая сегодня складывается на Северном Кавказе. Речь, в частности, шла об участившихся случаях террористических актов и о женщинах-шахидках. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, начальник республиканского УБОП...
7 августа 2003
Операция "Фатима" не выявила террористок-смертниц на территории Нижегородской области
Как сообщили в пресс-службе Волго-Вятского УВДТ, завершились 1 и 2 этап операции "Фатима". Операция была направлена на обеспечение безопасности при пассажирских и грузовых перевозках и в местах массового скопления граждан (вокзалы, речные порты и т.д.) в связи с произошедшим терактом в Тушино. По...
5 августа 2003
В Северной Осетии издана "Методика распознавания женщин-шахидок"
Листовки с "Методикой распознавания женщин-шахидок" расклеили в подъездах многоэтажных жилых домов Владикавказа. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, листовки изданы по инициативе правового отдела Министерства внутренних дел Северной Осетии. В "Методике" описывается, как выглядят...
29 июля 2003
Милиция вышла на организаторов взрывов в Тушино
"Мы вышли на лиц, которых подозреваем в причастности к организации взрывов в Тушино". Об этом заявил сегодня министр внутренних дел России Борис Грызлов. Он отметил, что после терактов в Москве был издан приказ об усилении антитеррористической деятельности органов внутренних дел, а на расследование...
25 июля 2003
Пояса шахидов в Подмосковье обнаружили благодаря бдительным гражданам
Взрывные устройства в Толстопальцево были обнаружены благодаря поступившему в правоохранительные органы "сигналу". Как сообщили РИА "Новости" в пятницу в пресс-службе Управления ФСБ по Москве и Московской области, "после взрывов в Тушино и на Тверской-Ямской в адрес правоохранительных органов...
25 июля 2003
В подмосковном поселке обнаружены пояса шахидов
В подмосковном поселке Толстопальцево возобновилась операция по разминированию взрывных устройств, обнаруженных накануне на базе террористов в доме номер 3 по Чапаевской улице. Как сообщил источник в правоохранительных органах, около 5:00 пятницы в доме обнаружены еще два пояса шахидов. В настоящий...
25 июля 2003
МВД Карачаево-Черкесии признало существование на территории республики женщин-шахидок
Министр внутренних дел КЧР генерал-майор Алексей Лапин на пресс-конференции рассказал представителям СМИ о мерах, предпринимаемых его ведомством по обеспечению общественной безопасностью республики. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в своем выступлении Лапин признал существование на территории...
18 июля 2003
Москва: Пострадавшие при теракте в Тушино получат по 50 тыс. рублей, семьям погибших выделят средства на захоронение
Председатель правительства РФ Михаил Касьянов подписал сегодня распоряжение правительства об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в Тушино. По данным Департаментае правительственной информации, Минфину поручено выделить правительству Москвы из резервного фонда...
17 июля 2003
Пострадавшие при теракте в Тушино получат по 50 тыс. рублей, семьям погибших выделят средства на захоронение
Председатель правительства РФ Михаил Касьянов подписал сегодня распоряжение правительства об оказании помощи семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в Тушино. По данным Департамента правительственной информации, Минфину поручено выделить правительству Москвы из резервного фонда...
17 июля 2003
Москва: Взрывное устройство обезврежено
Сигнал о наличии гранаты на Ленинградском проспекте поступил на пульт дежурного около 17.45. Место проишествия было немедленно оцеплено. Оцепление сохранялось в течении двух часов. Представитель РУБОП сообщили НТВ, что взрывное устройство было установлено у входа в стадион "Динамо". Одна граната...
16 июля 2003
В Москве предотвращен новый теракт
Сегодня вечером на Ленинградском проспекте, недалеко от входа стадиона "Динамо" обнаружены две гранаты на так называемых "растяжках". К месту проишествия выехали взрывотехники. НТВ передало, что гранаты обнаружены недалко от станции метро "Динамо". По данным РИА "Новости", найден был пакет с...
16 июля 2003