Катастрофа Boeing-737 в Греции 14 августа 2005 года
Катастрофа самолета Boeing-737 в Греции произошла по вине авиадиспетчеров
Двое авиадиспетчеров Службы гражданской авиации Греции обвиняются в причастности к гибели кипрского самолета, который потерпел крушение 14 августа к северу от Афин. Как стало известно в ходе расследования, экипаж и пассажиры самолета потеряли сознание вскоре после взлета из-за медленной...
3 сентября 2005
На расследование катастрофы кипрского Boeing-737 уйдет полгода
Расследование катастрофы кипрского Boeing-737, в результате которой 14 августа погиб 121 человек, займёт не меньше полугода, заявил главный следователь с греческой стороны, который прибыл накануне на Кипр. На сегодняшний день опознаны 118 тел погибших. Установлена точная причина их смерти -...
30 августа 2005
В дневнике пилота разбившегося Boeing содержится компромат на Helios Airways
На месте падения кипрского самолета Boeing 737 найден личный дневник второго пилота Памбоса Чараламбуса, в котором описаны технические проблемы самолета авиакомпании Helios Airways. Сын Чараламбуса Яннис сообщил, что в дневнике достаточно данных, чтобы закрыть авиакомпанию. Дневник передан главе...
28 августа 2005
На борту перуанского Boeing-737 находились 9 иностранцев
На борту Boeing-737 перуанской авиакомпании "Танс" находились 9 иностранцев: 5 американцев, 2 итальянца, австралиец и испанка, сообщает РСН. Напомним, авиалайнер разбился 23 августа в нескольких километрах от аэропорта города Пукальпа в центральной части Перу. На борту находилось 100 человек. Пока...
24 августа 2005
Стюард Boeing-737 пытался подать сигнал SOS
Стюард, управлявший кипрским Boeing-737, дважды пытался подать сигнал бедствия, свидетельствуют данные, полученные в результате расшифровки бортовых самописцев. Записи "черных ящиков" авиалайнера зафиксировали 2 попытки подать сигнал SOS. Однако эти попытки не увенчались успехом. Аудиозапись не...
23 августа 2005
Катастрофа Boeing-737 произошла из-за целого комплекса причин
Катастрофа кипрского самолета Boeing-737 в Греции, как выясняется, произошла из-за целого комплекса причин. По данным предварительного доклада комиссии, авария произошла не только из-за разгерметизации кабины пилотов, как предполагалось ранее, но и из-за того, что закончилось топливо. В докладе...
23 августа 2005
Катастрофа Boeing-737: тела трех человек до сих пор не найдены
Причины медленной разгерметизации кипрского авиалайнера Boeing-737, потерпевшего катастрофу 14 августа в горах Греции, не выяснены. Тела трех человек до сих пор не найдены. Первые токсикологические тесты тел погибших пассажиров самолета показали, что в их крови не было опасных для жизни уровней...
22 августа 2005
Обморок пилотов привел к падению Boeing-737
Стала ясна причина падения кипрского Boeing-737 и то, что привело к гибели 121 человека. Исчерпывающую картину аварии принадлежащего компании Helios Airlines лайнера, упавшего 14 августа в Греции, удалось получить, сложив воедино данные "черных ящиков" и результаты исследования тел погибших...
22 августа 2005
Все пассажиры Boeing-737 погибли от удара о землю
Спецкомиссия установила, что все пассажиры разбившегося кипрского Boeing-737 погибли от удара самолета о землю. "После исследования 118 найденных тел выяснилось, что все пассажиры погибли от удара об землю", - сказал глава следствия по делу о гибели самолета Филиппос Кутсафтис. Три тела погибших до...
21 августа 2005
Причина катастрофы Boeing-737 в Греции - медленная разгерметизация
21 августа была официально объявлена причина катастрофы Boeing-737 в Греции. Ею стала медленная разгерметизация, сообщает НТВ со ссылкой на греческое Македонское агентство новостей. Boeing-737 потерял управление в связи с постепенной разгерметизацией салона в сочетании с поломкой в электрической...
21 августа 2005
Катастрофа Boeing-737: посадить самолет пытался стюард
Следы крови в пилотской кабине кипрского Boeing-737, потерпевшего катастрофу 14 августа к северу от Афин (Греция), принадлежат Андреасу Продрому - стюарду, передает афинская радиостанция "Скай". Данный факт может подтвердить версию о том, что стюард, имевший диплом пилота, пытался посадить самолет...
20 августа 2005
Французы расшифровали записи второго "черного ящика" кипрского самолета
Французские эксперты расшифровали записи второго "черного ящика" с переговорами экипажа кипрского самолета, передает "Эхо Москвы". Самописец записывал переговоры борта с землей, а также все команды и разговоры в кабине пилотов. Результаты расшифровки не будут обнародованы во Франции. Они переданы...
20 августа 2005
Недостаток кислорода мог стать причиной гибели пассажиров и экипажа кипрского Boeing-737
Смерть пассажиров и экипажа "Боинга-737", разбившегося 14 августа в Греции, могла наступить от недостатка кислорода. По мнению эксперта-токсиколога из Великобритании, в пользу этой версии говорит тот факт, что отсутствуют следы угарного газа и то, что тела были заморожены. По его словам, на высоте...
20 августа 2005
Серьезные проблемы у Boeing-737 были зафиксированы еще в декабре
Серьезные технические проблемы у пассажирского самолета Boeing-737, разбившегося 14 августа около Афин, были зафиксированы еще в декабре 2004 г. По словам человека, раньше работавшего механиком в кипрской авиакомпании "Гелиос", которой принадлежал разбившийся лайнер, однажды, когда Boeing-737...
17 августа 2005
Катастрофа Boeing-737: стюард пытался посадить лайнер
Стюард разбившегося в Греции кипрского "Боинга", возможно, пытался посадить лайнер. Пилот одного из двух истребителей, сопровождавших самолет, наблюдал попытки неизвестного мужчины посадить самолет на протяжении 23 минут. "В течение 23 минут неизвестный мужчина сначала отключил автопилот самолета...
17 августа 2005
Среди жертв катастрофы Boeing-737 - граждане Австралии
Среди погибших в катастрофе Boeing-737 в Греции были 3 гражданина Австралии, сообщили греческие СМИ со ссылкой на заявление правительства этой страны. В первый день после катастрофы в студию одного из афинских телеканалов позвонила женщина, говорившая с акцентом по-гречески. Она сообщила, что вся...
16 августа 2005
Мать второго пилота Boeing-737: "Сын давно жаловался на проблемы вентиляции"
На Кипре и в Греции продолжается расследование причин катастрофы кипрского авиалайнера Boeing-737 14 августа. Следователи провели обыск в штаб-квартире кипрской авиакомпании Helios Airways, авиалайнер которой разбился около Афин на пути из Ларнаки в Прагу. Затем авиакомпания опровергла сообщения об...
16 августа 2005
Катастрофа Boeing-737: специалисты теряются в догадках
Расследование гибели Boeing-737 принесло несколько сюрпризов: стало известно, что не все пассажиры погибли от переохлаждения. К тому же никто не посылал SMS с борта лайнера. Вечером 15 августа старший судмедэксперт, ведущий расследование гибели в Греции самолета Boeing-737 кипрской авиакомпании...
16 августа 2005
Тела трех пассажиров Boeing-737 до сих пор не найдены
16 августа в Греции объявлен день общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе кипрского лайнера Boeing-737, разбившегося в 40 км от Афин. На всех государственных зданиях будут приспущены флаги, а в полдень служащие госучреждений почтят тремя минутами молчания память о погибших. Сегодня...
16 августа 2005
Вскрытие показало: 6 пассажиров были живы до крушения Boeing-737
16 августа в Греции - день общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе 14 августа в горном районе Грамматикон в 40 км от Афин. Сегодня будут продолжены поиски тел еще 3-х человек. На настоящий момент в морги доставлены останки 118 человек. 24 из 45 погибших опознаны. Остальных будут...
16 августа 2005