Дело главы РИА «Новости» Украины Кирилла Вышинского
В ОБСЕ рассчитывают на снятие обвинений Киева против Вышинского
Надежду на отказ Киева от обвинений против журналиста Кирилла Вышинского выразил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир. Об этом он заявил 7 ноября РИА Новости. «Я желаю этого и надеюсь, что так и будет», — сказал Дезир. Он предположил, что обвинения в госизмене и поддержке республик...
7 ноября 2019
В ОБСЕ изучат «список Вышинского» о задержанных журналистах на Украине
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир пообещал изучить информацию, которую ему передал бывший руководитель РИА Новости-Украина и журналист Кирилл Вышинский. Об этом 6 ноября сообщает РИА Новости. «Я, конечно, изучу список и смогу ответить после детального изучения», — подтвердил...
6 ноября 2019
В Киеве могут перенести заседание по делу Вышинского
С просьбой о переносе заседания по делу экс-главы РИА Новости Украина журналиста Кирилла Вышинского из-за невозможности присутствия на нем ответчика обратится к суду Киева защита журналиста. Об этом 6 ноября сообщил адвокат Вышинского Игорь Мокин. «Защита будет просить суд перенести заседание, так...
6 ноября 2019
Журналист Кирилл Вышинский выписан из больницы
Бывший руководитель РИА Новости-Украина журналист Кирилл Вышинский выписан из больницы, где он находился на углублённом медицинском обследовании, однако не сможет по состоянию здоровья поехать на суд в Киеве. «Сегодня утром выписан из Первого меда (Первого государственного медицинского университета...
6 ноября 2019
Вышинский занял пост исполнительного директора МИА «Россия сегодня»
Ранее занимавший пост главного редактора РИА Новости Украина Кирилл Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня». Об этом 7 октября сообщили в пресс-службе информагентства. Читайте также: Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии СПЧ Уточняется, что приказ о его...
7 октября 2019
Толстой отметил штампы и клише в выступлении Макрона в ПАСЕ
Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ осудил выступление президента Франции Эммануэля Макрона. «Европа от Лиссабона до Владивостока не может быть построена на лицемерии и двойных стандартах, которыми в изобилии была наполнена речь Макрона: оды Сенцову и ни слова о Вышинском...
1 октября 2019
На Украине свобода слова по-прежнему серьёзно ограничена – Вышинский
Адвокаты, которые на Украине пытаются бороться с подавлением свободы слова и защищают журналистов, встречают серьёзное противодействие со стороны местных националистов. Об этом 25 сентября заявил журналист Кирилл Вышинский, выступая на 465-м заседании Совета Федерации РФ. «Огромное спасибо тем...
25 сентября 2019
Кирилл Вышинский: «Я понял, что моё отечество здесь, в России»
Обвинения, которые выдвигала Служба безопасности Украины против журналиста Кирилла Вышинского, были и остаются необоснованными и бездоказательными. Об этом 25 сентября заявил сам Вышинский, выступая на 465-м заседании Совета Федерации РФ. Вышинский поблагодарил всех, кто прилагал усилия к его...
25 сентября 2019
Кирилл Вышинский может посещать Украину — СБУ
Руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский может въезжать на территорию Украины, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ) 23 сентября, сообщило информационное агентство «УНН». "Согласно статье 1 закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда на Украину граждан...
24 сентября 2019
Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии СПЧ
Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству в вопросах защиты прав российских граждан за рубежом. Об этом 23 сентября сообщил глава комиссии Александр Брод...
23 сентября 2019
Безопасность Вышинского в Киеве зависит от ситуации на Украине — МИД России
Вопрос физической безопасности главного редактора информационного портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на Украине зависит от развития ситуации в этой стране. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич. Напомним, что суд на Украине...
21 сентября 2019
Суд в Киеве перенёс заседание по делу Вышинского
Перенести заседание по делу главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского решил Подольский районный суд Киева, сообщило 16 сентября ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Игоря Мокина. Как разъяснил защитник журналиста, такое решение было принято в связи с уходом в отпуск судьи...
16 сентября 2019
Захарова украинскому журналисту: Вам разрешат взять интервью у Вышинского?
Начать нормальную журналистскую работу, уйдя от пропаганды, предложила на брифинге официальный представить МИД РФ Мария Захарова корреспонденту УНИАН Роману Цимбалюку. В ходе брифинга Захарова не могла добиться от Цимбалюка ответа на вопрос, готов ли он взять интервью у главы портала РИА...
13 сентября 2019
Вышинский признался, что говорил на Украине только по-русски
Находясь в местах лишения свободы на Украине главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский никогда не говорил на украинском языке. Об этом освобождённый журналист сообщил в эфире «Первого канала». Читайте также: Вышинский заявил, что не боится посещать Киев По его словам, за время...
10 сентября 2019
Сергей Лавров принял Кирилла Вышинского в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял в Москве освобождённого руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщает 9 сентября РИА Новости. Сергей Лавров поприветствовал журналиста и поблагодарил его за оценку усилий, предпринятых российскими дипломатами для освобождения...
9 сентября 2019
Вышинский заявил, что вышел из тюрьмы другим человеком
Проведенное в заключении время меняет человека, он выходит на свободу другим. Об этом заявил 9 сентября руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, передает RT. По его словам, после длительного пребывания в тюрьме невозможно не измениться. В заключении люди о чём-то думают, встречаются и...
9 сентября 2019
Вышинский остаётся подозреваемым на Украине по делу о госизмене — СМИ
Глава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский всё ещё остаётся подозреваемым в деле о государственной измене. Об этом, как передает информационное агентство «Интерфакс-Украина», сообщили 9 сентября в украинской «прокуратуре Автономной республики Крым». «Юридически статус Вышинского в уголовном...
9 сентября 2019
Вышинский назвал подделкой опубликованное «заявление об обмене»
Опубликованное секретарём бывшего генерального прокурора Украины Ларисой Сарган заявление об участие в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной является фальшивкой, заявил глава «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский 9 сентября на пресс-конференции в Москве. «Что касается обмена и этой...
9 сентября 2019
Вышинский рассказал, для чего был задержан в Киеве
Настоящий мотив задержания главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в Киеве — обмен на кого-либо из украинцев, удерживавшихся российской стороной. Об этом журналист рассказал 9 сентября в ходе пресс-конференции в Москве. По словам Вышинского, замысел украинских властей стал ему...
9 сентября 2019
Кирилл Вышинский добрался до Москвы
Главный редактор новостного портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский уже находится в Москве. Он был одним из 35 лиц, которые были сегодня, 7 сентября, обменены на 35 украинских граждан, осужденных или находящихся под судом в России. Стоит отметить, что Вышинский был освобожден из-под стражи...
7 сентября 2019