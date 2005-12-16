Спасение батискафа на Камчатке
Власти Камчатки требуют от военных обезопасить процесс утилизации оружия
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Камчатской области направила командованию группировки Войск и Сил на Северо-Востоке обращение с требованием обеспечить безопасность транспортировки и утилизации боеприпасов. Об этом корреспонденту сообщила 16 декабря вице-губернатор Наталья Ермоленко. До 30...
16 декабря 2005
Главком ВМФ едет на Дальний Восток с проверкой
23 ноября с рабочей поездкой на Дальний Восток пребывает главнокомандующий Военно-Морского флота адмирал Владимир Масорин. Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота, планируется, что во Владивостоке Масорин пробудет три дня, после чего посетит Камчатку и Каменный ручей в Хабаровском крае...
21 ноября 2005
Батискаф, затонувший у Камчатки, восстановят в 1 квартале 2006 года
Потерпевший бедствие у берегов Камчатки батискаф "Приз", отремонтируют до марта 2006 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 ноября в пресс-службе ТОФ. Поврежденный аппарат доставлен во Владивосток кораблем-спасателем Тихоокеанского флота "Саяны". Дальнейший ремонт его будет проходить на...
8 ноября 2005
Расформирован экипаж батискафа "Приз" (Камчатка)
На Камчатке расформирован экипаж батискафа АС-28, который в августе нынешнего года в бухте Березовая терпел бедствие. Об этом 31 октября сообщила камчатская радиостанция "Радио-3" со ссылкой на свои источники информации, передает ИА REGNUM. По данным радиостанции, из старого состава осталось два...
31 октября 2005
На Камчатке подкупают избирателей и снова гремят взрывы: обзор камчатской прессы за неделю
Статью под названием "Не лотереи ради а референдума для", публикует 26 октября газета "Рыбак Камчатки". Свершилось то, что 12 лет назад было грубо разрушено группой политиканов-самостийников из Корякии, приложивших немало усилий, чтобы отделить округ от области. Население последней не очень-то...
28 октября 2005
BBC снимет на Камчатке фильм о спасении батискафа
На Камчатку приехала съемочная группа телекомпании BBC, которая планирует снять документальный фильм "Уроки мужества" о событиях августа 2005 года в бухте Березовой, где успешно прошла международная спасательная операция по вызволению из морского плена глубоководного аппарата "Приз АС-28". Как...
18 октября 2005
Путин вручил ордена британским спасателям российского батискафа
В резиденции премьер-министра Великобритании 5 октября Владимир Путин вручил российские награды британским военнослужащим, участвовавшим в операции по спасению экипажа батискафа АС-28 в августе 2005 года. Орденом "За морские заслуги" награждены Стюарт Голд и Питер Наттелл - операторы подводного...
6 октября 2005
На Камчатке погиб командир батискафа "Приз" Владимир Черемохин
На Камчатке в автомобильной аварии погиб Владимир Черемохин - командир батискафа "Приз", который терпел бедствие в августе у берегов Камчатского полуострова. Как передает корреспондент ИА REGNUM, авария произошла 3 октября, обстоятельства трагедии пока неизвестны. Сам офицер не участвовал в той...
5 октября 2005
По 10 тысяч рублей получили от губернатора члены экипажа АС-28 (Камчатка)
Торжественный прием в честь спасенных моряков губернатор Камчатской области Михаил Машковцев провел 13 сентября утром. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM с места событий, присутствовали всего пятеро из членов экипажа АС-28, так как старший мичман Анатолий Попов и конструктор ЦКБ Лазурит Геннадий...
13 сентября 2005
Спасителю батискафа пообещали, что его не будут наказывать (Камчатка)
Капитан спасательного судна "Георгий Козьмин" Виктор Новиков не будет наказан за аварию батискафа АС-28. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM командир отдельного дивизиона аварийно-спасательной службы Валерий Лепетюха, сам главком ВМФ Владимир Масорин на днях звонил Новикову, чтобы сообщить об этом...
9 сентября 2005
Батискаф АС-28 модернизируют на заводе "Красное Сормово" (Нижний Новгород)
Батискаф АС-28, затонувший в августе у берегов Камчатки и извлеченный из воды с помощью глубоководного оборудования Sсorpio, будет модернизирован на нижегородском судостроительном заводе "Красное Сормово". Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил журналистам генеральный директор...
7 сентября 2005
Экипаж спасенного батискафа АС-28 вернулся с реабилитации (Камчатка)
Моряки-подводники в полночь 6 сентября вернулись из подмосковного Солнечногорска, где проходили курс реабилитации, сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник военного госпиталя Петропавловска Виктор Луценко. Пока не известно, когда экипаж АС-28 поступит на повторное обследование в военный госпиталь...
7 сентября 2005
Новый главком ВМФ: причастные к аварии батискафа должностные лица наказаны
Новый Главком Военно-морского флота (ВМФ) Владимир Масорин, назначенный на эту должность 4 сентября, начал свое общение с прессой в новом качестве с заявления о том, что должностные лица, причастные к августовскому инциденту с батискафом АС-28 в Беринговом море, понесли наказание. Как сказал...
5 сентября 2005
Новый главком ВМФ продержится недолго?
4 сентября приказом президента РФ Владимир Куроедов был освобожден от занимаемой должности главкома ВМФ РФ и уволен с военной службы по возрасту. Ранее ИА REGNUM сообщало, что новым главкомом назначен Владимир Масорин - начальник Главного штаба ВМФ. Однако, по данным издания "КоммерсантЪ", он...
5 сентября 2005
Владимир Путин наградил спасенных из батискафа моряков и их спасателей
Президент России Владимир Путин подписал Указ "О награждении орденом Мужества" членов экипажа спасенного батискафа АС-28. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы государства, в указа отмечено, что моряки награждаются за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении специального...
5 сентября 2005
Владимир Путин отстранил главкома ВМФ от занимаемой должности и уволил из армии
Владимир Путин освободил адмирала флота Владимира Куроедова от должности главнокомандующего Военно-Морским Флотом и уволил его с военной службы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы российского государства. Владимир Куроедов родился в 1944 году в Приморье. В 1976 году окончил...
4 сентября 2005
Механизм назначения губернаторов и спасение с затонувшего батискафа - Нижний Новгород 30 августа
" Независимая газета " пишет, что 29 августа Путин провел в своей сочинской резиденции "Бочаров ручей" в обществе премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Там российский президент ответил на вопрос журналистов о том, оправдал ли себя новый механизм формирования органов исполнительной власти...
30 августа 2005
Изнасилования и военные кафедры накануне 1 сентября: обзор прессы Башкирии за 9-13 августа
На прошедшей неделе газета "Республика Башкортостан" напомнила имена детей, которые принесли Уфе почетное звание города-миллионера. 12 августа 1980 года столица республики стала одиннадцатым по счету в Российской Федерации городом-миллионером. На 1 января 2005 года ее население составляет 1 миллион...
17 августа 2005
Спасательная техника выходит из строя не в первый раз (Приморье)
В результате непрофессиональных действий, в первые же сутки проведения операции по спасению экипажа АС-28, был поврежден и выведен из строя рабочий телеуправляемый подводный аппарат "Веном", который был приобретен военно-морским флотом после катастрофы с АПРК "Курск". По предварительной оценке...
16 августа 2005
Один из членов экипажа АС-28 отказался ехать в санаторий (Камчатка)
Заместитель главного конструктора ЦКБ "Лазурит" Геннадий Болонин - один из членов экипажа АС-28, который терпел аварию у берегов Камчатки с 4 по 7 августа, отказался ехать отдыхать в санаторий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа сообщил начальник военного госпиталя...
16 августа 2005