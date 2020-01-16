Обыски и задержания в правительстве Дагестана
Бывший вице-премьер Дагестана осужден за растрату 80 млн рублей
Лефортовский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителя председателя правительства Дагестана Шамилю Исаеву за пособничество в особо крупной растрате. Экс-чиновник осужден на 4,5 года колонии общего режима, пишет «Интерфакс». Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Дирекции единого...
16 января 2020
Адвокату бывшего вице-премьера Дагестана продлили арест
Адвокат Дагир Хасавов, представлявший интересы бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, останется под стражей по уголовному делу о воспрепятствовании правосудию. Басманный суд Москвы продлил обвиняемому срок ареста на три месяца — до 16 апреля 2020 года, пишет ТАСС. На те же три месяца...
16 января 2020
Адвокат бывшего вице-премьера Дагестана останется под стражей
Обвиняемый в воспрепятствовании правосудию адвокат Дагир Хасавов, представлявший интересы бывшего вице-премьера Дагестана Раюдина Юсуфова, останется под стражей. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенное постановление Басманного суда столицы о продлении срока ареста адвоката до 16 января 2020...
14 января 2020
Продолжит ли Васильев антикоррупционную чистку в Дагестане?
Десятки чиновников разного уровня были задержаны и арестованы в Дагестане за последние 2,5 года. С приходом к власти нового главы Владимира Васильева осенью 2017 года в республике началась масштабная антикоррупционная кампания, пик которой пришелся на 2018 год. Продолжится ли активная...
10 января 2020
В Дагестане задержан чиновник, подозреваемый в хищении 30 млн рублей
В Дагестане выявлен факт хищения 30 млн рублей при строительстве рыборазводного завода в Бабаюртовском районе. По подозрению в хищении задержан заместитель руководителя Терско-Каспийского филиала федерального учреждения «Главрыбвод» Омар Микаилов, пишет Интерфакс-Юг». В отношении него возбуждено...
24 декабря 2019
Бывший главный архитектор Махачкалы осужден за превышение полномочий
Бывший главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов признан виновным в трех эпизодах превышения должностных полномочий. Советский районный суд города приговорил его к 4,5 года лишения свободы условно, сообщили ИА REGNUM 18 декабря в пресс-службе суда. Отмечается, что при назначении наказания...
18 декабря 2019
В Москве начался суд над бывшим министром образования Дагестана
Лефортовский районный суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела против бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова. Вместе с ним в качестве обвиняемых проходят еще три человека, в том числе дочь экс-министра Амина Шахова. Напомним, Шахабас Шахов обвиняется по двум статьям...
29 ноября 2019
Глава Дагестана Путину: Вы знаете о причине торможения экономического роста
Смена значительной части команды управленцев Дагестана вызвала задержки в экономическом развитии республики. Об этом накануне, 20 ноября, заявил глава региона Владимир Васильев в ходе рабочей встречи в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. «У нас получился такой год задержки роста...
21 ноября 2019
Экс-главе ФОМС Дагестана продлили арест по делу о хищении 210 млн рублей
Верховный суд Дагестана продлил арест бывшему руководителю территориального Фонда обязательного медицинского страхования Магомеду Сулейманову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве и организации преступного сообщества. Срок его содержания под стражей продлен еще на один месяц — до 17 декабря...
19 ноября 2019
В Дагестане продлили арест экс-главе комитета по лесному хозяйству
Советский районный суд Махачкалы на три месяца продлил домашний арест бывшему руководителю комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибегу Гаджиеву, его заместителю Велибеку Ферзуллаеву и еще пятерым фигурантам уголовного дела о земельных махинациях. Срок меры пресечения продлен до 15 февраля 2020...
15 ноября 2019
Беглый министр информации Дагестана задержан в Словении
Бывший министр информации Дагестана Нариман Гаджиев, находившийся в розыске по делу о хищении бюджетных денег, встречает свой день рождения в словенской тюрьме. Экс-чиновник ожидает своей экстрадиции в Россию, о чем сообщил на своей странице в Facebook. «Друзья, огромное спасибо за поздравления...
11 ноября 2019
Вице-мэра дагестанского Каспийска отпустили после допроса
Следователи отпустили после допроса заместителя главы дагестанского города Каспийска Заура Римиханова. Вице-мэр находится в администрации и продолжает работать в штатном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе мэрии города. Напомним, сегодня с утра сотрудники силовых...
7 ноября 2019
На бывшего мэра дагестанского Каспийска завели дело за земельные махинации
Уголовное дело возбудили в Дагестане против бывшего главы города Каспийска Джамалудина Омарова. Он подозревается в превышении должностных полномочий при выделении муниципальной земли, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе Следственного комитета республики. По версии следствия, Омаров, будучи...
7 ноября 2019
Силовики задержали вице-мэра дагестанского Каспийска – СМИ
Во время обысков в мэрии дагестанского Каспийска сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы города Заура Римиханова. Вице-мэра увезли на допрос, пишет 7 ноября «Интерфакс-Юг». В чем именно подозревается чиновник, пока неизвестно. Спецмероприятия в администрации города...
7 ноября 2019
Силовики пришли с обысками в мэрию дагестанского Каспийска
Сотрудники ФСБ проводят обыски в здании мэрии дагестанского города Каспийска. Правоохранители проводят допрос вице-мэра Заура Римиханова, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 7 ноября источник в силовых структурах. В настоящее время также идут обыски в кабинете руководителя аппарата администрации...
7 ноября 2019
Особняк бывшего премьер-министра Дагестана построен незаконно — СК РФ
Резиденция бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, построенная в его родовом селе Мекеги в Левашинском районе республики, признана самовольной постройкой. На эту недвижимость, представляющую из себя большой особняк, отсутствуют правоустанавливающие документы, сообщили ИА REGNUM 28...
28 октября 2019
Суд вынес приговор бывшему премьер-министру Дагестана и его заместителю
Вынесен приговор бывшему председателю правительства Дагестана Абдуcамаду Гамидову и его заместителю — экс-министру экономики республики Раюдину Юсуфову — по делу о присвоении бюджетных денег. Лефортовский суд Москвы отправил их в колонию на 6,5 и 5,5 года соответственно, сообщили ИА REGNUM 28...
28 октября 2019
Бывший премьер-министр Дагестана признан виновным в растрате 41 млн рублей
Лефортовский суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему премьер-министру Дагестана Абдуcамаду Гамидову и его заместителю — экс-министру экономики республики Раюдину Юсуфову. Они признаны виновными в растрате бюджетных средств. Напомним, бывшие высокопоставленные чиновники правительства...
28 октября 2019
Брату бывшего главы бюро медэкспертизы Дагестана продлили срок ареста
В Дагестане продлили срок ареста фигуранту громкого уголовного дела о лжеинвалидах Ашику Махачеву — брату бывшего главы бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) региона Магомеда Махачева. Верховный суд республики оставил обвиняемого под стражей еще на один месяц, то есть до 22 ноября, сообщили ИА...
22 октября 2019
Названа дата оглашения приговора экс-премьеру Дагестана и его заместителю
Оглашение приговора бывшему премьеру Дагестана Абдуcамаду Гамидову и его заместителю — экс-министру экономики республики Раюдину Юсуфову, обвиняемым в особо крупной растрате, назначено на 28 октября. Судебное заседание пройдет в закрытом от прессы режиме, пишет РИА Новости. Напомним, бывшие...
18 октября 2019