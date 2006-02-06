Теракт в селе Знаменское (Чечня) 19.07.05
В селе Знаменском открыли мемориал памяти жертв теракта (Чечня)
6 февраля в селе Знаменское, на территории РОВД состоялось открытие мемориала памяти жертв теракта 19 июля 2005 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Шелковского района Чечни. Напомним, 10 из 14 погибших в результате этого теракта были сотрудниками РОВД Шелковского района
6 февраля 2006
Путин потребовал расследование теракта довести до конца
Теракт, совершенный 19 июля в селении Знаменское, "проплачивался" Шамилем Басаевым, заявил журналистам министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов. По его словам, установлены организаторы и исполнители теракта. Трое непосредственных исполнителей теракта - Асланбек Витригов, Али Агамерзаев и Аюб...
1 августа 2005
Теракт в станице Знаменской раскрыт (Чечня)
Теракт, совершенный 19 июля в станице Знаменской в Чечне, полностью раскрыт, заявил пресс-секретарь МВД республики Руслан Атаев. Задержанный ранее в селе Хатуни Веденского района третий подозреваемый по этому делу является непосредственным исполнителем теракта, подчеркнул Атаев. Фамилия...
1 августа 2005
Задержаны подозреваемые в совершении теракта в Знаменском (Чечня)
После совершения теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чечни в республике был введен в действие план "Перехват". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД ЧР, в ходе этой операции были задержаны трое подозреваемых в совершении этого преступления. Имена задержанных не сообщаются. С ними...
22 июля 2005
Теракты в Знаменском и Грозном совершила банда Басаева и Умарова
Есть доказательства, что теракт в Знаменском и нападение на Грозный (Чечня) в августе 2004 г. совершили одни и те же лица - члены бандформирований Шамиля Басаева и Доку Умарова, сообщил зам. Генпрокурора РФ Николай Шепель. По его словам, на месте теракта в с. Знаменском обнаружены гильзы калибра 5...
22 июля 2005
Задержан хозяин взорванного в Знаменском автомобиля (Чечня)
По подозрению в причастности к теракту в Знаменском задержан хозяин взорванного автомобиля УАЗ. Об этом сообщает главное управление Генеральной прокуратуры в Южном федеральном округе, передает корреспондент ИА REGNUM. "В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан житель...
22 июля 2005
Боевики планируют ряд терактов в Чечне
В Чечне боевики планируют провести ряд терактов, заявил 21 июля Алу Алханов - президент республики, на заседании руководства республики в связи с Днем траура по жертвам теракта в с. Знаменское. Тогда, 19 июля, погибли 14 человек, 24 - получили ранения. "Беспокоит информация: будут попытки...
21 июля 2005
Среди пострадавших в результате теракта в Знаменском - сын главы районной администрации (Чечня)
Одним из пострадавших в результате взрыва в селе Знаменское Надтеречного района Чеченской Республики является сын главы районной администрации Султана Ахметханова. По словам Ахметханова, в настоящий момент вместе с другими ранеными сотрудниками местного РОВД его сын находится в военном госпитале...
20 июля 2005
На церемонии похорон погибших в Знаменском присутствовал Алу Алханов
На траурной церемонии похорон 14 погибших при теракте в с. Знаменское (Чечня) присутствовало руководство республики, в том числе Алу Алханов - президент, и Таус Джабраилов - председатель Госсовета республики. Похороны состоялись на кладбище в с. Надтеречное. На них присутствовали тысячи жителей...
20 июля 2005
Основная версия: к теракту в Чечне причастны Басаев и Умаров
Следствие по делу о теракте в Знаменском (Чечня) в качестве основных версий отрабатывает причастность к этому банд Доку Умарова и Шамиля Басаева, сообщил замгенпрокурора Николай Шепель. 19 июля в Знаменском накануне был подорван "УАЗ" в момент, когда к ней подъехали прибывшие по вызову сотрудники...
20 июля 2005
МВД Чечни: в России ожидается серия крупных терактов
Взрыв в Знаменском, в результате которого погибли 14 человек, 24 - получили ранения, возможно, первый из серии терактов, задуманных боевиками. Такой информацией располагают в правоохранительных органах Чечни, пишет "КоммерсантЪ". "По нашей оперативной информации, у боевиков для совершения терактов...
20 июля 2005
Мощность взрыва в Знаменском - 10 кг тротила (Чечня)
Мощность взрывного устройства, подорванного 19 июля в селе Знаменское (Чечня), составила 10 кг в тротиловом зквиваленте, сообщили 20 июля в следственной бригаде, расследующей теракт. По оценкам специалистов-взрывотехников, устройство было собрано на базе артиллерийского, передает "Страна.ру"...
20 июля 2005
Чечня: теракт в Знаменском был тщательно спланирован
Рудник Дудаев - секретарь Совета безопасности Чечни - заявляет, что установлены лица, подозреваемые в причастности к теракту в станице Знаменская Надтеречного района республики, передает РСН. Секретарь Совбеза Чечни напомнил, что в результате теракта погибли 14 человек. Еще 24 - получили ранения...
20 июля 2005
Путин призывает укрепить границу на Северном Кавказе
Владимир Путин во вторник, 19 июля, приказал принять незамедлительные меры по обустройству границы на Северном Кавказе и ее войсковому прикрытию. "Последние трагические события в Надтеречном районе Чечни показывают, что все планы по обустройству границы и войсковому ее прикрытию нужно выполнять как...
19 июля 2005
21 июля в Чечне объявлен днем траура
Четверг, 21 июля в Чечне объявлен днем траура в связи с гибелью 14-ти человек в селении Знаменское. Как ранее сообщало ИА REGNUM, число погибших может увеличится. Напомним, сегодня днем боевики обстреляли милицейский УАЗ, а когда на место происшествия приехала оперативно-следственная бригада...
19 июля 2005
Теракт в Чечне: в числе погибших 3 ребенка, ранены 34 человека
Среди погибших во время теракта в селе Знаменское - три шефа районного отдела внутренних дел - начальник криминальной милиции Магомед-Эмин Сугаитов, уголовного розыска Асланбек Сельмурзаев и паспортно-визовой службы Лечи Минцаев Знаменского РОВД, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД Чечни. По...
19 июля 2005
По факту взрыва в Чечне возбуждено уголовное дело по трём статьям
Среди погибших при теракте в чеченском селении Знаменское - трое местных жителей, в том числе подростки 14 и 13 лет. Ранены 19 местных жителей. Кроме того, погибли десять сотрудников милиции и один сотрудник УФСБ, пятеро сотрудников милиции ранены. Напомним, по последним данным, погибли 14 человек...
19 июля 2005
14 человек погибли, 20 ранены во время взрыва в Знаменском (Чечня)
По уточненным данным, 14 человек погибли, более 20 ранены во время взрыва милицейского "уазика" в Чечне. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источники в правительстве Чеченской Республики, все погибшие и раненые - мирные жители, среди них есть дети. Сейчас на место трагедии в село...
19 июля 2005
В Чечне взорвался милицейский "УАЗ", есть жертвы
Милицейский автомобиль марки "УАЗ", начиненный взрывчаткой, взлетел сегодня на воздух в чеченском селе Надтеречном. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правительстве республики. По информации источника, взрыв произошел около 14:30 мск рядом со зданием РОВТ Надтеречного района. В...
19 июля 2005
Расследованием теракта в селе Знаменское заняты "лучшие силы" (Чечня)
В результате теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чечни погибли 13 человек и около 20 получили ранения. Об этом сообщил журналистам президент республики Алу Алханов, который прибыл на место происшествия. "Нет сомнения, что это теракт. Он будет тщательно расследован", - заверил Алханов...
19 июля 2005