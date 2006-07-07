Теракт в Лондоне
В Великобритании отмечается День памяти по погибшим в лондонских терактах
7 июля проходит в Лондоне как День памяти. Каждый желающий может прийти на место терактов, произошедших ровно год назад, положить цветы, просто постоять и вспомнить о тех, кого уже нет рядом. Вечером в Лондоне пройдет поминальная служба. Год после лондонской трагедии Скотленд-Ярд продолжает свое...
7 июля 2006
В память о жертвах теракта 7 июля 2005 года в Лондоне звонят колокола
Сегодня, 7 июля, Великобритания почтит память тех, кто погиб в результате акций смертников 7 июля 2005 года. Год назад взрывы бомб в трех поездах лондонской подземки и автобусе унесли жизни 52 человек. По сообщению ВВС, в 8.50 по местному времени (11.50 мск) прозвонят колокола на соборе Святого...
7 июля 2006
Спецслужбы узнали стратегию "Аль-Каиды" из перехваченного письма
Спецслужбы США перехватили письмо, направленное заместителем Бен Ладена Аманом аз-Завахири возглавляющему иракское отделение "Аль-Каиды" Абу Мусабу аз-Заркави, сообщает Форум.мск.ру. По информации спецслужб, это письмо содержит ряд инструкций и просьб. В частности в нем излагаются стратегические...
8 октября 2005
"Аль-Каида" пригрозила США и Европе новыми терактами
Новыми терактами в США и Европе пригрозил в эфире "Аль-Джазиры" Айман аль Завахири - второй человек в иерархии "Аль-Каиды". Катарский телеканал продемонстрировал в вечернем выпуске новостей 1 сентября полученную им видеопленку, на которой "Аль-Каида" берет на себя ответственность за взрывы в...
2 сентября 2005
"Аль-Каида" взяла ответственность за июльские взрывы в Лондоне
1 сентября телекомпания "Аль-Джазира" заявила, что получила видеозапись, на которой "Аль-Каида" берет на себя ответственность за июльские взрывы в Лондоне. На этой пленке содержится завещание одного из террористов-смертников, осуществивших взрывы 7 июля, Мохаммада Сидика Хана, в котором он говорит...
1 сентября 2005
К 11 сентября "Аль-Каеда" готовит теракты в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Чикаго
Террористы снова угрожают британской столице. На этот раз они обещают устроить новые взрывы в Лондоне к 11 сентября. Боевики планируют угнать бензовозы и на них на полной скорости врезаться в автозаправочные станции Лондона. Таковы данные американских спецслужб, сообщает "YТРО.ru" со ссылкой...
14 августа 2005
Великобритания готова судить 4 террористов
Человек, который, по мнению Скотланд-Ярда, спланировал серию терактов в Лондоне 7 июля, 7 августа был экстрадирован в Великобританию из Замбии. Британец индийского происхождения Харун Рашид Асват был арестован в этом африканском государстве 20 июля. По данным следствия, он покинул Британию...
8 августа 2005
Подозреваемому в организации взрывов в Лондоне 21 июля предъявлены обвинения
Подозреваемому по делу о неудавшихся взрывах в Лондоне 21 июля Ясину Омару предъявлены обвинения в заговоре с целью убийства пассажиров лондонского транспорта и в хранении взрывчатых веществ. Как сообщает Би-би-си, Омара, проживавшему в лондонском районе Нью Саутгейт, обвинили и непосредственно в...
7 августа 2005
Лондон заплатит семье застреленного бразильца $1 млн?
Представители британского правительства и Скотленд-Ярда встретились с семьей бразильца Жана Шарля де Менезеса, который был застрелен по ошибке лондонскими полицейскими. Встреча состоялась в префектуре Гонзаги, небольшого городка в центральном штате Минас-Жерайс, в котором родился Жан де Менезес. На...
3 августа 2005
Лондонский террорист оказался пацифистом
27-летний Хусейн Осман, известный также под именем Исаак Хамди, был арестован 29 июля в Риме в квартире своего брата по подозрению в причастности к лондонским терактам 21 июля. Задержанный заявил, что его группа не связана ни с террористами, осуществившими взрывы в британской столице 7 июля, ни с...
1 августа 2005
В Италии арестован еще один брат лондонского террориста Османа Хусейна
В Италии задержан брат арестованного 29 июля Хамди Исаака (настоящее имя Османа Хусейна ), подозреваемого в попытке совершения терактов в Лондоне 21 июля, Фати Исаак. В результате допроса Фати Исаака было принято решение о его аресте в связи с подозрением в сокрытии или уничтожении документов...
31 июля 2005
Арестован пятый подозреваемый в организации теракта в Лондоне
Скотланд Ярд заявил о том, что арестован еще один, уже пятый, подозреваемый в организации терактов в Лондоне. Вахби Мохаммед был арестован в результате спецоперации в районе Ноттинг Хилл, которая была проведена 29 июля. Полиция подозревает его в том, что он принес и бросил взрывчатку в районе...
30 июля 2005
Лондонский теракт: задержан последний подозреваемый
В Италии был арестован последний подозреваемый в совершении взрывов в общественном транспорте Лондона 21 июля. Им оказался подданный Великобритании Осман Хусейн. Он подозревается во взрыве бомбы на станции метро "Шепардс-Буш", сообщает Эхо Москвы. Таким образом, в настоящий момент арестованы все...
30 июля 2005
Исполнители последних терактов в Лондоне арестованы
Лондонская полиция считает, что все четверо террористов, пытавшиеся осуществить теракты в лондонском общественном транспорте 21 июля, задержаны. "Я надеюсь, что все четверо человек, которых мы искали, находятся под стражей", - сказал источник в полиции. Первый предполагаемый исполнитель терактов...
30 июля 2005
"Агент Москвы" в правительстве Эстонии: Эстония за неделю
Политика. Общество. Экономика. Россия и Эстония. Русские в Эстонии. Политика. Общество Рюйтель направил Бушу благодарственное послание. Как сообщает DELFI со ссылкой на канцелярию эстонского президента, глава Эстонии Арнольд Рюйтель направил президенту США Джорджу Бушу письмо, в котором...
29 июля 2005
Лондонская полиция арестовала еще трех террористов
Лондонская полиция подтвердила, что в результате спецопераций в британской столице арестованы три человека, сообщает CNN. Двое из них предположительно являются террористами, которые пытались взорвать бомбы в автобусе и на станции метро 21 июля. Подозреваемых задержали в ходе рейдов в северном...
29 июля 2005
6 взрывов раздались на западе Лондона
На западе Лондона прозвучало несколько, предположительно, шесть взрывов неизвестного характера, передает британский телеканал "Скай-Ньюз". Сейчас улицы в районе Ноттинг-Хилл оцеплены полицией, на место происшествия прибыли саперы. Со ссылкой на источники в Скотланд-Ярде телеканал передает о том...
29 июля 2005
Британские полицейские обнаружили машину с 16 бомбами
Британские полицейские около станции "Лутон" обнаружили автомобиль, в котором находились 16 взрывных устройств. Установлено, что эту машину использовали террористы, устроившие взрывы в Лондоне 7 июля. Всего в автомобиле было найдено 12 готовых бомб, некоторые из которых были начинены гвоздями и...
28 июля 2005
Британец сомалийского происхождения считается неудавшимся смертником
Сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции арестовали Ясина Хасана Омара, одного из предполагаемых смертников, который пытался совершить теракты в Лондоне 21 июля, сообщает британский телеканал "Скай ньюс". Он был арестован 27 июля утром в ходе облавы в британском городе...
27 июля 2005
Полиция Лондона назвала имена террористов
25 июля полиция Лондона назвала имена двух человек, которые пытались взорвать бомбы 21 июля в метро и автобусе. В то же время следователи не исключают, что террористов могло быть не четверо, а пятеро. По мнению Скотленд-Ярда, попытку подрыва автобуса предпринял 27-летний Муктар Саид Ибрагим...
26 июля 2005