"Дело Пасата"
"В Кишиневе на деньги Тирасполя готовится ГКЧП": Молдавия за неделю
Политика: "После избрания президента либералы готовятся перейти в оппозицию". Молдавия - Россия: "Даже если посол РФ уже на лыжах, ещё не поздно его официально выслать, в противном случае, его преемник придёт с таким же великорусским нахрапом". Референдум в Латвии: "Если бы на молдавской земле был...
24 февраля 2012
Экс-министр обороны Молдавии подает в суд иск против Воронина и Рошки
Экс-министр обороны Молдавии, председатель Народно-демократической партии Валерий Пасат подает в суд иск против лидера Партии коммунистов (ПКРМ) Владимира Воронина и бывшего лидера Христианско-демократической народной партии (ХДНП) Юрия Рошки о защите чести и достоинства. Об этом сообщила 7 ноября...
8 ноября 2011
"Ушедшие вперед по пути демократии "тупые молдаване" уязвляют комплексы русского "старшего брата": Молдавия за неделю
Конституционный кризис: "Если молдавская элита сама не может найти решение, эту роль возьмет на себя ЕС". 9 мая: "Не смешивайте нас с Гимпу". Экономика: "После того, как в Брюсселе Молдавии пообещали помощь, наши политики решили вообще сбросить Россию со счетов". Политика: "Лучше бы мы оставили...
21 мая 2010
Чтобы не встречаться с Бэсеску Воронин поедет на встречу с патриархом Кириллом
Экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин считает неуместным визит президента Румынии Траяна Бэсеску в Кишинев и не намерен с ним встречаться. Об этом Воронин заявил журналистам 26 января, явившись на продолжение допроса в прокуратуру, передает корреспондент ИА REGNUM...
26 января 2010
Экс-замминистра обороны Молдавии: В посольстве РФ в Кишиневе знали, что Воронин продавал оружие, которое может попасть в Чечню
Упомянутый в заявлениях экс-министра обороны Молдавии, бывшего главы Службы информации и безопасности (СИБ) РМ Валерия Пасата молдавский чиновник, подпись которого стояла под документом о продаже оружия национальной армии Молдавии, которое могло попасть в руки чеченских боевиков, подтвердил, что...
1 декабря 2009
Молдавский политолог: Для новой власти Молдавии дело чести - проявить волю и расследовать обвинения Пасата в адрес Воронина
Новые власти Молдавии обязаны доскональным образом расследовать обвинения экс-министра обороны РМ Валерия Пасата в адрес бывшего президента и лидера коммунистов Владимира Воронина. Об этом заявил 25 ноября в интервью корреспонденту ИА REGNUM Новости молдавский политолог Виктор Жосу...
25 ноября 2009
Евгений Шоларь: Неспособность молдавских политиков "пойти до конца" ведет проект "Республика Молдова" к краху
Громкие и скандальные заявления, сделанные экс-министром обороны Молдавии и бывшим политическим заключенным Валерием Пасатом представляют собой очень точный и знаковый тест для новой молдавской власти, вскрывающий ее самое слабое место. В этом контексте наиболее интересны и точны слова о том, что...
25 ноября 2009
Молдавский эксперт: Россия вправе потребовать от Молдавии разъяснений по поводу продажи Ворониным оружия чеченским боевикам
"Обвинения экс-министра обороны Молдавии и главы Службы информации и безопасности Валерия Пасата в адрес Владимира Воронина очень серьезные и могут повлиять не только на внутреннюю, но и на внешнеполитическую ситуацию", - заявил 25 ноября в интервью корреспонденту ИА REGNUM Новости руководитель...
25 ноября 2009
Молдавские коммунисты "приняли твердое решение не комментировать" обвинения Валерия Пасата
ЦК Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ) принял твердое решение никак не комментировать обвинения, высказанные экс-министром обороны Молдавии Валерием Пасатом. Об этом заявил журналистам 24 ноября депутат-коммунист, экс-советник президента Молдавии Владимира Воронина Марк Ткачук, передает...
25 ноября 2009
Эксперт: Обвиняя Воронина, Пасат должен привести конкретные факты
"Обвинения Валерия Пасата в адрес Владимира Воронина в том, что экс-президент Молдавии организовывал поставки оружия чеченским боевикам, вызывают ряд определённых ассоциаций", - заявил 24 ноября в интервью корреспонденту ИА REGNUM Новости заместитель директора Центра украинистики и белорусистики...
24 ноября 2009
МИД РФ намерен изучить заявление Пасата, обвинившего Воронина в организации поставок оружия чеченским боевикам
В ходе брифинга 24 ноября корреспондент ИА REGNUM Новости попросил официального представителя МИД РФ Андрея Нестеренко прокомментировать сделанное 23 ноября экс-министром обороны и экс-главой Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Валерием Пасатом заявление о том, что экс-президент...
24 ноября 2009
Экс-министр обороны Молдавии: Воронин организовывал поставки оружия чеченским боевикам
Экс-президент Молдавии Владимир Воронин организовывал поставки оружия чеченским боевикам, пытался через своё окружение незаконно приватизировать Молдавскую ГРЭС и собирал компромат на крупных функционеров возглавляемой им Партии коммунистов. С такими обвинениями в адрес экс-президента Молдавии...
24 ноября 2009
Генпрокуратура Молдавии прекратила уголовное преследование Валерия Пасата
Генеральная прокуратура Молдавии закрыла последние два уголовных дела, ранее возбужденных коммунистическим руководством республики в отношении экс-министра обороны Молдавии Валерия Пасата. Об этом сообщил журналистам 20 ноября после визита в прокуратуру сам Пасат, передает корреспондент ИА REGNUM...
20 ноября 2009
Экс-министр обороны Молдавии: У прокуратуры нет ни одного доказательства моей виновности
Экс-министр обороны Молдавии Валерий Пасат явился 6 ноября на допрос в прокуратуру района Центр молдавской столицы, однако воспользовался правом не давать показания прокурору по уголовному преследованию по делам о попытке госпереворота и покушения на убийство лидера ХДНП Юрия Рошки и о контрабанде...
6 ноября 2009
Валерий Пасат вернулся в Молдавию и обещает "расставить все точки над "i"
Экс-министр обороны Молдавии Валерий Пасат 2 ноября прилетел в Кишинев. Как заявил Пасат журналистам в аэропорту молдавской столицы, в Кишиневе он первым делом навестит мать, встретится с адвокатами и явится в прокуратуру, чтобы ознакомиться с выдвинутыми против него обвинениями, передает...
2 ноября 2009
Экс-министру обороны Молдавии Пасату выдали молдавский паспорт
Власти Молдавии выдали молдавский загранпаспорт экс-министру обороны РМ Валерию Пасату, который теперь сможет приехать на родину. Как сообщили 24 октября в Министерстве информационных технологий и связи Молдавии, данное решение было принято по результатам рассмотрения обращения Генеральной...
24 октября 2009
Генпрокуратура Молдавии распорядилась выдать молдавский паспорт экс-министру обороны Пасату
Генеральная прокуратура Молдавии обратилась к Министерству информационных технологий и связи страны с требованием выдать паспорт гражданина РМ экс-министру обороны Молдавии Валерию Пасату. Об этом сообщили 21 октября в пресс-службе генпрокуратуры Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM Новости...
21 октября 2009
Пусть правосудие поставит точку в "деле Пасата", опозорившем Молдавию перед всеми: открытое письмо Валерия Пасата
Сегодня, 12 октября экс-министр обороны Молдавии Валерий Пасат адресовал новому генеральному прокурору Молдавии Валерию Зубко открытое письмо. ИА REGNUM Новости публикует полный текст письма, поступившего в редакцию: "Уважаемый господин генеральный прокурор, в надежде, что под Вашим руководством...
12 октября 2009
Замглавы МВД Молдавии, разоблачавший "заговор с целью убийства Рошки", освобожден от должности
Правительство Молдавии на своем заседании 7 октября приняло решение освободить от должности заместителя министра внутренних дел Валентина Зубика. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, решение принято на основании поданного заявления. Валентин Зубик известен тем, что в январе 2009 года...
7 октября 2009
Валерий Пасат намерен вернуться в Молдавию
Экс-министр обороны Молдавии Валерий Пасат намерен посетить Кишинев. Данную информацию, ранее озвученную молдавскими СМИ, подтвердил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM Новости источник в посольстве Молдавии в России. Как отмечается, в связи с истечением срока действия молдавского загранпаспорта...
3 августа 2009