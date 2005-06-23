Авария на железной дороге Туапсе-Сочи 21 июня 2005 г.
После восстановления движения по СКЖД прошли 174 поезда
После восстановления движения на участке дороги Лазаревская - Водопадный Северо-Кавказская железная дорога входит в рабочий график движения поездов. Как сообщили ИА REGNUM в службе по связям с общественностью дороги, за минувшие сутки 174 пассажирских поезда проследовали по СКЖД в южном и северном...
23 июня 2005
Движение поездов на участке Туапсе-Сочи вошло в график
Движение пассажирских поездов на участке Туапсе-Сочи, прерванное 21 июня из-за схода селя, с середины ночи 22 июня вошло в график, сообщил Александр Светкин - начальник станции Туапсе. Последним поездом, который отошел от станции с 15-минутным опозданием, был №75 из Москвы. Но в Сочи он придет...
22 июня 2005
Первый пассажирский поезд проследовал по участку Адлер-Туапсе в 14:26
В 14:26 часов первый пассажирский поезд проследовал по участку Адлер-Туапсе. Об этом сообщил президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин, возглавляющий оперативный штаб компании по ликвидации последствий селевого схода на железнодорожное полотно в районе разъезда Водопадный. Как сообщили ИА REGNUM в...
21 июня 2005
Движение пассажирских поездов на участке Туапсе-Сочи восстановят к 17 часам (Краснодарский край)
Объем выполненных по состоянию на 13:30 восстановительных работ на железнодорожном перегоне Туапсе-Сочи позволяет надеяться, что в ближайшие 3-4 часа движение пассажирских поездов по этому участку будет открыто. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОАО "Российские железные дороги". В настоящее...
21 июня 2005
На участке железной дороги Туапсе-Сочи восстановлено движение
На участке железной дороги Туапсе-Сочи, где из-за схода селя было остановлено движение, пущен технический поезд. Он должен пройти весь маршрут и обследовать аварийный участок дороги, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. Для обследования участка понадобиться около двух часов. В...
21 июня 2005
Пассажиров СКЖД, оказавшихся в районе селя, возможно, вывезут по морю
Для восстановления движения на Черноморском побережье Северо-Кавказская железная дорога работает во взаимодействии с администрацией Краснодарского края. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель управления по связям с общественностью СКЖД Людмила Рашина, на ликвидации последствия ЧП...
21 июня 2005
На месте схода селя 400 рабочих СКЖД ведут восстановительные работы
Восстановительные работы на месте схода селя на железнодорожное полотно в районе станции Лазаревской - Водопадный Северо-кавказской железной дороги начались с пол-четвертого утра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе по связям с общественностью СКЖД, к месту происшествия выехали начальник...
21 июня 2005
С места схода селя организован вывоз пассажиров остановленных поездов (Краснодарский край)
Сегодня в Краснодаре на экстренном заседании краевого штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций определен комплекс мер по координации работы, связанной с расчисткой федеральной автомобильной трассы Туапсе - Сочи, а также организации вывоза пассажиров остановленных поездов. Об этом сообщили ИА...
21 июня 2005
4400 пассажиров "застряли" вблизи Туапсе
По состоянию на 11:30 мск на подъездных путях станции Туапсе находятся 13 пассажирских поездов, задержанных в связи с ж/д аварией в районе разъезда Водопадный Северо-Кавказской железной дороги на участке Туапсе-Сочи, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД". Общее количество пассажиров остановленных поездов...
21 июня 2005
Десятки пассажирских поездов и сотни автомашин скопились близ Сочи
Десятки пассажирских составов, и сотни автомашин скопились в Лазаревском районе Сочи (Краснодарский край). 21 июня из-за схода селей было блокировано ж/д движение на отрезке Краснодар-Туапсе и на автотрассе - единственной на Черноморском побережье. На место аварии уже прибыл...
21 июня 2005
15 пассажирских поездов остановлены из-за аварии на участке Краснодар-Туапсе
Из-за железнодорожной аварии на участке Краснодар-Туапсе в районе Сочи остановлены 15 пассажирских поездов, направлявшихся из разных городов на курорты Краснодарского края. Со стороны Сочи задержано движение состава Адлер-Новокузнецк, передает ИТАР-ТАСС. Пассажиры этих поездов смогут добраться до...
21 июня 2005
Из-за аварии грузового состава под Туапсе задержаны пассажирские поезда
Около десятка пассажирских поездов задержаны под Туапсе (Краснодарский край) на железной дороге Москва-Адлер из-за аварии грузового состава. На проходящем вдоль морского берега перегоне Лазаревское-Водопадное в ночь на 21 июня сошли с рельсов 18 порожних вагонов, часть из них опрокинулась...
21 июня 2005
В Краснодарском крае сошли с рельсов 18 вагонов грузового состава
В Краснодарском крае сошли с рельсов 18 порожних вагонов грузового состава, часть из них опрокинулась. Инцидент произошел на перегоне Лазаревское-Водопадное в ночь на 21 июня, сообщили в правоохранительных органах края. Пострадавших нет, передает РСН. Движение на перегоне перекрыто
21 июня 2005