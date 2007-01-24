"Дело Пуманэ"
Экс-сенатору от Башкирии предъявлено обвинение в убийстве
Генпрокуратура России предъявила бывшему сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву обвинение в убийстве. Как сообщил журналистам его адвокат Владимир Семенцов, Изместьеву инкриминируется убийство в 2001 году нотариуса Галины Перепёлкиной - супруги его бывшего делового партнёра. Бывший сенатор был...
24 января 2007
Мосгорсуд начинает процесс над ОПГ, в которую входил Пуманэ
Мосгорсуд отобрал коллегию присяжных заседателей по делу так называемой "кингисеппской ОПГ", обвиняемой в совершении серии заказных убийств. По данным прокуратуры, в данную группировку входил бывший офицер-подводник Александр Пуманэ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Мосгорсуд 28 ноября отобрал...
28 ноября 2006
Правозащитник о деле Пуманэ: важно, что начальников привлекают к ответственности
Сегодня, 29 марта, Пресненский суд Москвы вынес приговор приговор по делу о гибели подводника Пуманэ. Как сообщил ИА REGNUM к.ю.н, председатель Ассоциации " АГОРА " Павел Чиков, приговор "примечателен привлечением к уголовной ответственности милицейского руководства за ненадлежащий контроль за...
29 марта 2006
Убийца Пуманэ остался неизвестным милиционером
Пресненский суд Москвы признал сотрудников милиции Андрея Семигина и Иосифа Смереку виновными в халатности, повлекшей гибель офицера-подводника Александра Пуманэ. Как установил суд, начальник отделения Андрей Семигин не проконтролировал работу своего подчиненного Иосифа Смереко, который незаконно...
29 марта 2006
В Москве вынесен приговор по делу Александра Пуманэ
В Пресненском суде Москвы сегодня, 29 марта, был оглашен приговор по делу Александра Пуманэ. Как передает корреспондент ИА REGNUM из зала суда, начальника отдела милиции при ОВД Преснеского района Андрея Семигина приговорили к 2 годам лишения свободы условно, с 4 годами испытательного срока...
29 марта 2006
Московский суд отказался возвращать на доследование "дело Пуманэ"
10 марта Пресненский суд Москвы завершил судебное следствие по уголовному делу о гибели офицера-подводника Александра Пуманэ. Прения сторон назначены на 14 марта. 14 марта перед судом выступит гособвинитель, который попросит суд назначить наказание обвиняемым. Затем свою позицию суду изложит защита...
11 марта 2006
Адвокат обвиняемого по "делу Пуманэ": "Прокуратура занялась изготовлением "костылей" (Москва)
В Пресненском суде Москвы сегодня, 13 сентября, началось рассмотрение по существу так называемого "дела Пуманэ". Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник отдела милиции при ОВД Пресненского района Андрей Семигин и старший дежурный смены Иосиф Смерека обвиняются в халатности, которая...
13 сентября 2005
Рассмотрение "дела Пуманэ" по существу назначено на 4 июля (Москва)
Сегодня в Пресненском суде Москвы продолжилось предварительное заседание по так называемому "делу Пуманэ". Напомним, начальник отдела милиции при ОВД Пресненского района Андрей Семигин и старший дежурный смены Иосиф Смерека обвиняются в халатности, которая привела к смерти бывшего подводника...
21 июня 2005
Слушание "дела Пуманэ" перенесено на 20 июня
Слушание уголовного дела в отношении двух московских милиционеров в рамках "дела Пуаманэ" перенесено на 20 июня. По сведениям РСН, заседание пришлось перенести из-за того, что председательствующая судья участвует в другом процессе. На скамье подсудимых начальник отдела милиции при ОВД Пресненского...
8 июня 2005
В Пресненском суде Москвы сегодня пройдет слушание по "делу Пуманэ"
В Пресненском суде Москвы сегодня, 8 июня, пройдет предварительное слушание по уголовному делу, возбужденному против двух сотрудников столичной милиции, обвиняемых в халатности, приведшей к смерти бывшего офицера-подводника Александра Пуманэ. Обвиняются начальник отдела милиции при ОВД Пресненского...
8 июня 2005
Александр Пуманэ, возможно, работал на Романа Цепова
К сенсационным выводам пришел депутат Государственной Думы РФ Виктор Илюхин (Комитет по безопасности) в ходе собственного расследования обстоятельств и причин гибели офицера-подводника Александра Пуманэ. Как известно, Пуманэ был задержан правоохранительными органами 18 сентября 2004 года по...
20 апреля 2005
"Дело Пуманэ": Двум сотрудникам милиции предъявлены обвинения
Прокуратура Москвы предъявила обвинение двум сотрудникам милиции в рамках дела, связанного со смертью во время допроса бывшего офицера-подводника Александра Пуманэ. Управление по расследованию преступлений в сфере экономики и должностных преступлений Прокуратуры предъявило обвинение начальнику...
9 февраля 2005
По "делу Пуманэ" арестованы два человека
По "делу Александра Пуманэ" арестованы два человека. Впрочем, речь идет не о подозреваемых в причастности к его гибели, а о людях, которые якобы готовили вместе с Пумане покушение на одного из столичных бизнесменов. Обоим предъявлены обвинения в незаконном приобретении, хранении и перевозке...
28 января 2005
Личность Александра Пуманэ идентифицирована
В ночь на 18 сентября в институте им.Склифосовского умер никто иной как Александр Пуманэ. Таковы обнародованные 12 ноября результаты молекулярно-генетической экспертизы. Ранее в этом публично усомнилась его первая жена, которая участвовала в опознании тела. Напомним, отставного офицера-подводника...
13 ноября 2004
Пуманэ мог располагать информацией о тайнике с минами в центре Москвы
Александр Пуманэ, задержанный в начиненной взрывчаткой машине и умерший после допроса в милиции, мог располагать ценной информацией о тайнике в центре г.Москвы, который спецслужбы безрезультатно разыскивают на протяжении последних нескольких лет. По данным РСН, хранящиеся в этом тайнике весьма...
27 октября 2004
Задержанный по "делу Пуманэ" сержант милиции отпущен на свободу
Евгений Гулин - сержант милиции, задержанный в рамках "дела Пуманэ", отпущен на свободу. Как сообщил источник в МВД, у следствия не было достаточных оснований для заключения милиционера под стражу. Напомним, Пуманэ был задержан в ночь на 18 сентября в центре Москвы, он находился за рулем...
22 октября 2004
По "делу Пуманэ" задержан сержант милиции
Прокуратура Москвы в рамках расследования "дела Пуманэ" задержала сержанта милиции, сообщили в прокуратуре столицы. Сержант задержан на двое суток, передает РСН. В чем именно он подозревается, в прокуратуре конкретизировать не стали. Ранее сегодня появились сообщения, что задержанный сержант был...
21 октября 2004
Видеозапись задержания Пуманэ показана по телевидению
В понедельник телекомпания НТВ показала в эфире запись задержания Александра Пуманэ сотрудниками милиции в Москве 18 сентября. Пумане подозревается в минировании двух легковых автомобилей. На пленке показаны ВАЗ-2105, в которой находился сам Пуманэ и "семерка", в которой впоследствии взрывчатки не...
18 октября 2004
Жена Пуманэ: Я не уверена, что экспертиза проводилась с тем же самым телом
Моспрокуратура заявила, что находящееся в морге Института им.Склифосовского тело действительно принадлежит Александру Пуманэ. В ходе сверки стоматологической карты А.Пуманэ со слепками зубов умершего 18 сентября в Москве человека, имевшего документы на имя офицера-подводника, обнаружено полное...
7 октября 2004
Прокуратура: очередной бомбы в машине Пуманэ не было
В прокуратуре Москвы заявили, что сообщения ряда СМИ об обнаружении очередной бомбы в автомашине ВАЗ-2105, в которой находился Александр Пуманэ, не соответствуют действительности. Напомним, ранее сообщалось со ссылкой на источники в правоохранительных органах об обнаружении в автомобиле Пуманэ мины...
6 октября 2004