Экологическая авария в Тверской области
Расследование уголовного дела по Зубцовской железнодорожной катастрофе близится к завершению (Тверская область)
Уголовное дело, возбужденное Волжской природоохранной прокуратурой по факту загрязнения территории Зубцовского района мазутом, вылившимся из цистерн в результате железнодорожной катастрофы в июне 2005 года на перегоне Зубцов - Аристово Московского отделения Октябрьской железной дороги, находится в...
3 августа 2006
В Зубцовском районе Тверской области обострилась ситуация
На месте железнодорожной аварии в Зубцовском районе Тверской области, на перегоне Зубцов-Аристов, вновь сложилась опасная ситуация, угрожающая безопасности движения поездов на этом участке дороги линии Москва-Рига. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Октябрьской железной дороги...
5 декабря 2005
В Тверской области полностью ликвидированы последствия экологической аварии
На сегодняшний день решены практически все вопросы о компенсации ущерба жителей Зубцовского района Тверской области и рекультивации земель, пострадавших в результате железнодорожной аварии, когда, по данным Волжской межрегиональной прокуратуры, на землю и рельеф местности вылилось около 860 тонн...
2 ноября 2005
Жители Тверской области, пострадавшие от экологической аварии, получат компенсацию
В Зубцовском районе Тверской области, где 15 июня в результате железнодорожной аварии опрокинулись 24 цистерны с мазутом, завершаются мероприятия, связанные с ликвидацией ее последствий. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава Зубцовского района Виктор Суров, достаточно активно производится...
7 сентября 2005
Митволь: Из железнодорожной аварии в Тверской области не были сделаны выводы
Пожар на юго-востоке Москвы в районе станции Перерва показал, что из железнодорожной аварии в Тверской области не были сделаны выводы. "Я надеялся, что после железнодорожной аварии в Тверской области, когда вследствие плохого состояния путей произошла серьезная экологическая авария, будут сделаны...
7 сентября 2005
Жители Зубцовского района жалуются на ухудшение здоровья: Последствия железнодорожной аварии в Тверской области
10 августа в областной газете "Тверская жизнь" опубликовано обращение жителей Зубцовского района Тверской области, пострадавшего от железнодорожной катастрофы 15 июня, к президенту ОАО "Российские железные дороги" Владимиру Якунину. В нем, в частности говорится: "Нам стало известно, что на...
10 августа 2005
Сумма ущерба от экологической аварии в Тверской области может достигнуть 900 млн. руб.
2 августа заместитель губернатора Тверской области Владимир Грабарник обнародовал предварительные итоги ущерба, нанесенные региону в результате железнодорожной аварии в Зубцовском районе. Его сумма, как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре областной администрации, на 2 августа 2005 года...
2 августа 2005
С места Зубцовской аварии взяли последнюю пробу
28 июля на месте железнодорожной аварии в Зубцовском районе Тверской области взяли, как предполагается, последнюю пробу грунта, которую доставили на передвижную лабораторию. Специалисты должны определить степень очистки территории вблизи железнодорожного полотна. Как сказал корреспонденту ИА REGNUM...
28 июля 2005
На месте крушения поезда в Зубцове заканчивают вывоз замазученного грунта
28 июля в Зубцовском районе Тверской области, на месте железнодорожной аварии нефтеналивного поезда, планируется завершить работы по вывозу замазученного грунта. Изъятый с места крушения зараженный грунт доставляют на специальную временную площадку для хранения. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM...
26 июля 2005
Тверская область получит компенсацию за экологический ущерб
Тверская область все-таки получит компенсацию за экологический ущерб, нанесенный Зубцовскому району вследствие катастрофы железнодорожного состава с наливным мазутом. Сумма ее составит 80 млн. рублей, которую выплатит компания РЖД, - к такому итогу пришли участники совещания в МЧС России, на...
25 июля 2005
Руководители Росприроднадзора и Тверской области обсудили ликвидацию последствий разлива мазута
Руководитель Росприроднадзора Сергей Сай 19 июля 2005 года провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Дмитрием Зелениным. В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с ликвидацией последствий аварии на железной дороге в районе г.Зубцов на р. Вазуза, предотвращением дальнейшего разлива...
20 июля 2005
762 т нефти разлилось на месте крушения нефтеналивного поезда в Тверской области
Уточнены данные объема разлившейся нефти на месте аварии поезда в Тверской области. По последним данным, объем разлившейся нефти 15 июня на месте крушения нефтеналивного поезда в Зубцовском районе составил 762 тонны. Об этом заявил 14 июля на заседании Законодательного собрания руководитель...
16 июля 2005
Виновник катастрофы в Зубцовском районе Тверской области пока не назван
В Зубцовском районе Тверской области продолжаются восстановительные работы. С начала катастрофы собрано более 200 тонн нефтепродуктов, вывезена замазученная трава, грунт и щебень. С помощью вертолетов и пожарно-спасательного катера специальным реагентом обработано около 80 тыс. квадратных метров...
14 июля 2005
Продолжаются восстановительные работы в Зубцове (Тверская область)
По состоянию дел на 11 июля, в районе железнодорожной аварии на перегоне Зубцов-Аристово, продолжается обработка правой стороны полотна, на котором были разлиты нефтепродукты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Главного управления МЧС по Тверской области. На одном из участков...
12 июля 2005
В Тверской области продолжаются работы по очистке грунта
После завершения работ по рекультивации земель со стороны деревни Зуево на площади 800 квадратных метров, на поврежденные мазутом участки внесено 32 тонны специальных биологических удобрений, которые должны вернуть их к жизни. Вдоль реки Гостижа, после того, как оттуда вывезли 144 кубических метра...
7 июля 2005
Работы по очистке берегов Гостижи в Тверской области возобновлены
В районе деревни Зуево Зубцовского района Тверской области, в ручье Гостижа, находящемся в непосредственной близости от места аварии поезда с цистернами мазута, 29 июня был обнаружен боевой снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре...
29 июня 2005
В Тверской области проведена зачистка 2 тыс. м береговой полосы р.Вазуза
В Зубцовском районе Тверской области продолжаются работы по ликвидации последствий железнодорожной аварии на перегоне Зубцов - Аристово, произошедшей 15 июня. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Тверской области, за минувшие сутки спасателями совместно с...
29 июня 2005
В реке Гостижа найден боевой снаряд (Тверская область)
В Зубцовском районе Тверской области в ходе продолжающихся работ по ликвидации последствий железнодорожной аварии на перегоне Зубцов - Аристово, произошедшей 15 июня, несколько часов назад найден боевой снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель...
29 июня 2005
В Тверской области продолжают чистить территорию загрязненую мазутом
Основной объем работ первого этапа по ликвидации последствий аварии поезда с цистернами мазута под Зубцовом выполнен, - сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре администрации Тверской области. В настоящее время продолжается санитарная очистка отдельных участков, подвергшихся мазутному...
28 июня 2005
Работы по ликвидации аварии в Тверской области должны закончиться 30 июня
В течение минувших суток в Тверской области продолжены работы по ликвидации последствий железнодорожной аварии, произошедшей 15 июня в Зубцовском районе на перегоне Зубцов - Аристово. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Тверской области, ориентировочный срок...
28 июня 2005