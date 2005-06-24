Взрыв на нефтебазе в Ногинске 15.06.05
"Яблоко" предлагает ввести обязательное страхование экологической ответственности для опасных предприятий
Участившиеся в последнее время случаи техногенных катастроф: перебои с подачей электроэнергии 25 мая в Москве, взрыв на нефтебазе в Ногинске и крушение поезда с нефтепродуктами в Тверской области 15 июня побудили партию "Яблоко" выступить с заявлением, в котором предлагается принять экстренные меры...
24 июня 2005
Взрыв и пожар в Ногинске: во время эвакуации врачи принимали роды
15 июня на нефтебазе, принадлежащей ОАО "Нефтосервис", в подмосковном Ногинске произошел взрыв и сильнейший пожар. 2 рабочих погибли, еще один - госпитализирован. Спасателям пришлось срочно эвакуировать пациенток роддома, находящегося в нескольких десятках метров от эпицентра пожара, а также...
16 июня 2005
Росгидромет: загрязняющие вещества, образовавшиеся в результате пожара в Ногинске, не опасны для здоровья горожан
По сведениям Государственной сети наблюдения Московского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Росгидромета в связи с пожаром на Ногинской нефтебазе в период с 1000 до 1500 было произведено обследование уровня загрязнения атмосферного воздуха в прилегающих к нефтебазе...
15 июня 2005
Взрыв на ногинской нефтебазе: концентрация паров бензина превышала норму в 7 раз
Концентрация паров бензина в бытовом корпусе нефтебазы в Ногинске (Московская область), где 15 июня произошел взрыв, превышала норму в 7 раз. Об этом сообщил журналистам академик Адольф Мишуев - начальник научно-технического центра "Взрывоустойчивость", который работал на месте ЧП. По его словам...
15 июня 2005
Взрывы и пожар на ногинской нефтебазе: предварительная версия
Предварительная версия взрыва на Ногинской нефтебазе (Московская область) - взрыв газовоздушной смеси в бытовом корпусе предприятия, сообщил журналистам Михаил Шиянов - начальник главного управления по ЧС и пожарной безопасности Подмосковья. Он отметил, что этот корпус не был оснащен магистральным...
15 июня 2005
У нефтебазы в Ногинске дежурят пожарные расчеты и машины МЧС
Жителям, эвакуированным из-за пожара на нефтебазе в подмосковном городе Ногинск, пока не разрешают возвращаться в свои дома. Таких, по разным данным, более 800 человек. У нефтебазы по-прежнему дежурит большое количество пожарных расчетов и машин МЧС. "В настоящее время идет откачка бензина...
15 июня 2005
По внешним признакам заражения воды в Ногинске не произошло
Медики роддома в подмосковном Ногинске успели принять роды во время эвакуации в связи с взрывом на местной нефтебазе, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения правительства Московской области Владимир Семенов. По его словам, из роддома были эвакуированы 195 женщин и 60 детей. Глава МЧС...
15 июня 2005
Пожар в Ногинске - не теракт?
По факту взрыва и пожара на Ногинской нефтебазе возбуждено уголовное дело по статье 217, ч. 3 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте ЧП по-прежнему работает оперативная следственная группа прокуратуры и...
15 июня 2005
Пожар в Ногинске не повлиял на движение поездов
Пожар в Ногинске никак не повлиял на движение поездов курского направления, сообщила пресс-секретарь Московской железной дороги Наталья Пашкалова. Она отметила, что хотя нефтебаза располагается рядом с железной дорогой, были приняты определенные меры, которые не позволили этому инциденту повлиять...
15 июня 2005
Пожар на Ногинской нефтебазе: "Идет дотушивание"
Пожар на Ногинской нефтебазе потушен. "Идет дотушивание",- сказал глава МЧС Сергей Шойгу."Угрозы для города и населения нет",- сказал он и уточнил, -"В 5.40 произошел хлопок, возгорание. Уничтожено четыре объекта. Двое погибших, один в реанимации". "Все и все, кого нужно было эвакуировать...
15 июня 2005
На место взрыва на нефтебазе в Ногинске выехала следственная группа
На место взрыва на нефтебазе в Ногинске выехала следственная группа во главе прокурором Московской области Иваном Сыдоруком, а также специалисты-взрывотехники ФСБ. В настоящее время на месте работают 25 пожарных расчетов, пожарный вертолет, на подходе два пожарных поезда, сообщили в МЧС. Пожар, где...
15 июня 2005
Пожар в Ногинске локализован (Московская область)
На месте пожара на нефтебазе в Ногинске развернут оперативный штаб правительства Московской области во главе с вице-губернатором Алексеем Пантелеевым, там же находится и глава Ногинского района Владимир Лаптев, заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" пресс-секретарь губернатора Московской области...
15 июня 2005
Пожару в Ногинске присвоена самая высокая степень сложности
По предварительным данным, причиной пожара на нефтебазе в Ногинске стал взрыв в лаборатории на территории предприятия. Об этом в эфире РТР сообщил пресс-секретарь губернатора Московской области Андрей Барковский. На нефтебазе в подмосковном городе Ногинске сегодня утром взорвались 2 резервуара с...
15 июня 2005
Два человека погибли при взрыве в Ногинске (Московская область)
В подмосковном Ногинске утром 15 июня произошел взрыв двух нефтеналивных резервуаров. Взрывы произошли в 6.02 и 6.09 по московскому времени. Сразу после взрывов загорелись железнодорожные цистерны на подъездных путях. Как сообщили источники в правоохранительных органах Подмосковья, при взрыве...
15 июня 2005
В Ногинск выехал глава МЧС Сергей Шойгу
В подмосковном городе Ногинск утром 15 июня на нефтебазе произошли два последовательных взрыва с последующим возгоранием двух резервуаров с бензином. При взрыве погибли двое работников нефтебазы, еще один госпитализирован с тяжелыми ранениями. Огнем охвачены резервуары объемом 5000 и 1000 куб...
15 июня 2005
Взорвана нефтебаза в Ногинске (Московская область)
В подмосковном городе Ногинск утром 15 июня на нефтебазе произошли два последовательных взрыва с последующим возгоранием двух резервуаров с бензином. Огнем охвачены резервуары объемом 5000 и 1000 куб. метров и две цистерны на подъездных путях. Взрывы прогремели около 6:09. Эвакуированы 113 человек...
15 июня 2005