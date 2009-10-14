Дело Япончика
Госдума РФ осудила шумиху вокруг похорон Япончика
Депутаты Государственной думы РФ осудили истерию в СМИ вокруг похорон "вора в законе" Япончика. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, 14 октября в ходе заседания палаты депутат Госдумы Татьяна Москалькова ("Справедливая Россия") обратила внимание парламентариев на то, что вчера все СМИ были...
14 октября 2009
Япончика похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве
13 октября на Ваганьковском кладбище Москвы похоронили криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). На похороны пришло много людей. Никаких инцидентов во время прощания с Иваньковым не произошло. Среди цветов на его могиле есть венок с надписью "Брату от дедушки Хасана". Церемонией...
13 октября 2009
На время похорон Вячеслава Иванькова закроют кладбище
На время похорон криминального авторитета Вячеслава Иванькова (известного как Япончик ), вход на Ваганьковское кладбище будет ограничен. 13 октября, начиная с 12:00 мск и до окончания похорон Иванькова, на территорию Ваганьковского будут допускаться только близкие и родные похороненных на кладбище...
13 октября 2009
Названа причина смерти Вячеслава Иванькова (Япончика)
По итогам судебно-медицинской экспертизы Следственный комитет при прокуратуре РФ заявил, что причиной смерти криминального авторитета Вячеслава Иванькова (известного под прозвищем Япончик ) стало огнестрельное ранение в брюшную полость и развившийся после него перитонит. Покушение на Иванькова...
12 октября 2009
Криминальный авторитет Япончик умер из-за перитонита
69-летний криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, известный под кличкой Япончик, скончался 9 октября в частной клинике на юго-востоке Москвы. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. По данным из медицинских источников, Вячеслав Иваньков 28 июля в результате...
9 октября 2009
В Москве умер криминальный "авторитет" Япончик
Криминальный авторитет Вячеслав Иваньков - Япончик скончался в Москве. Эту информацию подтвердили в МВД РФ
9 октября 2009
"Япончика" перевели из реанимации в обычную палату (Москва)
Состояние 69-летнего Вячеслава Иванькова, известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик", стабилизировалось, однако по-прежнему остается тяжелым. Так считают лечащие врачи больного, передает РСН. После ранения в живот "Япончику"сделали экстренную операцию, она длилась...
1 августа 2009
Покушение на "Япончика": версии
Состояние 69-летнего Вячеслава Иванькова - вора в законе "Япончика" - остается тяжёлым после покушения, совершенного вечером 28 июля в Москве. Неизвестный выстрелом из винтовки "СВД" ранил Иванькова в живот, когда он выходил из кафе "Тайский слон" (Хорошевское шоссе, д. 25). В качестве одной из...
29 июля 2009
В Москве возбуждено уголовное дело по факту покушения на "Япончика"
В Москве возбуждено уголовное дело по факту покушения на Вячеслава Иванькова "Япончика" (известного в криминальных кругах под прозвищем "Япончик"). Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по городу Москве по факту причинения огнестрельного ранения Иванькову, 1940 года...
29 июля 2009
После покушения состояние "Япончика" оценивается как тяжелое
69-летний Вячеслав Иваньков (" Япончик "), раненый 28 июля неизвестными в Москве, находится в Боткинской больнице, ему сделана операция, сообщает НТВ. Как сообщало ИА REGNUM Новости, вор в законе "Япончик" получил в живот три пули. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Сотрудники следственных...
29 июля 2009
Вор в законе "Япончик" получил три пули в живот и находится в реанимации
28 июля примерно в 19:20 по московскому времени в Москве на Хорошевском шоссе было совершено покушение на Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах под кличкой "Япончик". Как сообщил руководитель Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по городу Москве...
29 июля 2009
Покушение на "Япончика" совершено в Москве
Вечером 28 июля на севере Москвы совершено покушение на известного криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу " Япончик ". По данным источника в правоохранительных органах, киллер стрелял в Иванькова из снайперской винтовки. Преступление было совершено, когда Иваньков выходил из кафе...
29 июля 2009
Полиция Армении: "Япончик" в Армению не приезжал
Полиция Армении опровергла сообщения СМИ о визите известного российского криминального авторитета Вячеслава Иванькова (" Япончик ") в августе в Армению. Как отмечается на официальном сайте Полиции Армении, некоторые армянские СМИ сообщали, что 9 сентября Вячеслав Иваньков из Москвы прибыл в Армению...
2 октября 2006
"Воровской сходняк" в Ереване: Япончик и компания собираются в столице Армении
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Краснодарского края на днях задержали в сочинском казино "Рио" "воров в законе" - армянина Андраника Согояна (Зап) и Темури Мирзоева (Тимур Тбилисский). Как сообщает "Прайм Крайм", в ближайшее время Согоян будет депортирован в...
15 сентября 2006
Япончик приехал в Армению?
Известный российский "вор в законе" Вячеслав Иваньков (Япончик) накануне 14 сентября прибыл в Армению. По сведениям армянской газеты "Иравунк", Вячеслава Иванькова в аэропорту "Звартноц" встречали видные представители криминального круга Армении, а также депутат парламента Армении, глава Футбольной...
15 сентября 2006
Верховный суд РФ окончательно оправдал "Япончика"
Президиум Верховного Суда России оставил в силе оправдательный приговор Вячеславу Иванькову, более известному в определенный кругах под кличкой " Япончик ". Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Таким образом, человек, отсидевший в Штатах 10 лет по обвинению в рэкете, признан в России...
10 апреля 2006
Приговор Япончику оставлен в силе (Москва)
Президиум Верховного суда РФ (ВС) сегодня, 10 апреля, оставил в силе оправдательный приговор Московского городского суда по делу Япончика ( Вячеслава Иванькова ), который обвинялся в убийстве двух граждан Турции. Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2005 г ВС РФ также оставил в силе...
10 апреля 2006
ВС РФ оставил приговор Япончику в силе
Верховный суд РФ сегодня, 15 декабря, оставил в силе оправдательный приговор Мосгорсуда по делу Вячеслава Иванькова (Япончика), обвиняемого в убийстве двух граждан Турции. Напомним, что приговор был вынесен на основе вердикта присяжных, решивших, что доказательств, представленных Московской...
14 декабря 2005
Прокуратура Москвы опротестовала оправдательный приговор Япончику
Прокуратура Москвы опротестовала оправдательный приговор, вынесенный присяжными в отношении Вячеслава Иванькова (известного как Япончик ). По данным радио "Свобода", в Верховный суд РФ внесено кассационное представление об отмене вынесенного судом присяжных Мосгорсуда оправдательного вердикта, как...
29 июля 2005
Япончик обзавелся российским паспортом
Вячеслав Иваньков (Япончик) впервые получил паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорт с постоянной регистрацией в Москве был выдан Иванькову вместе с личными вещами, когда он покидал следственный изолятор "Матросская тишина", передаёт "Эхо Москвы" со ссылкой на адвоката Иванькова Сергея...
21 июля 2005