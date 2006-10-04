Самолет Ту-154 сбила украинская ракета
Родственники почтили память погибших в 2001 году в авиакатастрофе над Украиной (Новосибирск)
В Новосибирске 4 октября прошли траурные церемонии, посвященные пятилетию со дня гибели самолета ТУ-154М авиакомпании "S7" (в 2001 году - "Сибирь"), выполнявшего рейс № 1812 "Тель-Авив - Новосибирск". Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из родственников погибших пассажиров, председатель...
4 октября 2006
Генпрокуратура Украины возобновит расследование дела о сбитом над Черным морем Ту-154
Военный суд Киевского гарнизона отменил постановление Генпрокуратуры Украины о закрытии дела по факту катастрофы над Черным морем самолета Ту-154 российской авиакомпании "Сибирь" в 2001 году. Об этом 28 октября сообщает "Lenta.ru". По словам представителя авиакомпании "Сибирь", теперь...
29 октября 2005
Новосибирцы отметили очередную годовщину гибели ТУ-154М над Черным морем
В Новосибирске прошли траурные церемонии, посвященные четырехлетию со дня гибели самолета ТУ-154М авиакомпании "Сибирь", выполнявшего рейс № 1812 "Тель-Авив - Новосибирск". Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из родственников погибших пассажиров, председатель "Фонда помощи семьям погибших...
4 октября 2005
Деньги родственникам жертв катастрофы над Черным морем пойдут через российское министерство здравоохранения
Сегодня стало известно, что 19 ноября вступило в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об урегулировании претензий, возникших вследствие воздушной катастрофы, произошедшей 4 октября 2001 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Департаменте информации и печати...
23 ноября 2004
Родственники пассажиров сбитого Ту-154 отказываются от компенсаций Украины
Часть родственников погибших в авиакатастрофе российского самолета Ту-154, сбитого украинской ракетой в октябре 2001 года, намерены отказаться от получения компенсаций от Украины и требуют признания полной юридической ответственности за случившееся. После почти двухлетних переговоров Киев...
17 июня 2004
Экипаж самолета, погибшего в 2001 году от украинской ракеты, будет увековечен в Новосибирске
Завтра в мэрии Новосибирска состоится очередное заседание городской комиссии по наименованиям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре муниципалитета, на обсуждение комиссии вынесены вопросы об установлении мемориальных досок выдающимся сибирякам - Герою Советского Союза, военному летчику Леониду...
15 июня 2004
Украина выплатит 200 тысяч долларов за каждую жертву катастрофы российского Ту-154
Депутаты Госдумы одобрили 405 голосами законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об урегулировании притензий, возникших вследствие воздушной катастрофы, произошедшей 4 октября 2001 года", сообщили в Управлении по связям с...
19 мая 2004
Вопрос о выплате компенсации родственникам погибших в катастрофе Ту-154 передан Верховной Раде
В декабре 2003 года Украина и Россия договорились об урегулировании сроков и порядка выплат компенсаций 112 родственникам погибших в катастрофе Ту-154 исходя из расчета $200 тысяч на одного погибшего в авиакатастрофе. Правительство Украины сегодня одобрило ратификацию этого соглашения. Об этом...
3 марта 2004
Леонид Драчевский: "С Украиной о компенсациях за сбитый ТУ-154 удалось договориться в сжатые сроки"
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Леонид Драчевский поблагодарил Министерство иностранных дел РФ и министра Игоря Иванова за активное участие в переговорах с Украиной о компенсациях родственникам погибших пассажиров и членов экипажа ТУ-154, сбитого ПВО этой...
16 января 2004
Игорь Иванов: "Выплатой Украиной компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе ТУ-154 урегулирование этой проблемы не закончится"
Министр иностранных дел РФ Игорь Иванов не считает двухлетний срок переговоров с Украиной о компенсации за сбитый самолет ТУ-154 рейс "Тель-Авив-Новосибирск" затянутым. "Такие переговоры всегда сложные, тем более, что они были трехсторонними - в них участвовал еще Израиль", - заявил ИА REGNUM...
16 января 2004
Госдума ратифицирует соглашение с Украиной о компенсации родственникам жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем на первом же рабочем заседании
Соглашение с Украиной о компенсации родственникам жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем, выполнявшего рейс Тель-Авив-Новосибирск, будет рассмотрено на первом заседании Госдумы РФ в этом году 16 января. Как сообщил ИА REGNUM новосибирский адвокат Сергей Арасланов, представлявший интересы...
13 января 2004
Через два года после авиакатастрофы, родственники жертв ждут решительных действий от Путина
Переговорный процесс между Россией и Украиной по вопросам урегулирования проблем, связанных к катастрофой Ту-154 над Черным морем, исчерпал дипломатические ресурсы. Теперь противоречия, которые не в состоянии были разрешить специальные межведомственные комиссии двух стран, должны быть предметом...
3 октября 2003
Генпрокуратура Украины собирает досье на пассажиров сбитого российского самолета
На днях Генпрокуратура Украины запросила дополнительные сведения о погибших в авиакатастрофе россиянах, в смерти которых повинны вооруженные силы этой страны. Сегодня представители семей погибших пассажиров сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что родственники не намерены предоставлять новые сведения...
5 сентября 2003
Родственники жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем увеличивают сумму исков
Родственники 12 российских граждан, погибших в результате падения сбитого над Черным морем Ту-154, увеличили сумму иска за моральный ущерб. Как сообщают Грани.ru, теперь родственники требуют компенсации в размере 1 млн. долларов за каждого погибшего. В адвокатской компании, отстаивающей интересы...
20 августа 2003
Новосибирская область: Семьи погибших в авиакатастрофе упрекнули Владимира Путина за невнимание
Семьи членов экипажа и пассажиров Ту-154, сбитого 4 октября 2002 года украинскими ПВО над Черным морем, сегодня направили письмо в адрес президента РФ Владимира Путина. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель благотворительного фонда семей, пострадавших с этой международной авиакатастрофе...
16 июля 2003
Новосибирская область: Президенты России и Украины обратили внимание на нерешенные проблемы международной катастрофы ТУ-154 над Черным морем
Сегодня губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский по поручению Владимира Путина вручил государственные награды родственникам членов экипажа воздушного судна ТУ-154, потерпевшего 4 октября 2001 года катастрофу над Черным морем. Близкие погибшего экипажа из рук губернатора получили ордена и...
2 июля 2003
Новосибирская область: Семьи погибших в самолете над Черным морем готовятся к обращению в Страсбургский суд
Сегодня родственники пассажиров рейса Тель-Авив - Новосибирск, погибших от попадания в самолет над Черным морем ракеты украинских ПВО, делились подробностями очередных переговоров межправительственных комиссий Украины и России. По словам представителей пострадавших семей, переговоры на прошлой...
27 мая 2003
Новосибирская область: Украинские деньги будут поделены между Израилем и Россией по принципу прописки
Израильские и российские родственники жертв авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем договорились о принципах распределения денег между семьями, которые проживают в этих двух странах. Если обещанная сумма компенсации за сбитый российский лайнер будет выплачена, то деньги распределятся между...
3 марта 2003
Новосибирская область. Принципы распределения компенсации за сбитый украинской ракетой самолет, родственники погибших обсудят в Тель-Авиве
Печерский суд Киева отложил до 13 марта рассмотрение объединенного иска родных тринадцати погибших членов экипажа и пассажиров российского авиалайнера Ту-154, сбитого украинской ракетой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил новосибирский адвокат семей погибших пассажиров лайнера Сергей...
19 февраля 2003
Новосибирская область. "Василь Кисиль" не позволил Печерскому суду Киева рассмотреть по существу дело о крушении Ту-154
Вчера в Печерском суде Киева состоялось рассмотрение объединенного иска родных 13 погибших членов экипажа и пассажиров российского лайнера Ту-154, сбитого украинской ракетой С-200 над Черным морем. Как и предполагалось, очередное заседание суда по искам российских родственников жертв этой трагедии...
29 января 2003