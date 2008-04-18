Дело Евгения Адамова
Адамов будет добиваться своего полного оправдания
Экс-главу Минатома РФ Евгения Адамова отпустили на свободу. После обжалования приговора Мосгорсуд изменил наказание: вместо вменяемых ранее 5,5 года колонии общего режима Адамову дали условный срок. До этого экс-главу Минатома признали виновным в мошенничестве, злоупотреблении должностными...
18 апреля 2008
Экс-глава Минатома обжалует приговор (Москва)
Бывший глава Минатома Евгений Адамов, освобожденный 17 апреля из-под стражи, заявил о намерении обжаловать в надзорной инстанции приговор, по которому он был осужден и затем отпущен, а также добиться расследования уголовного дела в отношении лиц, допустивших необоснованность привлечения его к...
17 апреля 2008
Евгений Адамов освобожден решением Мосгорсуда
Мосгорсуд 17 апреля освободил из-под стражи бывшего главу Минатома России Евгения Адамова, изменив ему наказание на условное. В феврале Замоскворецкий суд Москвы приговорил Адамова к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Он был признан виновным в мошенничестве и...
17 апреля 2008
Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор Евгению Адамову
Замоскворецкий суд Москвы 20 февраля закончил оглашение приговора по уголовному делу бывшего министра РФ по атомной энергии Евгения Адамова, обвиняемого в хищении путем мошенничества более $30 млн. долларов США. Адамова приговорили к 5 годам лишения свободы, остальных подсудимых - к 4, сообщает...
20 февраля 2008
Суд огласит приговор Евгению Адамову
20 февраля в Москве суд огласит приговор экс-главе Минатома Евгению Адамову. Его признали виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Гособвинение считает, что он нанес государству ущерб на несколько десятков миллионов рублей и требует для Адамова 9 лет лишения свободы...
20 февраля 2008
Дело Адамова: Россия утроила сумму ущерба, но сократила срок наказания
19 февраля Замоскворецкий суд Москвы признал экс-главу Минатома РФ Евгения Адамова виновным в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями из корыстных побуждений, повлекших существенный ущерб интересам государства. Речь идет о сумме более 30 миллионов долларов. Виновными также...
19 февраля 2008
Адамов готов судиться с прокуратурой США
Бывший глава Минатома Евгений Адамов рассматривает возможность обращения в суд для взыскания компенсации с прокуратуры США в связи с предъявленными ему обвинениями. Об этом Адамов заявил 29 июня в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Он напомнил, что суд Питтсбурга 28 июня фактически снял с него...
29 июня 2007
Сообщник Адамова приговорен к тюремному заключению
В США человек, считающийся пособником Евгения Адамова - экс-главы Минатома РФ, приговорен к 15 месяцам тюрьмы Суд в Питтсбурге признал уроженца Украины Марка Каушанского виновным в мошенничестве и уклонении от налогов. Каушанский признал, что помогал Адамову, который обвиняется в хищении $9 млн...
29 июня 2007
США отрицают информацию об оправдании Адамова
Прокуратура США отрицает информацию об оправдании экс-главы Минатома РФ Евгения Адамова. 28 июня появились сведения, что суд Питтсбурга оправдал Адамова, обвинялся в США в присвоении $9 млн. Reuters же передает, что пресс-секретарь прокурора западного округа штата Пенсильвания заявил, что обвинения...
29 июня 2007
Суд США полностью оправдал экс-главу Минатома РФ Евгения Адамова
Федеральный суд Питтсбурга (США) полностью оправдал экс-главу Минатома РФ Евгения Адамова, сообщает РСН. Адамов обвинялся в незаконном присвоении 9 миллионов долларов, выделенных на безопасность АЭС в бывшем СССР. "Профессор Адамов с самого начала был убежден, что правда восторжествует, как только...
29 июня 2007
Экс-глава Минатома Адамов считает, что Стокгольмский арбитраж "подмочил себе репутацию"
Решение Стокгольмского арбитражного суда, признавшего противозаконными действия бывшего главы Минатома Евгения Адамова в ходе рассмотрения иска компании GNSS к российскому ОАО "Техснабэкспорт", негативно скажется на репутации арбитража, уверен Евгений Адамов. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM...
14 июня 2007
В Москве повторно рассматривается дело экс-главы Минатома Евгения Адамова
Замоскворецкий суд Москвы 17 апреля повторно приступит к рассмотрению уголовного дела бывшего главы Минатома РФ Евгения Адамова. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде, произошли изменения составе судейской коллегии: произошла замена двух судей. Генпрокуратура РФ обвиняет экс-министра в...
16 апреля 2007
Московский суд рассмотрит дело экс-главы Минатома
Замоскворецкий суд Москвы, как ожидается, приступит 5 декабря к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего главы Минатома Евгения Адамова, который обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Адамов в очередной раз заявил, что виновным себя не считает...
5 декабря 2006
В Москве состоится суд по делу экс-главы Минатома
Предварительные слушания по делу бывшего главы российского Минатома Евгения Адамова состоятся 8 ноября в Замоскворецком суде Москвы. В прошлый раз заседания не состоялись из-за неявки адвокатов Адамова, а также в связи с тем, что один из обвиняемых по делу находился в больнице на лечении...
8 ноября 2006
Дело Адамова возвращено в Генпрокуратуру для устранения нарушений
Уголовное дело в отношении экс-главы Минатома Евгения Адамова возвращено в Генеральную прокуратуру РФ для устранения нарушений, допущенных в ходе предварительного расследования. Такое решение принял 22 августа Замоскворецкий суд Москвы в ходе предварительных слушаний
22 августа 2006
Дело Евгения Адамова может быть возвращено в прокуратуру
Сегодня, 21 августа в Замоскворецком суде Москвы начались дополнительные слушания по делу бывшего министра атомной энергетики РФ Евгения Адамова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Как передает корреспондент ИА REGNUM, судья поставил вопрос о...
21 августа 2006
Слушания по делу Адамова назначены на 21 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил рассмотрение уголовного дела бывшего главы Минатома Евгения Адамова, обвиненного в мошенничестве и превышении служебных полномочий, на 21 августа. Как передает корреспондент ИА REGNUM из суда, на этот день назначены предварительные слушания. Экс-глава Минатома был...
10 августа 2006
Бывшего главу Минатома выпустили под подписку о невыезде
Подписка о невыезде стала мерой пресечения для бывшего главы Минатома Евгения Адамова. Более 15 месяцев в общей сложности он провел в следственных изоляторах России и Швейцарии. Выходя из изолятора он отметил, что "Матросская тишина" ничуть не хуже, чем аналогичное учреждение в Берне. Как уже...
22 июля 2006
Резник доказал, что Адамов не мог скрываться от следствия в тюрьме
Вечером 21 июля Евгений Адамов вышел из следственного изолятора "Матросская тишина". Решение освободить бывшего главу Минатома, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностным полномочиями, принял, напомним, Верховный суд РФ. Адвокат Адамова Генри Резник в интервью РСН назвал такое...
21 июля 2006
Адамов отпущен из-под ареста до суда
Верховный суд России освободил из-под стражи экс-главу Минатома Евгения Адамова, обвинявшегося в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Таким образом, суд удовлетворил жалобу адвокатов Адамова, просивших признать незаконным решение суда о продлении Адамову срока содержания под...
21 июля 2006