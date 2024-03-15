Трансляции ИА REGNUM
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
Путин: Россия готова к переговорам по Украине — 749-й день СВО
Наступивший 749-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам по Украине. Причём они должны быть основаны на реальности, «а не на хотелках после применения психотропных средств», пояснил глава государства 13 марта...
14 марта 2024
Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 25 дронов — 748-й день СВО
Наступивший, 748-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой на российские территории не только украинскими беспилотниками, но и восемью реактивными снарядами, а также одной ракетой ТРК «Точка-У». Об отражении 12 марта вражеских атак дежурными средствами...
13 марта 2024
Минобороны сообщило о сбитых БПЛА под Брянском и Орлом — 747-й день СВО
Наступивший, 747-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о перехвате дежурными средствами ПВО шести украинских беспилотных летательных аппаратов БПЛА) над территориями Брянской и Орловской областей. Как сообщили 11 марта в Минобороны, речь идёт о вражеских дронах...
12 марта 2024
Politico: Франция готовится выступить против России — 746-й день СВО
Наступивший, 746-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что Франция создает коалицию, куда войдут страны, потенциально готовые отправить военнослужащих на Украину, информирует сайт американской медиа-корпорации Politico. Авторы публикации подчеркивают: тем...
11 марта 2024
Над российскими территориями уничтожены 47 дронов — 745-й день СВО
Наступивший, 745-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о массированной атаке российских территорий украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолётного типа. О том, что в ночь на 9 марта дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 47 БПЛА...
9 марта 2024
МО: Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ — 744-й день СВО
Наступивший 744-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован успехами экипажей сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 на авдеевском направлении. Задействовав неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), лётчики нанесли удар по...
8 марта 2024
ВС РФ пресекли атаку дронов под Брянском, Тулой и Курском — 743-й день СВО
Наступивший, 743-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новыми попытками атак украинскими беспилотниками на российские территории. Так, в ночь на 7 марта дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области. Ещё пять...
7 марта 2024
Госдеп: у Украины есть план, который приведёт к победе — 742-й день СВО
Наступивший, 742-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, заявившего на брифинге журналистам 5 марта, что у Киева якобы есть план, чтобы добиться победы на поле боя. Высказав уверенность, что в запасе у...
6 марта 2024
МО рассказало о возможном сценарии нападения на Россию — 741-й день СВО
Наступивший, 741-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован широким обсуждением вероятного сценария нападения на Россию, опубликованного журналом «Военная мысль», который издаётся Минобороны РФ. В статье отмечено, что воздушно-наземная или воздушно-морская операция, развёрнутая против РФ...
5 марта 2024
Чемезов: танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении ВС России — 740-й день СВО
Наступивший, 740-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован официальным подтверждением данных о постановке на вооружение ВС РФ новейшего российского танка Т-14 «Армата». Со ссылкой на слова генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова «РИА Новости» 4 марта сообщает, что...
4 марта 2024
Минобороны: средства ПВО уничтожили над Крымом 38 дронов — 739-й день СВО
Наступивший, 739-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован массированной атакой на Крым вражескими беспилотниками. О том, что в ночь на 3 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 38 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа...
4 марта 2024
МО РФ: Су-35С не дают самолётам ВСУ взлететь с аэродрома — 738-й день СВО
Наступивший, 738-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об успехах экипажей ВКС России на авдеевском направлении, где расположены аэродромы базирования украинских самолётов. Российские истребители Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь, информирует Минобороны...
3 марта 2024
Москва готова передать тела погибших при крушении Ил-76 — 737-й день СВО
Наступивший, 737-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о готовности передать Украине останки 65 военнопленных, погибших при крушении военного самолёта Ил-76 в Белгородской области. «В сё необходимое с точки зрения...
2 марта 2024
ВСУ признали потерю подразделения ССО на Тендровской косе — 736-й день СВО
Наступивший, 736-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об уничтожении группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровской косе в Херсонской области. Информацию 29 февраля подтвердили сразу несколько источников среди российских военкоров и украинских...
1 марта 2024
СК установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту — 735-й день СВО
Наступивший, 735-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что Следственный комитет России установил все обстоятельства теракта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года. «Расследование дела завершается, обвиняемые знакомятся с его материалами», — сообщил 28...
29 февраля 2024
Путин поздравил военных с Днём Сил специальных операций — 734-й день СВО
Наступивший, 734-й день специальной военной операции (СВО) на Украине совпал с профессиональным праздником — Днём Сил специальных операций, учреждённом в 2015 году. Это торжество посвящено военнослужащим, которые выполняют особые миссии в сложных и опасных условиях. В своём поздравлении по этому...
28 февраля 2024
Зеленский вспомнил о призывах Путина по Донбассу — 733-й день СВО
Наступивший, 733-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением слов Зеленского на пресс-конференции «Украина. 2024 год» 25 февраля. Глава киевского режима заявил, в частности, что президент России Владимир Путин призывал прекратить боевые действия в Донбассе при...
27 февраля 2024
Балицкий сообщил о выдворении ряда людей на Украину — 732-й день СВО
Наступивший 732-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением заявления губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о принудительном выдворении на Украину лиц, не поддерживающих СВО. В интервью российской журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в...
26 февраля 2024