В Красноярске убиты пятеро школьников
Сегодня истёк срок расследования дела о гибели 5 красноярских школьников
18 декабря должно быть вынесено решение по делу о гибели 5 школьников в Красноярске в апреле 2005 года. Напомним, что это дело ведет прокуратура Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM-KNews заместитель начальника следственного отдела следственного...
18 декабря 2007
Следствие по делу о гибели 5 красноярских школьников, скорее всего, приостановят
Следствие по факту гибели пятерых школьников в Красноярске в апреле 2005 года, скорее всего, будет приостановлено. Окончательное решение об этом будет принято через месяц, 18 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM-KNews сообщил начальник следственного отдела следственного комитета при...
16 ноября 2007
В уголовном деле о гибели школьников подозреваемые так и не появились (Красноярск)
В уголовном деле о гибели пятерых красноярских школьников до сих пор не появились подозреваемые. Как сообщила 25 мая корреспонденту ИА REGNUM-KNews начальник отдела по вопросам взаимодействия территориальных органов прокуратуры со СМИ управления взаимодействия со СМИ и общественностью Генеральной...
25 мая 2007
Срок расследования по факту гибели пятерых школьников в Ленинском районе Красноярска вновь продлен
Срок уголовного расследования по факту гибели пятерых школьников в Ленинском районе Красноярска продлен до 18 августа 2007 года. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM-KNews и.о. начальника следственного отдела при отделе Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе Василий Усов, следствие...
18 мая 2007
Истекает очередной срок расследования дела о гибели пятерых школьников в Красноярске
Сегодня, 18 мая, истекает очередной срок расследования дела по факту гибели пятерых школьников в Ленинском районе Красноярска. В последний раз решение о продлении срока расследования было принято 18 февраля 2007 года. В настоящее время расследование ведет отдел Генпрокуратуры РФ в Сибирском...
18 мая 2007
Эксперты устанавливают причину смерти девочки в Красноярске
30 марта Красноярская краевая прокуратура официально подтвердила: тело девочки, найденное в Ленинском районе города 29 марта, принадлежит 5-летней Полине Мальковой, пропавшей 10 дней назад. Родители ее опознали. По словам отца, на теле ребенка видны следы насилия. Сейчас эксперты устанавливают...
30 марта 2007
Труп Полины Мальковой нашли дети (Красноярск)
Труп пропавшей Полины Мальковой обнаружили дети, сообщил ИА REGNUM-KNews 30 марта источник в правоохранительных органах. "Девочку нашли дети, которые гуляли в гаражном массиве улицы Шевченко", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в том районе накануне работали поисковые группы, никого...
30 марта 2007
Очередная загадочная смерть ребенка в Красноярске
Отец пропавшей 5-летней Полины Мальковой опознал в девочке, тело которой нашли в Красноярске на улице Шевченко 29 марта, свою дочь. Официального подтверждения информации об опознании девочки пока нет. Девочка пропала 19 марта из двора дома, в котором жила. После ее пропажи прокуратура края...
30 марта 2007
Расследование уголовного дела о гибели пятерых красноярских школьников вновь продлено
Расследование уголовного дела о гибели пятерых школьников в Ленинском районе Красноярска продлено до 18 мая 2007 года. Как сообщили ИА REGNUM-KNews в пресс-службе отдела Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, где в настоящее время расследуется дело, решение о продлении срока...
19 февраля 2007
Расследование уголовного дела о гибели пятерых красноярских школьников продлено до февраля
Срок расследования уголовного дела по факту гибели пятерых подростков в Ленинском районе Красноярска продлен до 18 февраля 2007 года. Такое решение принял руководитель группы оперативно-следственной группы по расследованию причин гибели мальчиков заместитель генерального прокурора России Алексей...
20 октября 2006
Отец одного из погибших школьников, избитый неизвестными, пока отказывается говорить о произошедшем (Красноярск)
Отец одного из погибших в апреле 2005 года в Ленинском районе Красноярска школьников Евгений (Урим) Тауманов, избитый 5 октября неизвестными, пока отказывается говорить о произошедшем. Сейчас он находится в одной из городских больниц и слишком плохо себя чувствствует, ему очень трудно говорить. На...
5 октября 2006
Неизвестные избили отца одного из погибших в Ленинском районе Красноярска школьников
5 октября в 12.20 в Ленинское РУВД Красноярска поступило спецсообщение о том, что неизвестные напали и избили отца одного из погибших в Ленинском районе города мальчиков - 40-летнего Евгения Тауманова. Тауманов госпитализирован в БСМП Красноярска. Об этом ИА REGNUM-KNews сообщили в пресс-службе...
5 октября 2006
Депутат Госдумы Вера Оськина: Гибель красноярских школьников стала для края большим уроком
Гибель пятерых школьников весной 2005 года стала для края большим уроком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM-KNews заявила депутат Государственной Думы Вера Оськина. "Этот горький опыт показал, что для правоохранительных органов важно по возможности не допускать подобных ситуаций и вести...
25 сентября 2006
В Красноярске похоронили погибших полтора года назад детей
В Красноярске 25 сентября состоялись похороны пятерых мальчиков, пропавших в Ленинском районе города 17 апреля 2005 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM-KNews, траурная процессия начала движение от морга бюро судебно-медицинской экспертизы, где родителям в закрытых гробах выдали останки детей...
25 сентября 2006
Погибших при загадочных обстоятельствах школьников похоронили
25 сентября в Красноярске похоронили пятерых школьников, погибших в апреле 2005 года при загадочных обстоятельствах. Их останки родители получили в морге краевого бюро судмедэкспертизы. Проститься с погибшими пришли преподаватели, ученики школы, представители городской администрации и руководство...
25 сентября 2006
На траурный митинг в школе, где учились погибшие школьники, пришли краевые и городские власти (Красноярск)
Во дворе школы, где учились пятеро погибших в апреле 2005 года, в эти минуты проходит траурный митинг, на котором собрались ученики, педагогический коллектив, представители силовиков, администрации города и края. После прощания во дворах домов, где жили погибшие дети, гробы с их останками доставили...
25 сентября 2006
В Красноярске хоронят пятерых погибших школьников
В Красноярске 25 сентября проходят похороны пятерых погибших в апреле 2005 года школьников. Утром из морга судебно-медицинской экспертизы родители забрали гробы с останками детей. Как передает корреспондент ИА REGNUM-KNews, сейчас траурная процессия направилась в микрорайон, где жили мальчики...
25 сентября 2006
Школа, где учились погибшие дети, скорее всего, не будет помогать в организации похорон (Красноярск)
Школа №50, где учились дети, пропавшие в Красноярске в апреле 2005 года, скорее всего, не будет принимать участие в организации их похорон. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM-KNews директор школы Галина Верейкина, они готовы организовать гражданскую панихиду, если к ним обратятся родители...
22 сентября 2006
Родители погибших красноярских школьников решили пока не забирать тела детей
В Красноярск в соответствии с распоряжением Генпрокуратуры РФ после завершения всех следственных экспертиз доставлены останки пяти школьников, пропавших в апреле 2005 года. Об этом ИА REGNUM-KNews сообщили 18 сентября в прокуратуре Красноярского края. В настоящее время родители подростков...
18 сентября 2006
Решение о дате и месте похорон пятерых погибших красноярских школьников пока не принято
Администрация Красноярска поможет родителям пятерых мальчиков, пропавших полтора года назад в Ленинском районе города, в организации похорон. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM-KNews начальник управления социальной защиты населения администрации Ленинского района города Тамара Мота, родителям...
18 сентября 2006