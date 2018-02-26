Убийство российского туриста в Абхазии
Дело об убийстве в Абхазии туриста из России довели до суда
Суд уже в ближайшее время сможет приступить к рассмотрению материалов уголовного дела об убийстве в Абхазии туриста из России. Они будут переданы в судебную инстанцию в ближайший месяц. Об этом на сегодняшнем совещании, которое провёл президент Абхазии Рауль Хаджимба, доложил генеральный прокурор...
26 февраля 2018
В Абхазии второй подозреваемый сознался в убийстве туриста из РФ
Признательные показания по уголовному делу об убийстве российского туриста в Абхазии дал второй подозреваемый, сообщили 18 июля в пресс-службе абхазской прокуратуры. «Второй подозреваемый по уголовному делу, по факту разбойного нападения на группу отдыхающих, дал признательные показания», —...
18 июля 2017
Один из подозреваемых в убийстве туриста в Абхазии признал вину
Один из задержанных по делу об убийстве туриста из России в Абхазии признал свою вину, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Подозреваемый активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания. На основании его показаний были установлены местонахождение и изъяты автоматическое...
17 июля 2017
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 июля
Честная дипломатия: Москва отвергает любые условия возврата дипсобственности в США; Зоны ответственности: Госдума ратифицировала протокол об авиабазе РФ в Сирии; Опасный туризм: в Абхазии задержали одного из подозреваемых в убийстве туриста из РФ; Заграница для должников: Госдума повысила порог...
17 июля 2017
Второй подозреваемый в убийстве туриста РФ в Абхазии сдался властям
Службе госбезопасности Абхазии сдался мужчина, который подозревается в разбойном нападении на туристов из Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в МВД республики. «Второй подозреваемый в совершении преступления, в отношении которого с 12 июля проводились оперативные мероприятия, направленные...
16 июля 2017
В Абхазии задержали одного из подозреваемых в убийстве туриста из РФ
В Абхазии сотрудники правоохранительных органов установили личности злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на российских туристов. Об этом сообщил ТАСС секретарь Совета безопасности республики Мухамед Килба. «Лица, совершившие разбойное нападение на российских туристов и убийство...
15 июля 2017
Установлены личности предполагаемых убийц российского туриста в Абхазии
Правоохранительными органами Абхазии установлены личности подозреваемых в убийстве российского туриста Андрея Кабанова, сообщает пресс-служба абхазского МВД. Личные данные задержанных по подозрению в убийстве российского туриста пока не разглашаются. Это сделано в интересах следствия...
13 июля 2017
Во Внуково прибудет самолет с телом погибшего в Абхазии туриста
Утром, 13 июля, в Сочинский аэропорт был отправлен автомобиль с телом убитого в Абхазии туриста из РФ Андрея Кабанова. Об этом, как передает Sputnik, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на брифинге. «В 16:50 борт с телом погибшего прибудет в аэропорт Внуково, там его...
13 июля 2017
В Абхазии задержали подозреваемых в нападении на туристов из РФ
Задержание подозреваемых в нападении на туристов из России проведено в Абхазии, сообщил 13 июля замгенпрокурора республики Эшсоу Какалия. «По делу о разбойном нападении на туристов, совершенном 11 июля в селе Приморское Гудаутского района, задержаны подозреваемые», — цитирует абхазского...
13 июля 2017
Ростуризм предупреждает о рисках, связанных с отдыхом в Абхазии
Федеральное агентство по туризму предупреждает российских туристов об ухудшении криминогенной обстановке в Абхазии, сообщили в Ростуризме. Посольство России в Абхазии рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных...
13 июля 2017
По факту убийства российского туриста в Абхазии СК РФ возбудил дело
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту убийства российского туриста в Абхазии. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК по Москве. «Возбуждено уголовное дело по факту убийства на территории Абхазии гражданина России...
12 июля 2017
МИД России: Мы ожидаем от Абхазии поимки убийц российского туриста
МИД России выразил серьёзную озабоченность по поводу разбойного нападения на российских туристов в Гудаутском районе Абхазии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ. «МИД России выражает серьёзную озабоченность в связи с произошедшим и ожидает, что правоохранительные органы...
12 июля 2017
Посол РФ в Абхазии назвал «циничным преступлением» убийство туриста
Посол России в Абхазии Семен Григорьев назвал «циничным преступлением» убийство в Абхазии российского туриста и похищение еще семи человек, сообщают «Вести». По его словам, ранее он неоднократно говорил руководству республики о необходимости обеспечить безопасность туристов из России. «В связи с...
12 июля 2017
Совбез Абхазии: убийство туриста из России подрывает авторитет страны
Нападение на российских туристов — это чудовищная акция, заявил секретарь абхазского Совета Безопасности Мухамед Килба в интервью Sputnik. «Это чудовищное преступление, которое за гранью человеческого понимания. Дело чести каждого представителя правоохранительных структур республики найти этих...
12 июля 2017
Абхазия заплатит 1 млн рублей за информацию об убийцах российского туриста
МВД Абхазии назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников, совершивших вооружённое нападение на группу российских туристов, передаёт телеканал «Россия 24». Как сообщалось ранее, следствие по уголовному делу возглавил министр внутренних дел...
12 июля 2017
Президент Абхазии взял под личный контроль дело об убийстве туриста из РФ
Президент Абхазии Рауль Хаджимба взял под личный контроль расследование нападения на российских туристов в Гудаутском районе, в результате которого один из них погиб, передаёт телеканал RT. «Для сотрудников правоохранительных органов является делом чести раскрытие данного чудовищного преступления»...
12 июля 2017
В поисках грабителей, напавших на туристов в Абхазии, задействован вертолет
Для поиска преступников, совершивших убийство и разбойное нападение на российских туристов в Гудаутском районе Абхазии, применяется вертолет министерства обороны республики, сообщает Абхазское государственное телевидение. По информации телеканала, на место преступления прибыл президент Абхазии...
11 июля 2017
Прокуратура Абхазии: Захваченные туристы из РФ освобождены
По факту гибели российского туриста в Абхазии и похищения его семьи прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. По данным правоохранителей, в больнице в результате нападения неизвестных скончался гражданин РФ 1984 года рождения. Погибший...
11 июля 2017
В Абхазии убили туриста из России
В Абхазии вооружённые грабители убили туриста из Российской Федерации. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Абхазии. Сообщается, что вооружённые грабители напали на группу туристов из Российской Федерации рядом с селом Ачандара Гудаутского района Абхазии. Один...
11 июля 2017