Кончина Антона Носика
Названа причина смерти журналиста Антона Носика
Информация СМИ о том, что блогер Антон Носик скончался в ночь на 9 июля в Подмосковье, соответствует действительности. Об этом сообщила супруга блогера в беседе с RT. «У него (Антона Носика) произошла внезапная остановка сердца, больше ничего неизвестно, — рассказала она. — Это произошло у друзей...
9 июля 2017
В Москве скончался блогер Антон Носик
Журналист и блогер Антон Носик скончался 9 июля на 51 году жизни, заявил в своем микроблоге в Twitter владелец газет The Moscow Times и «Ведомости» Демьян Кудрявцев. «Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самая большая помощь сейчас — не дергать его семью. О времени и месте похорон будет...
9 июля 2017