Убийство генерала ФСБ Анатолия Трофимова
Убийство отставного генерала ФСБ: "великий передел"?
Убийство отставного генерала ФСБ Анатолия Трофимова могло быть связано с его последней работой в бизнесе, и погибший мог знать, кто ему угрожал, считает бывший руководитель УФСБ по Москве и Московской области Евгений Савостьянов. "При расследовании такого рода преступлений надо понять - откуда это...
11 апреля 2005
У следствия есть бытовая версия убийства генерала ФСБ
Оперативно-следственная группа разрабатывает три основные версии мотивов убийства отставного генерала ФСБ. Первая касается работы генерала после увольнения из органов, его коммерческой деятельности в последние годы. В основном это охранный бизнес. Соседи говорят, что в последнее время генералу...
11 апреля 2005
Прокуратура Москвы отреагировала на "общественный резонанс"
Прокуратура Москвы приняла к своему производству уголовное дело, возбужденное по факту убийства отставного генерала ФСБ РФ Анатолия Трофимова и покушения на жизнь его жены. "Данное решение принято в связи со сложностью расследуемого дела, а также большим общественным резонансом", - заявил в...
11 апреля 2005
Убийство генерал-полковника ФСБ: политика или бизнес?
Убийство генерал-полковника ФСБ в отставке Анатолия Трофимова не связано с его деятельностью в органах госбезопасности. Об этом заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" депутат Госдумы РФ, член фракции КПРФ Виктор Илюхин. По мнению депутата, это покушение связано с тем, что последние десять лет...
11 апреля 2005
Свидетели: Киллер поджидал генерала ФСБ во дворе дома
По данным свидетелей убийства генерала ФСБ Анатолия Трофимова, киллер поджидал жертву во дворе дома №11/2 по ул. Клязьминской. Генерал был застрелен в своем джипе "Гранд Чероки" 10 апреля вечером, его жена попыталась убежать, но пуля настигла ее, передает НТВ. После убийства, утверждают очевидцы...
11 апреля 2005
Убийство генерала ФСБ: приметы киллера
Установлены приметы подозреваемого в убийстве руководителя московского управления ФСБ генерал-полковника Анатолия Трофимова. По данным представителя оперативно-следственной группы, как передает "Страна.ру", "подозреваемый - мужчина нормального телосложения, ростом примерно 1 м 80 см. Был одет в...
11 апреля 2005
Убийство генерала ФСБ связано с делом "коробки из-под ксерокса"?
Убийство бывшего начальника УФСБ Москвы и области Анатолия Трофимова, возможно, связано с его деятельностью в ФСБ. Такую версию не исключают в столичной прокуратуре, которая расследует это преступление, передает "Эхо Москвы". В то же время проверяются все возможные версии: среди которых - бывшая...
11 апреля 2005
Скончалась жена убитого накануне экс-замглавы ФСБ А.Трофимова
В московской больнице скончалась Татьяна Копытцева - жена убитого 10 апреля бывшего зам.главы ФСБ Анатолия Трофимова. Напомним, во время нападения она находилась рядом с мужем и была ранены. 65-летний генерал-полковник в отставке, бывший руководитель Московского управления ФСБ был застрелен на ул...
11 апреля 2005
Громкое убийство в Москве: генералу ФСБ угрожали незадолго до покушения
Убитому вечером 10 апреля бывшему начальнику управления ФСБ по Москве и области Анатолию Трофимову угрожали незадолго до покушения, пишет сегодня, 11 апреля, "Коммерсант". Соседка убитого рассказала, что в четверг, 7 апреля, неизвестный ударом кирпича повредил его второй автомобиль. Как...
11 апреля 2005
Убийство генерала ФСБ: следствие рассматривает все версии
Громкое убийство в Москве: 10 апреля около 19.30 мск на ул. Клязьминской жертвой киллеров стал генерал-полковник ФСБ Анатолий Трофимов, некогда руководивший управлением ФСБ по Москве и Московской области. Трофимова, сидевшего в джипе вместе с женой - Татьяной Копытцевой - обстреляли двое...
11 апреля 2005
ГУВД: Убийство генерала ФСБ - заказное
10 апреля вечером в Москве убит бывший замдиректора ФСБ, в прошлом начальник управления спецслужбы по Москве и области Анатолий Трофимов. 65-летний генерал-полковник в отставке был застрелен на ул. Клязменской, передает РСН. Как рассказали в ГУВД столицы, Трофимов вместе с женой выходил из джипа...
11 апреля 2005
В столице убит экс-глава Федеральной службы контрразведки по Москве и области
9 апреля около 20.00 в Москве был убит бывший руководитель управления Федеральной службы контрразведки (ФСК) по Москве и Московской области Анатолий Трофимов. Неизвестный расстрелял Трофимова возле дома номер 11 на Клязьминской улице в его автомобиле Jeep Grand-Cherokee. Генерал скончался на месте...
10 апреля 2005