Пожар на вернисаже в Измайлово
Пожар на Измайловском рынке ликвидирован
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс - службе ГУ МЧС России по Москве, пожар в административном здании Вернисажа на Измайловском рынке в Москве был потушен в 18-57 по мск. В здании горели деревянные конструкции чердака и утеплитель. Пострадавших нет. Напомним, что сигнал о возгорании в...
30 августа 2006
Найден очаг возгорания пожара в здании администрации Вернисажа Измайловского рынка
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс - службе ГУ МЧС России по Москве, пожар в административном здании Вернисажа на Измайловском рынке в Москве локализован в 16-54 по мск. Продолжается тушение пожара, ликвидируются мелкие очаги возгорания. Напомним, что сигнал о возгорании в двухэтажном...
30 августа 2006
В третий раз за историю горит рынок "Вернисаж" в Измайлове
На востоке Москвы горит двухэтажное здание на рынке "Вернисаж" в Измайлове. Сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало. Идет эвакуация людей с рынка. К этому часу пожар локализован, его площадь составляет 150 квадратных метров, сообщили журналистам в противопожарной службе. Сигнал о...
30 августа 2006
Горит административное здание вернисажа на Измайловском рынке в Москве
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс - службе ГУ МЧС России по Москве, в 15-06 на пульт "01" поступило сообщение о возгорании в двухэтажном кирпичном административном здании Вернисажа на Измайловском рынке, расположенного по адресу Измайловское шоссе дом 73-ж. В здании, на площади около...
30 августа 2006
В "Измайловском вернисаже" нарушались правила пожарной безопасности
В "Измайловском вернисаже", который горел 26 марта, незадолго до пожара были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, сообщили ИТАР-ТАСС в МЧС. Последнюю проверку зданий Пожарный надзор проводил в конце января. Тогда гендиректору предприятия было предложено провести 39 противопожарных...
28 марта 2005
"Вернисаж" ответит поджигателям восстановлением (Москва)
Центр ремесел "Вернисаж" в московском районе Измайлово, где в минувшую субботу произошел сильный пожар, планируется полностью восстановить за счет средств собственника к Дню города, отмечаемому в первые выходные сентября. По данным источников в городской администрации, об этом мэра столицы Юрия...
28 марта 2005
Измайловский "Вернисаж" сожгли с помощью стройматериалов?
Субботнее происшествие на "Вернисаже" стало первым в этом году пожаром, которому была присвоена высшая, пятая категория сложности. Погибла женщина. Впоследствии выяснилось, что погибшая работала в ресторане уборщицей. Причину его еще предстоит установить, однако доминирующая версия происшедшего уже...
28 марта 2005
Вернисаж в Измайлово сожгли из-за Черкизовского рынка?
В качестве возможного мотива поджога измайловского вернисажа оперативники угрозыска Восточного округа Москвы называют коммерческую разборку. По мнению сыщиков, измайловский вернисаж был не только памятником архитектуры, но и успешно действующим коммерческим предприятием, приносящим своим владельцам...
28 марта 2005
Поджог - основная версия сильнейшего пожара в Москве
Сильнейший пожар произошел в субботу, 26 марта, в Москве. Скорее всего, это был поджог. Деревянные постройки комплекса "Вернисаж" на востоке столицы полыхали около трех часов. Спасаясь от огня, люди прыгали из окон. Есть жертвы. Первое сообщение на пульт дежурного пожарной охраны поступило в 13...
28 марта 2005
Московские власти не успели закрыть "Вернисаж": его сожгли
Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту пожара в комплексе "Вернисаж" на востоке Москвы по части 2 статьи 167 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. По данным УГПС, причиной возгорания...
26 марта 2005
На пожаре в "Вернисаже" погибла женщина (Москва)
Крупнейший за последнее время пожар в Москве, который охватил Измайловский вернисаж на востоке столицы, локализован. Пожарным удалось потушить огонь в 16.32, сообщает ИТАР-ТАСС. Деревянный комплекс, стилизованный под средневековые русские строения, выгорел практически полностью. Как сообщила...
26 марта 2005
На "Вернисаже" локализовали огонь (Москва)
Больше двух часов продолжается сильный пожар на художественном рынке "Вернисаж" на востоке Москвы, в 15.50 мск пожар удалось локализовать. Пожар начался около 13.30 мск в здании, расположенном по адресу Измайловское шоссе, дом 73 "ж". В считанные минуты огонь охватил деревянные конструкции. Борьбу...
26 марта 2005
Огненный столб в Москве достигает в высоту более 10 метров
Площадь пожара на художественном рынке "Вернисаж" в Москве превысила 10 тысяч квадратных метров. Деревянное здание рынка, площадью 100 на 100 метров, полностью охвачено огнем. На помощь пожарным прибыли спасатели МЧС. Как уже сообщалось, в ходе тушения обнаружены тела двух погибших. Пожару присвоен...
26 марта 2005
В Москве горит здание Измайловского вернисажа
На востоке Москвы горит здание Измайловского вернисажа. По данным противопожарной службы столицы, уже известно о двух погибших. Пожар в доме №43 на Измайловском шоссе, где и находится вернисаж, начался около 13.00. Огонь моментально охватил все четыре этажа деревянного здания, сообщило радио "Эхо...
26 марта 2005
На Черкизовском рынке рухнул козырек: площадь обрушения - 15 кв. м
По уточненным данным, сегодня, 15 февраля, на Черкизовском рынке в Москве обрушился козырек над входом, а не крыша одного из торговых павильонов, как сообщалось ранее, передает "Лента.ру". В результате инцидента пострадала девушка. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Площадь обрушения составила 15...
15 февраля 2005
Удалось ликвидировать пожар на московском рынке "Черкизовский"
Пожарным удалось ликвидировать пожар на крупнейшем московском рынке "Черкизовский". Пострадавших в результате ЧП нет. Сигнал о возгорании в 2-этажном торговом комплексе поступил на пульт около 11.00. Из горящего здания было эвакуировано несколько тысяч человек. Несмотря на усилия 30 пожарных...
10 февраля 2005
Версия пожара на Черкизовском рынке: поджог
Около трех часов потребовалось в четверг пожарным для локализации возгорания на крупнейшем вещевом рынке Москвы - "Черкизовском", пострадавших нет. Как сообщили в противопожарной службе столицы, общая площадь возгорания составила одну тысячу кв метров. Сейчас рассматриваются две версии пожара -...
10 февраля 2005
Продавцы отказываются покидать горящий Черкизовский рынок
Многие продавцы Черкизовского рынка (Москва) отказываются покинуть свои рабочие места, так как опасаются за сохранность товара. Это очень сильно затрудняет действия пожарных. Из-за пожара в этом районе перекрыто движение автотранспорта. Как сообщало ИА REGNUM, по уточненным данным, сигнал о...
10 февраля 2005
Пожарным на Черкизовском рынке мешала паника (Москва)
Пожарным удалось локализовать возгорание на Черкизовском вещевом рынке Москвы. Пострадавших нет. Как сообщает корреспондент газеты "Труд", пожар на Черкизовском рынке в Москве возник в двухэтажном здании, в котором находилась шашлычная. Пока пожарные расчеты добирались до места проишествия, огонь...
10 февраля 2005
Москва: пожар на крупнейшем рынке локализован
Пожарным удалось локализовать возгорание на Черкизовском вещевом рынке Москвы. Пострадавших нет. Общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, сообщили в противопожарной службе города. Сигнал о возгорании в двухэтажном торговом комплексе поступил на пульт "01" около 10.30. В тушении...
10 февраля 2005