Обстрел автомобиля Анатолия Чубайса и новое дело Владимира Квачкова
Чубайс пожелал покушавшегося на него Квачкову счастливой старости
Бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, проходившему основным фигурантом по уголовному делу о покушении на Анатолия Чубайса и освобождённого судом от наказания по делу об экстремизме, глава «Роснано» пожелал «счастливой старости». Об этом Анатолий Чубайс написал на своей странице в Facebook...
8 февраля 2019
Дело Квачкова рассмотрят 31 октября в закрытом режиме (Москва)
Дело отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, обвиняемого в попытке организации военного мятежа и пособничестве терроризму, будет рассмотрено в закрытом режиме. Как сообщает " Российская газета ", такое решение принял Московский городской суд. поскольку некоторые материалы следствия...
18 октября 2012
Адвокат Андрей Шугаев: Квачков шел к новому обвинению семимильными шагами
Не успел Владимир Квачков порадоваться выводам Верховного суда РФ о своей невиновности, как был заключен под стражу. К новому обвинению он относится иронично, уверяя, что оно связано с "происками" Анатолия Чубайса, которого не удовлетворил оправдательный приговор Квачкову. Выяснить, так ли это, ИА...
28 декабря 2010
"Квачковы" выгодны власти, которая их использует: свердловский политолог
Арестованный экс-полковник запаса ГРУ Владимир Квачков может договориться с органами власти. Как заявил 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM председатель Уральской гильдии политконсультантов Константин Киселев, ГРУ - это структура, которая никогда не исключала договоров. В то же время Киселёв...
27 декабря 2010
Квачков сможет получить поддержку как безосновательно арестованный: мнение
Член демократического движения " Солидарность " Алексей Табалов считает, что правоохранительные органы должны представить железные доказательства виновности полковника Владимира Квачкова. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря, комментируя арест бывшего полковника ГРУ и возбуждение...
27 декабря 2010
Организован сбор подписей в поддержку экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова
Соратники полковника Владимира Квачкова, арестованного по обвинению в подготовке вооруженного мятежа в Москве, организовали сбор подписей в его защиту. Кроме того, всех желающим предлагается написать ходатайства в Московский городской суд и другие компетентные органы тем, кто уверен, что никаких...
27 декабря 2010
У Квачкова искали план захвата власти
Сотрудники ФСБ РФ рассчитывали найти в квартире полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова, задержанного 23 декабря по обвинению в организации мятежа, письменный план захвата власти, а также список участников мятежа. Такие подробности рассказал "Коммерсанту" адвокат Квачкова Алексей Першин. Между...
24 декабря 2010
Прокуратура Московской области подала жалобу на приговор Квачкову
Прокуратура Московской области 11 октября обжаловала в Верховном суде РФ оправдательный приговор Владимиру Квачкову, Александру Найденову, Роберту Яшину и Ивану Миронову. Прокуратура считает доказательства по делу - убедительными и достаточными, и просит отменить приговор Мособлсуда для фигурантов...
12 октября 2010
Дело о покушении на Анатолия Чубайса: онлайн-конференция адвоката. Полный текст
На сайте ИА REGNUM Новости состоялась online-конференция адвоката МКА "Клишин и Партнеры г. Москва" Андрея Шугаева, защищавшего в процессе интересы экс-главы "РАО ЕЭС " Анатолия Чубайса. Оглашение приговора по делу о покушении на экс-главу РАО " ЕЭС России " Анатолия Чубайса, совершенное в 2005...
27 сентября 2010
Дело о покушении на Анатолия Чубайса: онлайн-конференция адвоката
Оглашение приговора по делу о покушении на экс-главу РАО " ЕЭС России " Анатолия Чубайса, совершенное в 2005 году в Подмосковье, назначено на 29 сентября. Однако уже сейчас понятно, что он будет оправдательным, так как присяжные в очередной раз вынесли всем четырем обвиняемым - Владимиру Квачкову...
19 сентября 2010
Чубайс уверен, что Квачков и сотоварищи пытались его убить
Глава Роснано Анатолий Чубайс уверен, что Владимир Квачков и остальные обвиняемые по делу о покушении на него, пытались его убить. Такое заявление распространила пресс-служба Роснано в связи с тем, что 20 августа суд присяжных оправдал обвиняемых по делу. "Я принимаю процессуальное решение коллегии...
21 августа 2010
Присяжные оправдали обвиняемых по делу о покушении на Анатолия Чубайса
Присяжные в ходе заседания Мособлсуда 20 во второй раз оправдали обвиняемых в покушении на экс-главу РАО " ЕЭС России " Анатолия Чубайса. Главный подозреваемый Владимир Квачков признан невиновным в организации и осуществлении покушения на Чубайса. Был признан доказанным сам факт покушения на...
21 августа 2010
Присяжные по делу о покушении на Чубайса удалились в комнату для совещаний
Присяжные уединились к комнате совещаний в Московском областном суде для вынесения вердикта по делу о покушении на экс-главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости из зала суда. С утра на заседании было сформировано 39 вопросов к присяжным, и судья начал...
20 августа 2010
В Московском областном суде ждут вердикта присяжных по делу о покушении на Анатолия Чубайса
В Московском областном суде 20 августа 2010 года должен быть вынесен вердикт присяжных по делу о покушении на экс-главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. С утра на заседании было сформировано 39 вопросов к присяжным, и судья начал произносить напутственное слово, призывая присяжных быть объективными...
20 августа 2010
Адвокат Анатолия Чубайса заявил, что ему угрожают убийством
2 июля продолжилось заседание Мособлсуда по делу о покушении на экс-главу РАО " ЕЭС России " Анатолия Чубайса, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. В начале судебного заседания заявление сделал представляющий интересы Чубайса адвокат Андрей Шугаев ("Клишин и партнеры"), который сообщил суду...
2 июля 2010
Допрос обвиняемого по делу о покушении на Чубайса продолжится в Мособлсуде 2 июля
30 июня после перерыва в Мособлсуде продолжился допрос Владимира Квачкова, на котором исследовались доказательства о покушении на экс-главу РАО " ЕЭС России " Анатолия Чубайса, передает корреспондент ИА REGNUM Новости. Так как Квачков совершил очередное нарушение поведения на суде, а до этого ему...
30 июня 2010
В Мособлсуде идет допрос по делу о покушении на Анатолия Чубайса
Сегодня, 30 июня, в Мособлсуде начался допрос по делу о покушении на экс-главу РАО " ЕЭС России " Анатолия Чубайса. Как передает корреспондент ИА REGNUM Новости, заседание началось с допроса обвиняемого Владимира Квачкова, отвечавшего на вопросы своего адвоката. Адвокат пробовал получить ответы...
30 июня 2010
Подсудимый по делу о покушении на Чубайса: Арест Квачкова был для меня полной неожиданностью
Сегодня, 23 июня, в Мосгорсуде состоялось очередное слушание по делу о покушении на экс-главу РАО " ЕЭС " Анатолия Чубайса. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости из зала суда, были заслушаны показания подсудимого Роберта Яшина. По его словам, все дни до покушения на Анатолия Чубайса он был...
23 июня 2010
"Есть ощущение, что судят не Квачкова, а именно Чубайса" - адвокат о процессе над Квачковым
Заявление, сделанное сегодня, 15 июня, экс-главой РАО ЕЭС Анатолием Чубайсом, в котором он просил судебные органы оставить на свободе полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова и его подельников, вызвало весьма неоднозначную реакцию, как сторонников, так и противников виновников неудавшегося...
15 июня 2010
Чубайс попросил не сажать экс-полковника ГРУ
Экс-глава РАО ЕЭС, руководитель госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс обратился с заявлением к судебным органам с просьбой оставить на свободе полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова и его подельников, обвиняемых в покушении на него в 2005 г. Заявление Чубайса обнародовано 15 июня на...
15 июня 2010