Гибель Аслана Масхадова
Родственнки Масхадова намерены обратиться в Страсбургский суд
Находящийся во Франции исполняющий обязанности председателя парламента Ичкерии Селим Бешаев сообщил о том, что семья Аслана Масхадова будет добиваться через Страсбургский суд выдачи его тела. По словам Бешаева, вопрос о выдаче тела Масхадова, возможно, будет обсуждаться в ближайшее время на...
23 апреля 2005
В архиве следствие ищет доказательства связей Масхадова с арабами
Следствие продолжает изучать личный архив уничтоженного в ходе операции в Толстой-Юрте лидера боевиков в Чечне Аслана Масхадова. Как сообщили в Главном управлении Генеральной прокуратуры в Южном федеральном округе, несмотря на то, что уголовные дела в отношении самого Масхадова были прекращены в...
22 апреля 2005
Террорист Масхадов похоронен секретно
Тело бывшего президента Ичкерии, лидера чеченских экстремистов Аслана Масхадова уже захоронено, заявил заместитель генпрокурора России Николай Шепель на пресс-конференции 22 апреля. Масхадов был уничтожен в селении Толстой-Юрт в ходе спецоперации ФСБ 8 марта. Его тело было захоронено после...
22 апреля 2005
Масхадов захоронен в соответствии с законом о терроризме
Аслан Масхадов захоронен в соответствии с законом о терроризме. Об этом на пресс-конференции в Нальчике сообщил заместитель генерального прокурора Николай Шепель. Убитого 1,5 месяца назад в чеченском селе Толстой-Юрт Масхадова похоронили без оглашения места погребения
22 апреля 2005
Масхадова застрелили по его просьбе
Аслана Масхадова застрелили по его просьбе находившиеся с ним в бункере боевики, передает Газета.Ru заявление замгенпрокурора Николая Шепеля. " Масхадов умер от множественных пулевых ранений, причиненных ему по его просьбе лицами, которые находились вместе с ним в бункере", - отметил, в частности...
1 апреля 2005
Правозащитники требуют выдать тело Масхадова для захоронения
Идентификация тела Аслана Масхадова - лидера чеченских сепаратистов, уничтоженного спецназом ФСБ в с.Толстой-Юрт Грозненского района Чечни 8 марта, была полностью завершена. "Сложные медицинские экспертизы - молекулярная и генетическая - которые проводились в 124-й Центральной лаборатории...
31 марта 2005
Идентификация тела Масхадова полностью завершена
Идентификация тела Аслана Масхадова полностью завершена. "Медицинские экспертизы - молекулярная и генетическая, - которые проводились в центральной лаборатории Минобороны в Ростове-на-Дону, на сто процентов подтвердили, что это именно Масхадов", - сообщил ИТАР-ТАСС источник в военном ведомстве...
31 марта 2005
Председатель компартии Южной Осетии: "Россия имела право объявить Масхадова террористом"
Политика России в Чечне, борьба с терроризмом и гибель Масхадова, являются делами России и сугубо российской проблемой, считает председатель Коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочиев. " При любом отношении к этому вопросу, Масхадов объявлен российскими властями террористом, и это...
25 марта 2005
Польша продолжает цепь недружественных России шагов
МИД России выразил возмущение инициативой ряда депутатов польского парламента назвать одну из площадей Варшавы именем Джохара Дудаева. Об этом говорится в комментарии, распространенном сегодня департаментом информации и печати МИД. "Решение городского совета Варшавы, принятое на основании...
21 марта 2005
"Скинхед в мундире": обзор чеченских СМИ
Целой серией статей откликнулась газета "Чеченское общество" на гибель Аслана Масхадова. "Смерть Масхадова вызвала в Чечне целую бурю эмоций: о смерти Масхадова говорят в автобусах, на рабочих местах в госучреждениях и на рынке, - пишет Тимур Алиев в статье "Убит Аслан Масхадов ("ЧО", №5). - В...
21 марта 2005
В Страсбурге открылась первая дискуссия "круглого стола" по Чечне
Первая представительная дискуссия "круглого стола" по Чечне открылась сегодня, 21 марта, во Дворце Европы в Страсбурге. Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Совета Европы, ее цель - расширить базу для диалога о политическом урегулировании чеченской проблемы. Среди участников дискуссии - около 60...
21 марта 2005
Азербайджанские правозащитники будут представлять семью Масхадовых в Европейском суде по правам человека
Как сообщил газете "Эхо" глава Азербайджанского фонда развития демократии и защиты прав человека Гаджимурад Сададдинов, азербайджанские правозащитники будут представлять интересы семьи "президента" "Чеченской республики Ичкерия" (ЧРИ) Аслана Масхадова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в...
18 марта 2005
Вице-спикер парламента Южной Осетии: "Ликвидация Масхадова никак не отразится на ситуации на Северном Кавказе"
Ликвидация Аслана Масхадова никак не отразится на ситуации на Северном Кавказе, считает вице-спикер парламента Южной Осетии, председатель комитета по законотворчеству, законности и местному самоуправлению Тарзан Кокойты. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он сказал: "Конечно, сам по себе Масхадов...
18 марта 2005
"Кроме Масхадова и Басаева чеченскому народу войну никто не объявлял": пресс-конференция президента Чечни для иностранных журналистов
Президент Чеченской Республики Алу Алханов дал пресс-конференцию для иностранных журналистов, прибывших в республику. Как сообщили "Грозный-информ" в пресс-службе президента Чеченской Республики, поприветствовав работников средств массовой информации из Германии, США, Великобритании, Нидерландов и...
18 марта 2005
Премьер-министр Чечни: Компенсации за утраченное жилье будут выплачены в 2005
Председателем комиссии по выплате компенсаций за утраченное жилье назначен вице-премьер правительства ЧР Рамзан Кадыров, сообщили "Грозный-информ" в пресс-службе президента Чеченской Республики. 15 марта в г. Грозном прошло заседание кабинета министров Чеченской Республики с участием президента ЧР...
18 марта 2005
Секретарь Совбеза Ингушетии призывает к переговорам в Чечне
В редакцию ИА REGNUM поступило заявление секретаря Совета безопасности Республики Ингушетия Башира Аушева, в котором он вносит дополнительные уточнения в свои комментарии по поводу гибели Аслана Масхадова, опубликованные ИА REGNUM ранее. В заявлении говорится: "Я думаю, что паузу, наступившую после...
17 марта 2005
МВД выходит из под контроля президента? Азербайджан за неделю
Трудный экзамен Азербайджана перед Советом Европы. Политическая жизнь. МВД выходит из-под контроля президента? Кто взорвет нефтепроводы? Карабахская проблема. Борьба с исламским терроризмом. Сын Масхадова о гибели отца. Экономика и финансы. Трудный экзамен Азербайджана перед Советом Европы...
17 марта 2005
Секретарь Совбеза Ингушетии не оправдывал Масхадова
В редакцию ИА REGNUM поступило уточнение со стороны секретаря Совета безопасности Республики Ингушетия Башира Аушева, чей комментарий по поводу гибели Аслана Масхадова был опубликован ИА REGNUM 15 марта. Б.Аушев отмечает, что ни коим образом не намерен оправдывать лидера чеченских боевиков. По...
16 марта 2005
ФСБ: $10 млн "за Масхадова" уже выплачены "в полном объеме"
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ объявил, что $10 млн "за Масхадова " уже выплачены "в полном объеме". Как уже сообщало ИА REGNUM, ЦОС ФСБ не уточняла, кто и за что получил вознаграждение. Не разглашается, по словам начальника ЦОС ФСБ Сергея Игнатченко, и процедура выплаты денег. "Это может быть...
16 марта 2005
Семья Масхадова просит помощи у солдатских матерей
Вдова и дети лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова обратились в Комитет солдатских матерей России с просьбой помочь в вопросе выдачи его тела родственникам, надеясь, что "голос матерей услышат президент Путин, депутаты Государственной думы и члены Совета Федерации". В обращении Кусама...
15 марта 2005