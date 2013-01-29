Дело Гонгадзе
Убийца журналиста Гонгадзе приговорен к пожизненному заключению (Украина)
Бывший начальник главного управления уголовного розыска МВД Украины Алексей Пукач приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности. Об этом говорится в приговоре Печерского суда Киева по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе...
29 января 2013
Бывший майор госохраны Украины Николай Мельниченко задержан в Италии
В итальянском городе Неаполь задержан бывший майор Госохраны Украины Николай Мельниченко. Ордер на арест Мельниченко осенью 2001 года выдал киевский суд. Отставного майора обвиняют в разглашении государственной тайны. Ранее он избежал ареста на Украине, уехав в США, где получил политическое убежище...
4 августа 2012
Генпрокуратура Украины обжалует закрытие дела против Кучмы
"Генпрокуратура Украины обжалует решение Печерского районного суда суда Киева относительно закрытия уголовного дела против экс-президента страны Леонида Кучмы ", - заявил генпрокурор Виктор Пшонка в эфире одного из телеканалов 16 декабря. "Принято решение о том, что будет подана апелляция на...
17 декабря 2011
Суд отменил возбуждение уголовного дела против Леонида Кучмы (Украина)
Печерский районный суд Киева сегодня, 14 декабря, принял решение, которым признал, что Генеральная прокуратура ранее безосновательно возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Леонида Кучмы относительно обвинения в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, передает...
14 декабря 2011
Кучма просит Генпрокурора Украины отпустить его во Францию
Бывший президент Украины Леонид Кучма обратился к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с ходатайством о разрешении ему выезда во Францию с 14 по 16 июня. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба политика, передает корреспондент ИА REGNUM. Согласно источнику, во Франции второй...
7 июня 2011
Леонид Кучма просит отменить действующую в его отношении подписку о невыезде (Украина)
Бывший президент Украины Леонид Кучма обратился к генеральному прокурору страны Виктору Пшонке с ходатайством об отмене меры пресечения в виде подписки о невыезде с места постоянного проживания, избранной для него следователями ведомства в марте 2011 года в рамках расследования дела об убийстве...
12 мая 2011
Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовное дела против Кучмы
Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовное дела против бывшего президента страны Леонида Кучмы по обвинению в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом прессе заявила представитель вдовы Гонгадзе Мирославы в суде Валентина Теличенко, передает корреспондент ИА REGNUM...
26 апреля 2011
Ющенко: Дело Кучмы - это возможность "укоротить поводок некоторым политикам"
Экс-президент Украины Виктор Ющенко отрицает предоставление им каких-либо гарантий своему предшественнику Леониду Кучме в 2004 году. Об этом он сообщил прессе сегодня, 14 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве. "Кучма не получал от меня никаких гарантий. Все, что об этом пишут и говорят -...
14 апреля 2011
В Генпрокуратуре Украины состоялась очная ставка Кучмы с экс-главой СБУ Смешко
В главном следственном управлении генеральной прокуратуры Украины сегодня, 14 апреля, состоялась очная ставка экс-президента страны Леониды Кучмы и экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко. Об этом заявил прессе сам Смешко, передает корреспондент ИА REGNUM. Перед посещением прокуратуры...
14 апреля 2011
Кучма прибыл в Москву, просить политубежища в РФ он не намерен
Экс-президент Украины Леонид Кучма сегодня, 12 апреля, прибыл в Москву на мероприятия, посвященные Дню космонавтики и 50-летию первого полета человека в космос, передает корреспондент ИА REGNUM. Бывшего главу украинского государства, который в период 1986-1992 гг. был генеральным директором...
12 апреля 2011
Внезапно скончался адвокат экс-президента Украины Леонида Кучмы
В ночь с 10 на 11 апреля скончался адвокат экс-президента Украины Леонида Кучмы Михаил Кисилевич. По информации окружения бывшего главы государства, вероятной причиной смерти является инфаркт, передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве. Сам Кучма на брифинге жестко раскритиковал отказ следователей...
11 апреля 2011
Янукович: Все "громкие" уголовные дела будут обязательно раскрыты (Украина)
Президент Украины Виктор Янукович обещает, что все "громкие" и волнующие общество уголовные дела будут обязательно раскрыты. Об этом он заявил сегодня, 7 апреля, выступая с ежегодным обращением в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве. "Я требую от правоохранительного сектора и от...
7 апреля 2011
Состоялась очная ставка между Кучмой и его "разоблачителем" (Украина)
Сегодня, 4 апреля, в генеральной прокуратуре Украины состоялась очная ставка экс-президента страны Леонида Кучмы и его бывшего охранника, одного из организаторов т.н. "кассетного скандала" Николая Мельниченко, передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве. После очной ставки и Кучма, и Мельниченко...
4 апреля 2011
Кучма: Истина по делу Гонгадзе очень нужна и Украине, и мне лично
Экс-президент Украины Леонид Кучма заявляет, что в деле об убийстве Гонгадзе он помогает искать истину, которая очень нужна стране и ему лично. Об этом он сообщил на брифинге сегодня, 4 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM. "Я сейчас не хочу делать какие-либо предположения, которые могут...
4 апреля 2011
Мельниченко: Украинским олигархам выгодно убить Кучму
Экс-майор управления государственной охраны Николай Мельниченко не исключает того, что второго президента Украины Леонида Кучму могут убить, "поскольку это выгодно многим украинским олигархам". Об этом он заявил прессе сегодня, 1 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM в Киеве. "Леонида Даниловича...
1 апреля 2011
Генпрокуратура Украины утвердила обвинение в отношении убийцы Гонгадзе
Генеральная прокуратура Украины утвердила обвинительное заключение в уголовном деле по обвинению бывшего начальника наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM. В частности, согласно заключению, именно...
1 апреля 2011
Экс-охранник Кучмы: Генпрокуратура Украины должна допросить Медведева и Путина
Генеральная прокуратура Украины может вызвать на допрос премьер-министра России Владимира Путина и президента России Дмитрия Медведева по уголовному делу, возбужденному против бывшего главы украинского государства Леонида Кучмы по подозрению в его причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе...
1 апреля 2011
Ющенко не верит, что Кучма приказал убить Гонгадзе
Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что надо лишь приветствовать доведение до конца дела об убийстве журналиста Гонгадзе. Об этом он заявил 31 марта в эфире украинского телеканала ТВi. Вместе с тем, бывший глава государства заявил, что не верит, что это Кучма приказал "зарубить" Гонгадзе...
1 апреля 2011
Кучму обвинили в намерении шантажировать Януковича
Экс-майор государственной охраны Украины Николай Мельниченко считает, что бывший президент страны Леонид Кучма собирается шантажировать действующего главу государства Виктора Януковича. Об этом он заявил 31 марта в интервью радио "Свобода". "Леонид Кучма любыми путями затягивает проведение очной...
31 марта 2011
СМИ опубликовали, как именно Кучма повлиял на смерть Гонгадзе (Украина)
Газете "Коммерсантъ-Украина" удалось ознакомиться с постановлением о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего президента Украины Леонида Кучмы. В документе рассказывается, как он пытался остановить активную общественную деятельность журналиста Гонгадзе путем применения "физического насилия и...
30 марта 2011