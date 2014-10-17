Дело Вилора Струганова
В качестве свидетеля по делу Паши Цветомузыки допросили Анатолия Быкова
В Красноярском краевом суде в качестве свидетеля по делу «авторитета» Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), обвиняемого у организации убийств пяти человек в ходе криминальных разборок, был допрошен известный бизнесмен, бывший председатель совета директоров КрАЗа Анатолий Быков. Быков сообщил, что...
17 октября 2014
В Красноярске суд над Пашей Цветомузыкой перенесли на следующую неделю
7 октября в Красноярском краевом суде началось первое судебное заседание по уголовному делу криминального авторитета Вилора Струганова (Паши Цветомузыки) и двух его подельников — Владимира Ошарова и Игоря Еловского. Однако, как сообщает «Российская газета», заседание не продлилось и 15 минут, так...
7 октября 2014
Паша Цветомузыка и его подельники предстанут перед судом в Красноярском крае
В Красноярском крае по обвинению в совершении ряда особо тяжких преступлений перед судом предстанут лидер группы Вилор Струганов, известный как Паша Цветомузыка, и его подельники. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГСУ СК РФ по региону. Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего...
28 августа 2014
Старший брат Паши Цветомузыки осужден за сбыт наркотиков (Красноярский край)
Старший брат криминального авторитета Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка, проведет 8 лет в колонии строго режима за сбыт особо крупной партии героина. Об этом ИА REGNUM сообщили в УФСКН РФ по Красноярскому краю. В феврале 2013 года красноярские наркополицейские в ходе проведения...
22 августа 2014
Красноярский суд продлил Паше Цветомузыке срок нахождения под стражей
Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок содержания под стражей до 23 сентября Вилору Струганову, известному как Паша Цветомузыка. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю. Напомним, Струганов обвиняется в совершении преступлений...
18 августа 2014
Паше Цветомузыке продлили срок нахождения под стражей
Железнодорожный районный суд Красноярска продлил срок содержания под стражей до 19 августа Вилору Струганову (известному как Паша Цветомузыка ). Об этом ИА REGNUM сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю. По предварительной версии следствия, в 1994 - 1998 годах члены банды совершали заказные...
22 мая 2014
Красноярский криминальный авторитет Паша-Цветомузыка объявлен в международный розыск
Вилор Струганов, более известный как криминальный авторитет Паша-Цветомузыка, 20 января объявлен в международный розыск, сообщили ИА REGNUM в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю. "Он объявлен в международный розыск 20 января в связи с подозрением в совершении ряда особо тяжких преступлений", - уточнили...
22 января 2014
Верховный суд оставил приговор Струганову без изменения (Красноярск)
Верховный суд РФ оставил приговор по делу красноярца Вилора Струганова без изменения. 18 мая в Москве Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу адвокатов красноярского предпринимателя Вилора Струганова. Суд оставил приговор Красноярского краевого суда без изменения, а жалобу адвокатов Курепова и...
18 мая 2005
Верховный суд России отложил рассмотрение кассационной жалобы Струганова
Верховный суд России отложил рассмотрение кассационной жалобы адвокатов красноярского предпринимателя Вилора Струганова на 18 мая 2005 года. Об этом 6 апреля ИА REGNUM-KNews сообщил московский адвокат Струганова Дмитрий Курепин. По его информации, родственники Струганова представили на судебном...
6 апреля 2005
Рассмотрение жалобы по делу Вилора Струганова перенесено на апрель (Красноярск)
Рассмотрение кассационной жалобы по делу красноярского предпринимателя Вилора Струганова Верховным судом отложено с 22 февраля на начало апреля. Об этом корреспонденту Кньюс сообщил адвокат Струганова Роланд Гегия. По его словам, судебное заседание было перенесено из-за того, что один из защитников...
24 февраля 2005
В Верховном суде РФ рассмотрят жалобу адвокатов Струганова (Красноярск)
На 22 февраля в Верховном суде РФ назначено рассмотрение кассационной жалобы на решение краевого суда по уголовному делу Вилора Струганова. Об этом корреспонденту Кньюс сообщил адвокат Струганова Дмитрий Курепин. Краткую кассационную жалобу в Верховный суд РФ с целью изменить приговор краевого суда...
14 февраля 2005
Адвокаты Вилора Струганова подали кассационную жалобу в Верховный суд России
16 июня адвокаты красноярского предпринимателя Вилора Струганова, осужденного на 9 лет, подали кассационную жалобу в Верховный суд России. Также в ответ на частное постановление судьи они собираются 18 июня подать частную жалобу. Адвокаты намерены обжаловать решение, вынесенное Вилору Струганову...
17 июня 2004
По мнению судьи, адвокаты Струганова мешали судебному процессу (Красноярск)
15 июня в ходе заседания по делу красноярского предпринимателя Вилора Струганова, судья Татьяна Меркушева вынесла частное определение адвокатам обвиняемого Дмитрию Курепину и Ролану Гегия, в котором было заявлено, что адвокаты в ходе судебного процесса нарушали режим работы и мешали судебному...
15 июня 2004
Струганов должен выплатить 370 тыс. рублей за ущерб от взрыва в красноярской школе
Вилор Струганов, осужденный на 9 лет за подстрекательство к терроризму и покушение на убийство, должен выплатить 370 315 рублей по предъявленному иску администрации Красноярска за ущерб, нанесенный взрывом зданию школы №100 краевого центра. Такое решение 15 июня принял суд Красноярского края. Кроме...
15 июня 2004
Прокурор прокомментировал решение суда по делу Струганова (Красноярск)
Государственный обвинитель Сергей Харин прокомментировал журналистам решение суда в отношении обвиняемого Вилора Струганова. По его мнению, на ту меру наказания, которую назначил суд Струганову, повлияло то, что суд исключил из квалификации действий осужденного совершения преступления...
15 июня 2004
Адвокаты Струганова намерены обжаловать решение суда (Красноярский край)
Адвокаты Вилора Струганова не согласны с вынесенным их подзащитному обвинением, и намерены обжаловать решение суда в высшей инстанции. Об этом правозащитник Дмитрий Курепин сообщил журналистам. "То, что мы услышали из уст судьи - это якобы слова свидетелей, которые не давали таких показаний. Это...
15 июня 2004
Красноярского предпринимателя Вилора Струганова приговорили к 9 годам лишения свободы
В Красноярском краевом суде 15 июня вынесли приговор по делу красноярского предпринимателя Вилора Струганова. Напомним, судебный процесс по данному делу длился около года. Струганов обвинялся в создании организованной преступной группировки, попытке убийства и терроризме. Вместе с ним за соучастие...
15 июня 2004
Приговор по уголовному делу красноярского предпринимателя Вилора Струганова будет вынесен, скорее всего, 15 июня
Приговор по уголовному делу красноярского предпринимателя Вилора Струганова будет вынесен, скорее всего, 15 июня. Такое заявление сделала 2 июня судья Татьяна Меркушева. Напомним, что предприниматель Вилор Струганов обвиняется в создании организованной преступной группировки, попытке убийства и...
2 июня 2004
В заключительной речи Струганов заявил, что дело против него сфабриковано, а он ни в чём не виновен (Красноярский край)
В краевом суде с заключительной речью выступил красноярский предприниматель Вилор Струганов. Напомним, что он обвиняется в создании организованной преступной группировки, попытке убийства и терроризме. Дело начали рассматривать еще в сентябре 2003 года, в ближайшее время по нему будет вынесен...
2 июня 2004
Завершается судебный процесс по делу Вилора Струганова (Красноярский край)
Завершается судебный процесс по делу Вилора Струганова и Евгения Беловенцева. 2 июня с заключительными репликами выступили государственный обвинитель Сергей Харин и адвокаты Струганова и Беловенцева - Дмитрий Курепин, Роланд Гегия, Евгений Мокин и Евгений Васильев. Прокурор Сергей Харин отметил...
2 июня 2004