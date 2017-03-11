Крушение вертолета с гражданами РФ в Стамбуле
СКР возбудил дело по факту крушения вертолета в Стамбуле
По факту крушения вертолета в Стамбуле, на борту которого находились жители Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более 2-х...
11 марта 2017
Погибших при крушении вертолета в Стамбуле россиян опознают по ДНК
Личности четырёх российских граждан, погибших при катастрофе вертолёта в Стамбуле, будут установлены по ДНК, так как тела сильно повреждены, сообщил журналистам генеральный консул России в Стамбуле Андрей Подъелышев. По его словам, тела погибших так сильно повреждены, что их визуальная...
10 марта 2017
Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнование российской стороне в связи с крушением в Стамбуле вертолета, на борту которого находились граждане Российской Федерации. Об этом Эрдоган заявил сегодня, 10 марта, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром...
10 марта 2017
Число жертв крушения вертолета в Стамбуле возросло до семи
Число погибших при крушении вертолета в Стамбуле (Турция) возросло до семи человек. Об этом сегодня, 10 марта, пишет турецкая газета Milliyet. Сообщается, что все семь человек, которые находились на борту разбившегося вертолета, погибли. Напомним, ранее сообщалось о пятерых погибших, среди которых...
10 марта 2017
В катастрофе вертолёта в Стамбуле погибли петербуржцы — СМИ
Четверо граждан России, погибших при падении вертолета компании Eczacıbaşı в Стамбуле утром 10 марта, были жителями Санкт-Петербурга. Петербуржцы были деловыми партнерами пятого погибшего — гражданина Турции, сообщает издание «Фонтанка.ру». Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта на автостраду в...
10 марта 2017
Названа причина крушения вертолета с гражданами РФ
Министерство транспорта, судоходства и связи Турции объявил причину крушения вертолета в Стамбуле, на борту которого находились граждане РФ. По данным ведомства, вертолет упал, столкнувшись с телебашней, расположенной рядом с выставочным центром и трассой Стамбул-Эдирне. Очевидцы уточняют, что...
10 марта 2017
Обнародовано видео с места крушения вертолета в Стамбуле
На портале YouTube обнародована короткая видеозапись с места крушения в Стамбуле небольшого вертолета, принадлежащего компании Eczacıbaşı. На кадрах видны горящие обломки рухнувшего воздушного судна, а также поврежденные участки трассы. По последним данным, в результате ЧП в районе Бююкчекмедже...
10 марта 2017
Гибель граждан РФ при крушении вертолета в Стамбуле подтверждена
В Стамбуле в результате падения вертолета погибли четверо граждан Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра МИД России на странице в соцсети Twitter. «5 человек, включая 4 россиян, погибли, 2 человека ранены в результате падения вертолёта в...
10 марта 2017
При крушении вертолёта в Стамбуле погиб глава подразделения Eczacıbaşı в РФ
Одним из погибших во время крушения вертолёта под Стамбулом оказался Салим Озен — генеральный директор VitrA — подразделения турецкого холдинга Eczacıbaşı в России, пишет Milliyet. Мэр Стамбула заявил, что в авиакатастрофе погибли семь человек, сообщает Daily Sabah. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на...
10 марта 2017
Компания Eczacıbaşı назвала имена погибших в Стамбуле граждан РФ
На борту вертолета, разбившегося под Стамбулом находились четверо граждан РФ. Их имена назвали в турецкой компании Eczacıbaşı, гостями которой были погибшие, сообщает НТВ. По данным пресс-службы компании, на борту находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган. Где...
10 марта 2017
На борту упавшего под Стамбулом вертолёта находились граждане РФ
Четыре гражданина России находились на борту вертолёта, который разбился неподалёку от Стамбула (Турция) сегодня, 10 марта, передаёт телеканал NTV. В авиакатастрофе погибли как минимум пять человек. Вертолёт разбился вскоре после взлёта: через пять минут после старта он врезался в неработающую...
10 марта 2017
В пригороде Стамбула упал вертолет
По меньшей мере пять человек погибли сегодня, 10 марта, в результате крушения вертолета в пригороде Стамбула, сообщает Associated Press. По данным местных СМИ, на борту винтокрылой машины находилось два пилота, четыре иностранных граждан, а также гражданин Турции, когда он упал в Бююкчекмедже —...
10 марта 2017